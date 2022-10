Sem Parar lança serviço para localização de pontos de recarga de carros elétricos

Este ano, já foram emplacados 32.242 veículos elétricos e híbridos no país, alta de 41,75% em relação ao mesmo período de 2021, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Ainda é um número pequeno, se comparado ao da frota de quase 60 milhões de carros em circulação no Brasil.

De qualquer forma, há aí uma demanda por abastecimento dessas baterias e, pensando nisso, a Sem Parar lançou o SuperApp, uma ferramenta de geolocalização de postos de recarga para carros elétricos e híbridos. O serviço está disponível em todas as capitais do Brasil e cidades com postos de recarga.

O aplicativo, que é uma parceria com a startup de mobilidade elétrica Tupinambá, mapeou mais de 1.120 postos de recarga, o que equivale a 10% da base de carregadores públicos ou semipúblicos. E também possibilita que o motorista saiba, antes de se deslocar até o local, o preço da recarga e se o posto está disponível ou ocupado.

“Estamos antenados às novas alternativas em mobilidade e às demandas por experiências de uso inovadoras. Com esse projeto, seguimos nossa vocação de pioneirismo e a diversificação do nosso negócio”, comenta Carlos Gazaffi, presidente do Sem Parar.

Disponível para toda a base de clientes Sem Parar e para quem baixar o SuperApp, o projeto será divido em fases. Primeiro será disponibilizado em cidades com postos de recarga mas seguirá em expansão com novas funcionalidades que permitirão o pagamento na conta do Sem Parar pelos serviços de recarga.

“Carros elétricos já são uma realidade na frota brasileira apesar dos números ainda menores comparado a outros países desenvolvidos. Nossas soluções nos permitem, cada vez mais, estarmos presentes na jornada dos nossos clientes e antecipando tendências”, completa Cazaffi.

Vendas de carros elétricos disparam no mundo

Mesmo com a pandemia, que afetou a indústria automotiva de maneira geral, as vendas de carros elétricos não param de crescer globalmente. No ano passado, elas dobraram, com forte influência do mercado chinês, que respondeu por metade das entregas. Ao todo, foram comercializados 6,6 milhões de carros elétricos em 2021.

O crescimento desse mercado é impulsionado por subsídios públicos, que também dobraram em 2021 e alcançaram um total de € 30 bilhões em nível mundial. Os fabricantes, por sua parte, multiplicaram por 5 o número de veículos disponíveis entre 2015 e 2021. Atualmente, existem cerca de 450 modelos elétricos no mercado.

No início de 2022, a vendas de carros elétricos globais continuaram a acelerar, com 2 milhões de unidades vendidas no primeiro trimestre (crescimento de 75% ano a ano).

