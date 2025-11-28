Brasil

Expectativa de vida no Brasil cresce e chega a 76,6 anos

Segundo as informações do levantamento, a expectativa de vida cresceu 2,5 meses entre 2023 e 2024

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10h18.

A expectataiva de vida da população brasileira voltou a crescer e chegou aos 76,6 anos entre 2023 e 2024, segundo dados das Tábuas de Mortalidade 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 28.

Segundo as informações do levantamento, a expectativa de vida cresceu 2,5 meses de um ano para o outro.

Para a população masculina, o aumento foi de 2,5 meses passando de 73,1 anos para 73,3 anos, no período. Já para as mulheres o ganho foi um pouco menor: de 79,7 para 79,9 anos, ou mais 2,0 meses. 

A logenvidade da população brasileira recuou durante a pandemia da Covid-19 para 72,8 anos em 2021 (sendo 69,3 anos para homens e 76,4 anos para as mulheres). A partir de 2022, com o arrefecimento da pandemia pela vacinação em massa, esse indicador voltou a crescer.

Nas últimas nove décadas, a expectativa quase dobrou. Quem nasceu em 1940 viveria, em média, 45,5 anos. Já em 2024, a expectativa de vida ao nascer chegou a 76,6 anos, representando um aumento de 31,1 anos, neste período.

AnoExpectativa de vida ao nascer (anos)Diferencial entre os sexos (anos)
TotalHomemMulher
194045,542,948,35,4
195048,045,350,85,5
196052,549,755,55,8
197057,654,660,86,2
198062,559,665,76,1
199166,963,270,97,7
200071,167,375,17,8
201074,470,778,17,4
201976,272,879,66,8
202074,871,278,57,3
202172,869,376,47,1
202275,472,178,86,7
202376,473,179,76,6
202476,673,379,96,6
Variação (1940/2024)31,130,431,6

Mais informações em instantes. 

