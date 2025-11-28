Expectativa de vida no Brasil cresce e chega a 76,6 anos

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 10h18.
A expectataiva de vida da população brasileira voltou a crescer e chegou aos 76,6 anos entre 2023 e 2024, segundo dados das Tábuas de Mortalidade 2024, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 28.
Segundo as informações do levantamento, a expectativa de vida cresceu 2,5 meses de um ano para o outro.
Para a população masculina, o aumento foi de 2,5 meses passando de 73,1 anos para 73,3 anos, no período. Já para as mulheres o ganho foi um pouco menor: de 79,7 para 79,9 anos, ou mais 2,0 meses.
A logenvidade da população brasileira recuou durante a pandemia da Covid-19 para 72,8 anos em 2021 (sendo 69,3 anos para homens e 76,4 anos para as mulheres). A partir de 2022, com o arrefecimento da pandemia pela vacinação em massa, esse indicador voltou a crescer.
Nas últimas nove décadas, a expectativa quase dobrou. Quem nasceu em 1940 viveria, em média, 45,5 anos. Já em 2024, a expectativa de vida ao nascer chegou a 76,6 anos, representando um aumento de 31,1 anos, neste período.
|Ano
|Expectativa de vida ao nascer (anos)
|Diferencial entre os sexos (anos)
|Total
|Homem
|Mulher
|1940
|45,5
|42,9
|48,3
|5,4
|1950
|48,0
|45,3
|50,8
|5,5
|1960
|52,5
|49,7
|55,5
|5,8
|1970
|57,6
|54,6
|60,8
|6,2
|1980
|62,5
|59,6
|65,7
|6,1
|1991
|66,9
|63,2
|70,9
|7,7
|2000
|71,1
|67,3
|75,1
|7,8
|2010
|74,4
|70,7
|78,1
|7,4
|2019
|76,2
|72,8
|79,6
|6,8
|2020
|74,8
|71,2
|78,5
|7,3
|2021
|72,8
|69,3
|76,4
|7,1
|2022
|75,4
|72,1
|78,8
|6,7
|2023
|76,4
|73,1
|79,7
|6,6
|2024
|76,6
|73,3
|79,9
|6,6
|Variação (1940/2024)
|31,1
|30,4
|31,6
