Plataforma digital vai priorizar conteúdo especial para públicos 50+ e 80+

Em uma realidade global em que mais de 250 mil sites estreiam na web todos os dias, não é tarefa fácil atrair a atenção de usuários interessados em conhecer e explorar essas fontes de conteúdo que passam a ficar disponíveis na internet.

No Brasil, esse desafio não é menor, mesmo o país apresentando mais de 115 milhões de usuários considerados “digitais ativos”, segundo um estudo divulgado no ano passado pela Comscore – empresa global de inteligência e análise de mídia especializada em medição de audiências digitais.

Neste cenário de altíssima competitividade, a pergunta é: como captar e fidelizar a atenção das pessoas em meio a tantas e variadas opções, transformando a ideia de produzir um site ou app em sucesso de público e, consequentemente, ter a capacidade de gerar bons negócios?

Com longa trajetória no setor de tecnologia brasileiro, tendo atuado na direção de importantes instituições governamentais – como Serpro, CNPQ e Dataprev – o carioca e administrador de empresas, engenheiro e economista Adival Rabello vem liderando um projeto digital que promete proporcionar mais qualidade de vida, estimular e valorizar amizades, ajudar nos cuidados com a saúde e, por que não, combater a solidão especialmente no público 50+ e 80+. Para isso, ele aposta no lançamento, no fim do segundo semestre, da plataforma batizada de SOFT Living.

A ideia é criar uma ferramenta via web capaz de descomplicar a procura por diferentes conteúdos, oferecendo a possibilidade de acessar conversas, conexões, atividades, textos sobre saúde e qualidade de vida, e até mesmo ofertas de emprego, entre outras muitas possibilidades numa única plataforma, como explica o criador do site, que está em fase de testes:

“Vamos oferecer a usuários de todas as idades, gêneros e classes sociais uma ferramenta que agrega uma infinidade de conteúdos, tendo como diferencial ser um ambiente simples, acolhedor e de facílima navegação. Não teremos páginas confusas ou funções que só servem para dificultar e confundir, principalmente os usuários 60+.

No site SOFT Living, será muito fácil e intuitivo encontrar grupos de interesse, eventos, projetos e ideias que irão despertar conectividade e gerar novas experiências a um público que está cansado de buscar conteúdos interessantes e atuais em diferentes plataformas”, resume Adival Rabello.

Para se diferenciar e atrair a atenção entre mais de 26 milhões de sites ativos no Brasil, o desenvolvimento da plataforma digital – cujo conteúdo também poderá ser acessado por meio de um app – está sendo feito com grande preocupação em proporcionar uma navegabilidade extremamente amigável, principalmente por ter como um dos focos principais atrair e fidelizar o público de terceira idade, que apresenta dificuldades naturais em relação a ferramentas tecnológicas.

Adival Rabello (Divulgação/Divulgação)

“Uma das premissas do SOTF Living será a oferta de facilidades na navegação, além de funcionar como um agregador de conteúdos que normalmente ficam espalhados por diferentes sites ou apps, dificultando a busca por assuntos de interesse.

Vamos facilitar o acesso a sugestões de livros, filmes, espetáculos e eventos em geral, oferecer orientações profissionais que ajudem o usuário a cuidar da sua saúde e do seu bem-estar, além de ofertar produtos, serviços e profissionais de forma simples, rápida e confiável.

Seremos um hub tecnológico acolhedor, que vai conectar pessoas, oferecer atividades de interesse comum e, por que não, ajudar a combater a solidão, que é uma realidade que acomete milhões de pessoas em todo o mundo”, destaca Adival.

A navegação por intermédio de smartphones, que já supera em muito a realizada por meio de computadores em todo o mundo, deverá proporcionar a mesma facilidade a ser oferecida a quem acessar o conteúdo de outra forma.

Obviamente, para atender a uma população que vem consumindo cada vez mais produtos de tecnologia à medida que está envelhecendo. Dados do IBGE mostram que o uso da internet entre a população 60+ tem crescido de forma exponencial.

Em 2016, teve alta de 25% em comparação ao ano anterior; em 2023, o aumento atingiu 66%, em comparação a 2022, o que reforça o foco do SOFT Living nesse nicho.

Em 2030, a expectativa é de que 51,6 milhões de brasileiros 50+ estejam acessando conteúdos pela internet, e preferencialmente com uso de smartphones.

Foco especial no envelhecimento da população

O envelhecimento da população brasileira é rápido e intenso, impulsionado pela queda na taxa de fecundidade e aumento da expectativa de vida. Dados do Censo 2022 do IBGE mostraram que pessoas 60+ somavam 15,6% da população, com mais de 32 milhões de idosos, representando um aumento de 56% desde 2010.

Já idosos na faixa 65+ representavam 10,9% da população (22,1 milhões de brasileiros, à época). Outro recorte relevante do Censo2022 mostrou que o grupo 80+ é o que mais cresce, o que reforça o foco do SOFT Living em dar atenção especial a esses grupos.

Adival Rabello está em fase de captação de recursos financeiros para o que chama de segundo ciclo de desenvolvimento da plataforma. No primeiro, ele “negociou” 10% do negócio, mesmo percentual que está na mesa agora à disposição de novos investidores.

Ele acredita que, ao agregar conteúdos de qualidade com acesso fácil e segurança, estará se diferenciando dos milhares de sites lançados diariamente e que exigem que os usuários, principalmente os idosos, tenham que ficar pulando de link em link em busca de grupos e temas de interesse.

“Vamos oferecer qualidade com simplicidade, inclusive por meio de uma rede social que estamos criando, batizada de Conect. Nela, proporcionaremos que os usuários se conectem uns aos outros, formando grupos para interação e trocas de mensagens de interesses em comum.

Queremos também incentivar ações inclusivas, colaborativas e filantrópicas, colaborando para uma vida melhor e, consequentemente, para um mundo melhor”, conclui Rabello.