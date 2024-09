Scania passa a integrar Hub de Biocombustíveis e Elétricos para discutir descarbonização

A Scania passa a fazer parte do Hub de Biocombustíveis e Elétricos, ao lado do Pacto Global da ONU - Rede Brasil. O objetivo é estimular discussões sobre a descarbonização do transporte rodoviário com a participação de especialistas, pesquisadores, empresários, tomadores de decisão e governo.

Com isso, se espera a promoção de um ambiente que favoreça a geração de projetos e iniciativas que acelerem a transição do setor para uma economia de baixo carbono.

“Sabemos que o transporte é uma parte essencial da nossa sociedade e economia, mas também é uma fonte de emissões de carbono. Aqui está a Scania, impulsionando a mudança para um sistema de transporte sustentável, decisão que foi tomada há uma década e é mais válida hoje do que nunca”, comenta Christopher Podgorski, presidente e CEO da Scania na América Latina.

O anúncio foi feito durante o Sustainable Development Goals (SDGs - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) in Brazil, realizado nesta semana no Delegates Dining Room (DDR), dentro da sede da ONU, em Nova Iorque

Coordenado pela Plataforma de Ação pelo Clima e pela Plataforma de Ação pelo Agro Sustentável, ambas da rede brasileira do Pacto do Global, o Hub é a continuidade do projeto Transportes Net Zero (2022), com a Scania como a empresa líder.

“O Hub de Biocombustível e Elétricos se propõe a oferecer às empresas participantes uma jornada de capacitação, por meio de clínicas, buscando o entendimento sobre biocombustíveis e eletrificação para a descarbonização do setor de transportes do modal rodoviário, podendo se estender à cadeia de valor", pontua Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU – Rede Brasil.

Ainda segundo Pereira, a jornada a ser construída pelo Hub proporcionará também networking entre seus integrantes por meio de encontros regulares de implementação dos projetos, compartilhamento de boas práticas e acompanhamento das entregas previstas, assim como os eventos para divulgação dos resultados obtidos.