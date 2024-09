Cresce a adesão de empresas ao Pacto Global da ONU-Rede Brasil

Nesta sexta-feira, 20, segundo dia do SDGs in Brazil 2024, evento de sustentabilidade corporativa brasileiro, promovido pelo Pacto Global da ONU - Rede Brasil, no Delegates Dining Room, na sede da ONU, nove empresas anunciaram iniciativas com o objetivo de aprimorarem suas práticas de sustentabilidade.

As empresas Binatural J.Boggo+, Pacto Contra a Fome, Siemens Healthneers, Santa Casa de BH e Unico Skill assinaram a adesão à rede brasileira do Pacto Global da ONU. Outras cinco companhias aderiram a Movimentos da estratégia Ambição 2030, lançada em 2022 pelo Pacto Global com o objetivo de engajar organizações empresariais e não-empresariais no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com a assinatura de compromissos públicos, por meio de 10 Movimentos.

As empresas que aderiram a Movimentos são: Pepsico (América Latina) que aderiu à cinco Movimentos: NetZero, +Água, Conexão Circular, Elas lideram e Raça é Prioridade; Globo e AYA Earth Partners agora fazem parte do Conexão Circular; Nestlé se comprometeu com o +Água; e a Siemens Healthineers se comprometeu com três: Mente em Foco, Ambição Netzero e Elas Lideram 2030.

“No momento em que divulgamos os dados preliminares do segundo ano do Relatório Ambição 2030, como estudo da jornada das corporações participantes da rede brasileira do Pacto Global da ONU até 2023, é com otimismo e de braços aberto que recebemos a adesão de novas empresas interessas em investir e acelerar o cumprimento dos ODS”, afirma Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU – Rede Brasil.

Os Movimentos que compõem a Ambição 2030 são: +Água (ODS 6), Ambição Net Zero (ODS 13), Conexão Circular (ODS 12), Impacto Amazônia (ODS 2, 12, 13 e 15), Elas Lideram 2030 (ODS 5), Raça é Prioridade (ODS 10), Mente em Foco (ODS 3), Educa2030 (ODS 4), Salário Digno (ODS 8) e Transparência 100% (ODS 16)

O Pacto Global da ONU – Rede Brasil conduz mais de 60 projetos no país principalmente relacionados aos temas Água e Saneamento, Alimentos e Agricultura, Energia e Clima, Direitos Humanos e Trabalho, Anticorrupção, Engajamento e Comunicação.