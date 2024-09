Cresce interesse das empresas pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Dados preliminares do segundo ano do Relatório Ambição 2030, elaborado pelo Pacto Global da ONU – Rede Brasil, apresentado no SDGs in Brazil 2024 - realizado no Delegates Dining Room, na sede da ONU, em Nova York - mostram o crescimento de 99% de compromissos assinados pelas empresas dentro dos Movimentos, chegando a 519 em um ano.

A estratégia foi lançada em 2022 com o objetivo de engajar organizações empresariais e não-empresariais no alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), com a assinatura de compromissos públicos, por meio de 10 movimentos.

O Relatório Ambição 2030 tem como base as respostas fornecidas pelas empresas participantes dos Movimentos, referentes ao ano de 2023, sendo eles: +Água (ODS 6), Ambição NetZero (ODS 13), Conexão Circular (ODS 12), Elas Lideram 2030 (ODS 5), Raça é Prioridade (ODS 10), Mente em Foco (ODS 3), Salário Digno (ODS 8) e Transparência 100% (ODS 16).

A segunda edição da publicação traz ainda um panorama dos Movimentos recém-lançados: Impacto Amazônia (ODS 2, 12, 13 e 15) e Educa2030 (ODS 4).

Foi registrado também um aumento de 68% de organizações comprometidas com os Movimentos (286 no ano de 2023) e de 85% de respostas aos questionários que geraram os indicadores do Relatório (244 organizações respondentes, em 2023).

Aprovação

“O Relatório Ambição 2030 nos dá apontamentos de como as organizações participantes dos Movimentos na rede brasileira estão em sua jornada. Em média, 70% das empresas avaliam que o Movimento contribui muito ou razoavelmente para este avanço na sua própria organização”, elenca Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU – Rede Brasil.

Segundo Pereira, desde a sua criação, em 2000, o papel do Pacto Global da ONU é se posicionar como rede de apoio para que as empresas avancem no cumprimento dos ODS, para ajudar a mitigar as crises e desigualdades.

De acordo com relatório divulgado neste ano pela ONU, globalmente, apenas 17% das metas dos ODS seguem na direção correta para serem cumpridas, sendo que 50% ainda apresentam progresso mínimo ou moderado, e mais de 30% estão estagnadas ou regredindo. A estratégia Ambição 2030 inspirou a criação do Forward Faster no Pacto Global da ONU - um chamado internacional para que as empresas protagonizem iniciativas corporativas pioneiras e ambiciosas rumo aos ODS, como uma incubadora, a partir da experiência brasileira, inspirando outros países.

“Nosso relatório mostra como a Ambição 2030 funciona como ferramenta de apoio, para que os compromissos distribuídos ao longo do tempo sejam o norte de atuação das empresas, onde o Pacto Global atua como parceiro contínuo, lado a lado com as organizações, e que o comprometimento da alta liderança e a atuação em cadeia é fundamental para sua efetividade”, diz Pereira.

Trata-se, segundo o CEO do Pacto Global da ONU - Rede Brasil, de um momento crucial que o Brasil está vivendo, com a proximidade do G20 e, ano que vem, COP30 na Amazônia. "A Conferência das Partes em Belém é uma oportunidade para o Brasil se consolidar como liderança global no combate à crise climática, e isso passa, necessariamente, pelo trabalho que o setor empresarial desempenha nessa agenda”, completa.

Inspiração

Durante discurso de abertura no SDGs, a presidente do Pacto Global e adjunta do secretário-geral, Sanda Ojiambo, destacou a importância da estratégia brasileira. “Há um ano, lançamos nossa iniciativa Forward Faster (inspirada na Estratégia Ambição 2030) para orientar empresas em áreas onde a comunidade empresarial precisa de ajuda para escalar o progresso nos ODS. Para começar, concentrem-se na ação climática, na equidade de gênero, no salário digno, na resiliência hídrica e no financiamento sustentável."

Ojiambo trouxe ainda dados de como a iniciativa já obteve resultados positivos. “Hoje, mais de 1.700 empresas aderiram ao Forward Faster, representando 3,5 milhões de funcionários em 99 países em todo o mundo. As empresas nos dizem que a adesão ao Forward Faster ajudou a moldar a estratégia da empresa, aumentar a visibilidade, construir a confiança do público e antecipar-se às novas regulamentações”.

Movimentos

Veja em detalhe as características de cada movimento e o interesse das empresas para cada área de atuação:

Meio Ambiente:

Movimento + Água (empresas embaixadoras Aegea, Ambipar e Coca-Cola) teve 119% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 21 em 2022, para 46, em 2023. Dessas 46, seis empresas aderiram a todos os compromissos do Movimento. Das organizações respondentes, 33% já se enquadram no intervalo de atingimento do compromisso de alcançar 99% da população de seu território com água potável e 77% das organizações possuem projetos para proteção e/ou reflorestamento de bacias sob estresse hídrico.

(empresas embaixadoras Aegea, Ambipar e Coca-Cola) teve 119% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 21 em 2022, para 46, em 2023. Dessas 46, seis empresas aderiram a todos os compromissos do Movimento. Das organizações respondentes, 33% já se enquadram no intervalo de atingimento do compromisso de alcançar 99% da população de seu território com água potável e 77% das organizações possuem projetos para proteção e/ou reflorestamento de bacias sob estresse hídrico. Movimento Ambição Net Zero (empresas embaixadoras Eletrobras, Ambipar e Future Carbon) relatou 110% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 42 em 2022, para 88, em 2023. Sendo que 54 organizações participantes declararam já ter reduzido parte de suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), somando 41 toneladas de carbono equivalente (tCO2e), montante ainda tímido diante da ambição de dois gigatoneladas de CO2 até 2030. Mas 67,1% das organizações já definiram ou estão no processo de definição de metas de redução de emissões com base na ciência, utilizando a metodologia da iniciativa Science Based Targets (SBTi). E 74% das organizações apontam que o Movimento Net Zero trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas.

(empresas embaixadoras Eletrobras, Ambipar e Future Carbon) relatou 110% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 42 em 2022, para 88, em 2023. Sendo que 54 organizações participantes declararam já ter reduzido parte de suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), somando 41 toneladas de carbono equivalente (tCO2e), montante ainda tímido diante da ambição de dois gigatoneladas de CO2 até 2030. Mas 67,1% das organizações já definiram ou estão no processo de definição de metas de redução de emissões com base na ciência, utilizando a metodologia da iniciativa Science Based Targets (SBTi). E 74% das organizações apontam que o Movimento Net Zero trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas. Movimento Conexão Circular (empresa embaixadora a Ambipar) relatou que das 33 participantes em 2023, ano de lançamento do programa, 10 aderiram aos dois compromissos do Movimento. Ao todo, 19 destas organizações estão comprometidas com a destinação de zero resíduos para aterro sanitário até 2030 e 12 delas já não destinam resíduos a aterros. O relatório do Movimento revela ainda que 50% das corporações dizem possuir iniciativas relacionadas à presença ou minimização da geração de resíduos sólidos, ações relacionadas ao compromisso de enviar zero resíduos para aterros até 2030, que 68% das organizações apontam que o Movimento Conexão Circular trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas. Além disso, a economia circular já faz parte do planejamento estratégico de 50% das organizações participantes do movimento.

(empresa embaixadora a Ambipar) relatou que das 33 participantes em 2023, ano de lançamento do programa, 10 aderiram aos dois compromissos do Movimento. Ao todo, 19 destas organizações estão comprometidas com a destinação de zero resíduos para aterro sanitário até 2030 e 12 delas já não destinam resíduos a aterros. O relatório do Movimento revela ainda que 50% das corporações dizem possuir iniciativas relacionadas à presença ou minimização da geração de resíduos sólidos, ações relacionadas ao compromisso de enviar zero resíduos para aterros até 2030, que 68% das organizações apontam que o Movimento Conexão Circular trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas. Além disso, a economia circular já faz parte do planejamento estratégico de 50% das organizações participantes do movimento. Movimento Impacto Amazônia (lançado em setembro de 2023, com Eletrobras e Ambipar como embaixadoras) é o primeiro Movimento do Pacto Global da ONU – Rede Brasil com foco em uma região e possui a ambição de mover o setor empresarial brasileiro a se comprometer com compromissos ousados e mensuráveis nesse tema, contribuindo com ações individuais, setoriais e intersetoriais, para o alcance de vários ODS, como Ação Climática (13); Consumo e Produção Responsáveis (12); Proteger a Vida Terrestre (15); Fome Zero e Agricultura Sustentável (2), dentre outros. Já conta com três organizações participantes. É uma iniciativa de aceleração que visa fortalecer a atuação em rede e o papel catalisador do Pacto Global da ONU - Rede Brasil na conservação da Amazônia. Seus principais objetivos são mobilizar empresas e suas cadeias produtivas para abordar questões relacionadas à manutenção da floresta amazônica, bem como a promoção de práticas sustentáveis na região, por meio de ações individuais, setoriais e intersetoriais. Isso porque a conservação da Amazônia é uma das prioridades chave para a Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Direitos Humanos e trabalho:

Movimento Raça é Prioridade (com os embaixadores 99Jobs, Ambipar, Gol e Banco do Brasil) teve 96% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 27 em 2022, para 53, em 2023. O relatório traz ainda que 76% das organizações respondentes já realizaram um censo racial, passo fundamental para atingir os compromissos do Movimento, e que 73% das organizações apontam que o Movimento Raça é Prioridade trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas. Os dados apurados mostram que 25 organizações das 27 respondentes se comprometeram em ter 30% de pessoas negras em cargos de liderança até 2025. Ao se fazer uma média entre as organizações respondentes, o percentual de atendimento está em 27% de pessoas negras* em cargos de liderança, e permanece o desafio de aumentar em 3% essa média para obtenção do compromisso até 2025. Mas o desafio segue sendo grande porque, para alcançar 50% de pessoas negras* em cargos de liderança até 2030, será necessário praticamente dobrar a proporção de pessoas negras em cargos de liderança.

(com os embaixadores 99Jobs, Ambipar, Gol e Banco do Brasil) teve 96% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 27 em 2022, para 53, em 2023. O relatório traz ainda que 76% das organizações respondentes já realizaram um censo racial, passo fundamental para atingir os compromissos do Movimento, e que 73% das organizações apontam que o Movimento Raça é Prioridade trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas. Os dados apurados mostram que 25 organizações das 27 respondentes se comprometeram em ter 30% de pessoas negras em cargos de liderança até 2025. Ao se fazer uma média entre as organizações respondentes, o percentual de atendimento está em 27% de pessoas negras* em cargos de liderança, e permanece o desafio de aumentar em 3% essa média para obtenção do compromisso até 2025. Mas o desafio segue sendo grande porque, para alcançar 50% de pessoas negras* em cargos de liderança até 2030, será necessário praticamente dobrar a proporção de pessoas negras em cargos de liderança. Movimento Elas Lideram 2030 (com os embaixadores +Mulher360, Ambipar, Animale e Banco do Brasil) é hoje o Movimento com o maior número de organizações comprometidas desde o lançamento da Ambição 2030, apresentando um crescimento significativo em 2023, de 87% no número de organizações comprometidas, que passaram de 62 em 2022, para 116, em 2023. As organizações que participaram do levantamento de indicadores declaram que as mulheres ocupam 46% dos cargos de alta liderança, dentre elas, 82% relatam que pouco mais de 7% da alta liderança é composta por mulheres negras, questão que as empresas vão precisar enfrentar. Segundo o relatório, 85% das organizações apontam que o Movimento Elas Lideram 2030 trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas.

(com os embaixadores +Mulher360, Ambipar, Animale e Banco do Brasil) é hoje o Movimento com o maior número de organizações comprometidas desde o lançamento da Ambição 2030, apresentando um crescimento significativo em 2023, de 87% no número de organizações comprometidas, que passaram de 62 em 2022, para 116, em 2023. As organizações que participaram do levantamento de indicadores declaram que as mulheres ocupam 46% dos cargos de alta liderança, dentre elas, 82% relatam que pouco mais de 7% da alta liderança é composta por mulheres negras, questão que as empresas vão precisar enfrentar. Segundo o relatório, 85% das organizações apontam que o Movimento Elas Lideram 2030 trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas. Movimento Mente em Foco (com Petrobras, Ambipar e o Instituto Sulamerica como embaixadoras) registrou 38% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 64 em 2022, para 88, em 2023. Segundo o relatório, 88% das organizações oferecem profissional de referência em saúde mental , 78% delas apontam que o Movimento trouxe contribuições relevantes para o avanço de programas estruturantes em saúde mental das pessoas trabalhadoras na estratégia de suas empresas.

(com Petrobras, Ambipar e o Instituto Sulamerica como embaixadoras) registrou 38% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 64 em 2022, para 88, em 2023. Segundo o relatório, 88% das organizações oferecem profissional de referência em saúde mental , 78% delas apontam que o Movimento trouxe contribuições relevantes para o avanço de programas estruturantes em saúde mental das pessoas trabalhadoras na estratégia de suas empresas. Movimento Salário Digno , que tem a Natura, Ambipar e o Banco do Brasil, como empresas embaixadoras, registrou 50% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 64 em 2022 para 88 em 2023. Segundo os dados, 60% das organizações apontam que o Movimento Salário Digno trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas. Em 2023, as 36 organizações comprometidas participaram da programação de letramento para o tema nas empresas, organização de Diálogos sobre Renda Digna, com a participação da OIT – Organização Internacional do Trabalho, além de realização de Café com CEOs das empresas participantes do Movimento, onde tratamos dos desafios de implementação da agenda. Ainda em 2023, foi definido o escopo do Estudo Salário Digno, que tem por objetivo mapear as metodologias e compreender as características socioeconômicas que influenciam a agenda de salário digno no Sul global, especialmente no Brasil.

, que tem a Natura, Ambipar e o Banco do Brasil, como empresas embaixadoras, registrou 50% de crescimento no número de organizações comprometidas, de 64 em 2022 para 88 em 2023. Segundo os dados, 60% das organizações apontam que o Movimento Salário Digno trouxe contribuições relevantes para o avanço do tema na estratégia de suas empresas. Em 2023, as 36 organizações comprometidas participaram da programação de letramento para o tema nas empresas, organização de Diálogos sobre Renda Digna, com a participação da OIT – Organização Internacional do Trabalho, além de realização de Café com CEOs das empresas participantes do Movimento, onde tratamos dos desafios de implementação da agenda. Ainda em 2023, foi definido o escopo do Estudo Salário Digno, que tem por objetivo mapear as metodologias e compreender as características socioeconômicas que influenciam a agenda de salário digno no Sul global, especialmente no Brasil. Movimento Educa2030 (lançado no Brasil este ano), é o mais novo na Estratégia Ambição 2030 e já conta com a Globo e o Yduqs como embaixadoras,. Teve seu pré-lançamento internacional em novembro de 2023, durante o 12º Fórum Global de Direitos Humanos da ONU, em Genebra. O Educa2030 tem como objetivo engajar as organizações a se comprometerem com compromissos ambiciosos para o avanço da educação e empregabilidade no Brasil, com foco no aumento da escolaridade da população, na inclusão produtiva de jovens no mercado de trabalho e no aumento de mulheres em carreiras STEM (sigla em inglês para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). O Movimento desafia e apoia organizações para que estabeleçam compromissos ambiciosos em suas estratégias de negócio, considerando também a cadeia de valor e o engajamento com stakeholders. O Educa2030 atua em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Ministério do Trabalho e Emprego para mudar esse cenário. A iniciativa trabalha para engajar e apoiar organizações em suas jornadas de aprendizado de ações concretas.

Ação contra a corrupção: