Lula se reúne com montadoras para discutir carros bioelétricos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com fabricantes de carros e especialistas em bioenergia nesta quinta-feira para tratar sobre a ampliação no país dos chamados veículos bioelétricos, carros híbridos que combinam eletrificação e o uso de etanol.

Esses veículos são uma das apostas do setor para reduzir as emissões de carbono no Brasil, um dos compromissos da terceira gestão de Lula.

Em encontro de aproximadamente duas horas no Palácio do Planalto, as montadoras apresentaram ao presidente uma pesquisa sobre os efeitos da alta emissão de CO2 e alternativas para o problema.

Em dezembro do ano passado, Lula lançou o Programa Nacional de Mobilidade Verde e Inovação (Mover), que visa a descarbonização da frota automotiva do país por meio de incentivos fiscais, além de trazer exigências de sustentabilidade dos veículos e estímulo à produção de novas tecnologias na área de mobilidade.

O chefe do Executivo também reforçou o compromisso com a descarbonização na conferência do clima COP28, em Dubai.

Participaram da reunião com Lula no Planalto: