Ano Novo Chinês: tecnologia e turismo transformam maior migração mundial

O período de viagens para o Ano Novo Chinês é conhecido como a maior migração humana anual do planeta. O chunyun, como é chamado na China, começou oficialmente em 14 de janeiro, marcando o período que antecede o Festival da Primavera. Este ano, autoridades preveem que os volumes de viagem atinjam recordes durante os 40 dias do evento. As celebrações do Ano Novo Chinês começam oficialmente nesta quarta-feira, 29.

O último episódio do China Economic Roundtable, talk show multimídia da agência Xinhua, destacou tendências que estão moldando o período em 2025. Entre os destaques estão o crescimento do turismo, o impacto de tecnologias inovadoras, o aumento dos carros elétricos e a recuperação do turismo internacional.

Recorde de viagens e desafios logísticos

Espera-se que o chunyun movimente cerca de 9 bilhões de deslocamentos, com as viagens de carro representando 80% do total. O transporte ferroviário deve ultrapassar 510 milhões de viagens, enquanto o número de passageiros aéreos pode superar 90 milhões.

A demanda expressiva coloca grandes desafios aos sistemas de transporte. “A segurança permanece nossa principal prioridade”, afirmou Wang Xiuchun, do Ministério dos Transportes. Para isso, autoridades ferroviárias e de aviação reforçaram medidas de segurança, enfrentando desafios climáticos e ampliando a prevenção de riscos.

Turismo e festividades impulsionam a economia

Embora as viagens para reuniões familiares continuem sendo a principal motivação, o turismo ganhou espaço significativo em 2025. Segundo Wang, as viagens de lazer devem crescer 25% em relação ao ano passado.

Destinos populares incluem:

Regiões tropicais, como Hainan e Yunnan ;

e ; Regiões de inverno, como Heilongjiang, Jilin e Xinjiang.

Além disso, cidades chinesas estão criando atrações exclusivas para atrair turistas. Em Guangzhou, um festival de lanternas na Praça da Cidade das Flores encanta visitantes, enquanto Harbin, sede dos Jogos Asiáticos de Inverno, aproveita a temporada com esportes de neve e festividades.

“O modo como os chineses celebram o Ano Novo Lunar está se tornando mais diversificado e enriquecedor, refletindo mudanças nos hábitos de viagem”, afirmou Shang Kejia, da Administração de Aviação Civil da China.

Inovação tecnológica melhora a mobilidade

A tecnologia tem desempenhado um papel crucial na migração do Festival da Primavera. Atualmente, 93% das passagens ferroviárias são compradas online, de acordo com Zhu Wenzhong, da China State Railway Group.

Desde 31 de dezembro, a plataforma 12306 já vendeu 235 milhões de passagens, eliminando a necessidade de bilhetes físicos. Os passageiros acessam os trens utilizando apenas seus cartões de identidade. Além disso, o aplicativo oferece serviços como reservas de hotéis, aluguel de carros e entrega de refeições.

Inovações tecnológicas como robôs de inspeção, drones para monitoramento de tráfego e sistemas de alerta de gelo em rodovias têm garantido viagens mais seguras e eficientes.

Carros elétricos ganham destaque

Os veículos elétricos (NEVs) também estão desempenhando um papel importante no período do chunyun. Durante o feriado do Dia Nacional, em outubro, os NEVs representaram 15,9% das viagens rodoviárias.

Para atender à demanda crescente por recarga, o país expandiu a infraestrutura: 98% das áreas de serviço em rodovias já possuem estações de recarga, totalizando 35 mil pontos.

Em 2024, a produção e venda de NEVs na China bateram recordes, ultrapassando 12,8 milhões de unidades, consolidando o país como líder global no setor pelo décimo ano consecutivo.

Turismo internacional em recuperação

Outro destaque deste Ano Novo Chinês é o crescimento expressivo do turismo internacional. Durante o período do chunyun, a reserva de passagens aéreas para a China aumentou 47% em comparação ao ano anterior.

Em 2024, a China recebeu 64,88 milhões de visitantes estrangeiros, um aumento de 82,9% em relação ao ano anterior. As entradas sem visto chegaram a 20,12 milhões, mais que o dobro de 2023.

As políticas de visto mais acessíveis têm sido fundamentais para impulsionar esse crescimento, incluindo:

Acordos de isenção de visto com 25 países ;

; Políticas unilaterais para 38 países ;

; Isenção de visto de trânsito para 54 nações.

Além disso, avanços em sistemas de pagamento, transporte público e infraestrutura turística garantem que os visitantes aproveitem plenamente as atrações culturais e tecnológicas da China.

Com recordes de viagens e inovações tecnológicas, o Ano Novo Chinês de 2025 reflete o dinamismo econômico e social da China.