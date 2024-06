Meta da CPFL é ser carbono neutro a partir de 2025

Com a meta de ser carbono neutro a partir de 2025, o Plano ESG 2030 da CPFL começou a sair do papel em janeiro de 2023. A plataforma com quatro pilares e 23 compromissos públicos busca impulsionar a transição energética e maximizar os impactos positivos da atuação dos negócios do grupo, que anualmente é revisada de forma integrada ao ciclo de planejamento estratégico.

Um dos temas pautados pelo Plano ESG é a descarbonização tanto das próprias operações quanto da cadeia de valor. Com o monitoramento de emissões, por meio do inventário de gases de efeito estufa (GEE), o grupo diagnosticou as principais atividades que afetam sua pegada de carbono e definiu metas de redução.