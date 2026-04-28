Instituto Natura investe R$ 116 milhões em educação e direitos das mulheres

O Instituto Natura ampliou seus investimentos sociais na América Latina em 2025 e destinou R$ 116 milhões a iniciativas voltadas à educação, aos direitos e à saúde das mulheres. O valor representa crescimento de 34% em relação aos R$ 86,9 milhões aplicados em 2024.

Os resultados foram divulgados no mês em que a organização completa 16 anos de atuação, em 28 de abril. No último ano, os programas apoiados pelo instituto chegaram a 6,3 milhões de estudantes e beneficiaram 596 mil mulheres em ações ligadas a saúde e direitos.

Hoje, o Instituto Natura atua em seis países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru. A estratégia combina apoio a políticas públicas, articulação com governos e organizações da sociedade civil e campanhas de conscientização em temas considerados prioritários pela instituição.

A maior parte dos recursos veio das marcas Natura e Avon. Em 2025, o instituto recebeu R$ 108,7 milhões provenientes da venda de produtos sociais, entre eles a linha Natura Crer Para Ver, apresentada pela organização como a maior marca social da América Latina, e os produtos Ofertas do Bem Avon.

Direitos e saúde da mulher

A integração com a Avon também ampliou a frente de direitos e saúde das mulheres. O Instituto Avon foi incorporado ao Instituto Natura em 2024, e a marca segue como parceira em campanhas de conscientização sobre temas historicamente ligados à sua atuação, como câncer de mama e enfrentamento à violência contra meninas e mulheres.

"Nossa tese de impacto evolui ano a ano, pois estamos convictos de que não há desenvolvimento econômico sustentável na América Latina sem passar por educação básica de qualidade e garantia dos direitos e da saúde das mulheres," afirma David Saad, diretor-presidente do Instituto Natura para a América Latina.

"Ao investir nessas causas prioritárias, nossa lógica não é financiar projetos isolados, mas apoiar o desenho de políticas públicas que geram impacto real, mensurável e, principalmente, escalável para toda a região, assim como uma mudança cultural por meio da conscientização", completa.

Educação concentra maior alcance

Na frente de educação, 4,8 milhões de estudantes foram alcançados em 2025 por políticas de alfabetização na idade certa. Outros 1,4 milhão foram beneficiados por ações voltadas ao Ensino Médio.

Segundo o instituto, as iniciativas apoiadas já chegam a 57 estados e províncias nos seis países onde a organização atua. O trabalho é feito em parceria com governos locais, organizações do terceiro setor e especialistas, com o objetivo de fortalecer políticas públicas de longo prazo.

Criado em 2010, o Instituto Natura nasceu com foco na transformação da educação pública e na garantia de aprendizagem de qualidade para crianças e jovens. Com o tempo, a atuação passou a incluir também o desenvolvimento educacional das Consultoras de Beleza Natura e Avon.

Direitos e saúde das mulheres ganham escala

Além da educação, a organização expandiu a atuação em direitos e saúde das mulheres. Em 2025, 596 mil mulheres foram beneficiadas diretamente por políticas públicas apoiadas pelo instituto.

Desse total, 149 mil foram alcançadas por ações relacionadas aos cuidados com a saúde das mamas. Outras 447 mil participaram de iniciativas de enfrentamento à violência de gênero.

As campanhas de conscientização realizadas em parceria com a Avon tiveram alcance acumulado de 571 milhões nos diferentes canais usados nos seis países da América Latina, segundo o instituto.

Essa frente passou a fazer parte da atuação institucional em 2024, quando o Instituto Natura incorporou a agenda de defesa dos direitos fundamentais das mulheres. As iniciativas envolvem conscientização sobre câncer de mama e combate à violência contra meninas e mulheres.

Consultoras atuam como elo da rede

A rede de consultoras de beleza também aparece como parte da estratégia de impacto social do instituto. Além de venderem os produtos sociais que financiam os programas, elas participam da circulação de mensagens de conscientização.

Em 2025, cerca de 231 mil consultoras foram alcançadas por iniciativas de educação formal. Mais de 8,2 mil participaram diretamente de ações relacionadas à conscientização, ao acesso a direitos e à saúde da mulher.

Para o instituto, essa capilaridade ajuda a conectar a arrecadação gerada pelos produtos sociais com campanhas e iniciativas de impacto em escala regional.

Atuação regional aposta em continuidade

Para Maria Slemenson, Superintendente do Instituto Natura Brasil, o trabalho em seis países exige ações permanentes e articuladas com diferentes setores.

“A transformação da realidade social exige consistência, articulação e compromisso de longo prazo. Garantir que todas as crianças tenham o direito de aprender na idade certa, que os sistemas educacionais sejam capazes de sustentar trajetórias completas de aprendizagem, que mulheres tenham sua saúde priorizada e seus direitos respeitados e garantidos, está no foco da nossa atuação, que busca a disseminação de informações de qualidade e a construção de políticas públicas mais eficientes, com impacto duradouro”, afirma.

Com os resultados de 2025, o Instituto Natura busca reforçar a conexão entre educação, direitos e saúde das mulheres como pilares de sua atuação social na América Latina. A organização afirma que seu modelo combina investimento privado, mobilização em rede e apoio a políticas públicas para gerar impacto em escala.