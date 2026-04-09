A ferramenta da Natura que consolidou R$ 50 bilhões em impacto agora é aberta a outras empresas

Na Natura, a métrica de sucesso é gerar quatro dólares para a sociedade a cada 1 dólar em receita. É essa lógica que orienta o modelo de gestão da companhia e que agora começa a ser levada para outras empresas medirem seu próprio desempenho.

A gigante brasileira de cosméticos acaba de lançar a The Future P&L, uma ferramenta gratuita que permite a negócios de diferentes portes e setores calcular, de forma integrada, seus resultados financeiros e seus impactos socioambientais.

A iniciativa é inspirada na metodologia Integrated Profit & Loss (iP&L), desenvolvida pela própria Natura e que parte do seguinte princípio: o lucro de uma empresa não pode ser dissociado de seus efeitos sobre a sociedade e o meio ambiente.

Desde 2021, o modelo acumulou mais de R$ 50 bilhões em impacto positivo. Agora, a empresa quer expandir esse conceito para o mercado.

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Na prática, a proposta é incorporar à gestão indicadores que historicamente eram tratados como externalidades, como indicadores sociais e ambientais, os traduzindo em valor econômico.

A plataforma funciona como uma calculadora interativa e pode ser acessada aqui. Os usuários inserem dados sobre suas operações (como renda gerada para colaboradores, parceiros e fornecedores, geração de resíduos e iniciativas sociais) e recebem uma estimativa monetizada do valor criado além do resultado financeiro tradicional.

O resultado permite comparar o lucro com o chamado "valor compartilhado" gerado pela empresa, facilitando a identificação de oportunidades de melhoria no negócio e apoiando a tomada de decisões estratégicas.

Segundo Angela Pinhati, diretora de Sustentabilidade da Natura, a democratização da tecnologia vai de encontro à jornada da Natura em levar um modelo econômico de regeneração.

Angela Pinhati, diretora de sustentabilidade da Natura América Latina: "“Para nós, esse passo significa oferecer condições para que outras organizações também possam mensurar, gerir e ampliar seu impacto positivo.” (Natura/Divulgação)

A diretriz está alinhada à chamada Visão 2050, atualizada recentemente pela empresa, que estabelece o compromisso de transformar o negócio em uma operação 100% regenerativa nas próximas décadas.

Desenvolvida em parceria com a Africa Creative, a plataforma também busca provocar uma mudança de mentalidade no mercado.

“É um convite para que se abandone a visão do lucro pelo lucro e passe a projetar o futuro com base em dados tangíveis que também consideram fatores socioambientais”, diz Verônica Gordilho, co-COO da agência.

De acordo com a Natura, os dados inseridos na ferramenta são confidenciais e não ficam acessíveis à companhia em nenhum momento do processo. A metodologia utiliza fatores de valoração para converter impactos em métricas financeiras, permitindo uma visão mais ampla do desempenho corporativo.

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Para os próximos anos, a ambição é ampliar esse modelo e inspirar outras empresas. Até 2050, a Natura prevê metas mais estruturais, como o uso de materiais renováveis, a remuneração de comunidades por serviços ambientais e a transformação de toda a cadeia rumo à regeneração.