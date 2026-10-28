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10 carreiras bem pagas em que as mulheres são maioria — oito delas pagam mais de US$ 100 mil por ano

Finanças, RH e saúde dominam o ranking da Resume Genius, mas a ascensão feminina ainda trava antes do conselho

(Freepik)

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Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 16h05.

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As mulheres já são maioria em dez das carreiras mais bem remuneradas dos Estados Unidos, e oito delas pagam mais de US$ 100 mil por ano. O ranking foi feito pela plataforma de carreiras Resume Genius com dados do Departamento de Estatísticas do Trabalho (BLS). A gestão financeira está no topo, com salário mediano de US$ 161,7 mil e 53% de mulheres na função.

Para entrar na lista, a profissão precisava ter pelo menos metade de mulheres, salário mediano acima de US$ 70 mil e projeção de crescimento de vagas até 2034. Quatro das dez são cargos de gestão.

Essa vantagem ainda se perde no caminho até a sala do conselho. No mundo, as mulheres ocupam 23,3% dos assentos em boards, segundo a edição mais recente do relatório Women in the Boardroom, da Deloitte. No Brasil, a fatia é de 18,7%, de acordo com o Spencer Stuart Board Index 2025. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

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As 10 carreiras bem pagas lideradas por mulheres

Salário mediano anual e participação feminina em cada função:

  • Gerente financeira: US$ 161,7 mil, 53% de mulheres
  • Gerente de recursos humanos: US$ 140 mil, 76%
  • Farmacêutica: US$ 137,5 mil, 60%
  • Assistente médica (physician assistant): US$ 133,3 mil, 73%
  • Gerente de relações públicas e captação de recursos: US$ 132,9 mil, 70%
  • Enfermeira com prática avançada (nurse practitioner): US$ 132 mil, 88%
  • Veterinária: US$ 125,5 mil, 69%
  • Gestora de serviços de saúde: US$ 118 mil, 74%
  • Terapeuta ocupacional: US$ 98,3 mil, 88%
  • Fonoaudióloga: US$ 95,4 mil, 95%

“Todas essas funções são muito bem remuneradas e exigem conhecimento e habilidades especializadas”, disse Eva Chan, especialista em carreiras da Resume Genius. As de maior expansão estão na saúde: até 2034, as vagas de enfermeira com prática avançada devem crescer 35%.

Um funil que estreita a cada degrau

As finanças e a gestão de pessoas costumam ser caminhos para a alta diretoria, e da alta diretoria para o conselho. É nessa subida que a presença feminina vai diminuindo.

O estudo Women in the Workplace 2025, da McKinsey com a LeanIn.Org, acompanhou 124 empresas que somam 3 milhões de funcionários. As mulheres são 49% na entrada, 42% entre gerentes e 35% entre vice-presidentes. Na alta diretoria, a fatia cai para 29%.

O primeiro tropeço vem cedo. Para cada 100 homens promovidos a gerente, 93 mulheres recebem a mesma promoção. Os pesquisadores chamam isso de “degrau quebrado”. Essa diferença na base se acumula ao longo da carreira e diminui o número de candidatas disponíveis quando o conselho procura alguém.

O peso de quem indica

Parte da explicação está no patrocínio, o executivo sênior que usa a própria influência para indicar alguém. A McKinsey mostra que profissionais com um patrocinador são promovidos com o dobro da frequência dos demais. As mulheres, porém, têm menos acesso a essa figura em todos os níveis: no topo, 66% delas contam com um patrocinador, contra 72% dos homens.

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Nos conselhos, isso pesa ainda mais, porque boa parte das cadeiras é preenchida por indicação. Quem não circula entre conselheiros e acionistas raramente é lembrada quando uma vaga abre.

A presidência é o teto mais alto

Entre todos os cargos de comando, a presidência do conselho é onde a diferença é maior. No mundo, só 8,4% dos boards são presididos por mulheres, segundo a Deloitte. No Brasil, a Spencer Stuart contou apenas seis mulheres na presidência ou copresidência de conselhos nas empresas analisadas.

O ritmo também é lento. A Deloitte calcula que a paridade nos assentos não chega antes de 2038 e que, na presidência dos conselhos, só viria em 2073.

Há avanços. A fatia de conselhos brasileiros com pelo menos uma mulher subiu de 84% para 86% em um ano. Nos Estados Unidos, 55 mulheres comandavam empresas da Fortune 500 em 2025, o maior número da série, contra 41 em 2021, segundo a Resume Genius.

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