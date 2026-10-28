Da IA ao espaço: 10 tendências que vão transformar a transição energética até 2050

As aplicações de inteligência artificial no setor elétrico e os sistemas de armazenamento de energia aparecem entre as tendências mais próximas
Repórter de ESG
Publicado em 28 de outubro de 2026 às 14h30.
Última atualização em 28 de outubro de 2026 às 14h36.
A inteligência artificial está no centro de uma nova corrida global por energia: até 2030, o consumo de eletricidade dos data centers poderá mais que dobrar, segundo projeções da Agência Internacional de Energia (IEA).
Com a demanda energética em alta, governos e empresas enfrentam um novo desafio: como garantir eletricidade suficiente para sustentar o avanço tecnológico sem comprometer as metas de descarbonização?
Ao mesmo tempo em que pressiona o consumo, a própria IA pode ajudar a tornar os sistemas elétricos mais eficientes, prever a geração de fontes renováveis e otimizar a distribuição de energia.
O quebra-cabeça ganha outra peça diante das tensões geopolíticas e dos conflitos internacionais, que colocam a segurança energética no foco de decisões estratégicas.
É nesse cenário que dez megatendências, da inteligência artificial à geração de energia no espaço, prometem transformar o setor energético até 2050 e revolucionar um futuro mais limpo. .
Apresentado nesta quarta-feira, 28, durante o Energy Summit no Rio de Janeiro, o relatório foi produzido pelo MIT Technology Review Brasil, com apoio da Deloitte, e analisou mais de 60 macrotendências tecnológicas e regulatórias.
Segundo Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit, o foco é apontar caminhos para conciliar o crescimento da demanda por eletricidade, a segurança energética e a transição para uma economia de baixo carbono.
“O que estamos vendo agora é diferente. A demanda por energia vai crescer junto com a IA, a eletrificação, a digitalização e a reindustrialização. Isso exige adicionar soluções, combinar tecnologias e construir um sistema muito mais flexível, integrado e resiliente”, afirmou.
A análise parte do conceito de adição energética: diante do aumento do consumo mundial, a descarbonização dependerá não apenas da substituição de fontes tradicionais, mas também da incorporação de novas tecnologias, infraestruturas e modelos de negócio.
Isso significa que, além de ampliar a geração renovável, o setor precisará investir em armazenamento de eletricidade, modernização das redes, novos combustíveis e soluções capazes de garantir a continuidade do abastecimento.
Para o Brasil, a transformação pode abrir oportunidades em diferentes segmentos da economia, da produção de biocombustíveis ao processamento de minerais utilizados em baterias e motores elétricos.
O país vantagens para participar dessa corrida: mais de 85% da matriz elétrica brasileira é renovável, além de o território contar com disponibilidade de biomassa, reservas de minerais estratégicos, infraestrutura portuária e experiência tecnológica em operações de petróleo e gás em águas profundas.
Essas condições podem favorecer a atração de data centers mais sustentáveis, o desenvolvimento de combustíveis de baixa emissão e a criação de novas cadeias industriais ligadas à transição energética.
Por outro lado, o potencial não garante protagonismo. O estudo aponta obstáculos relacionados à regulação, ao financiamento, à infraestrutura e à capacidade de transformar conhecimento tecnológico em projetos de escala comercial.
“O Brasil aparece nessas tendências não por uma única vantagem, mas pela combinação de várias. O ponto central agora é transformar potencial em execução e fazer governo, empresas, academia, investidores e empreendedores avançarem na mesma direção”, destaca Mendonça.
Um dos caminhos é ampliar a participação brasileira nas cadeias de minerais críticos. Em vez de atuar apenas na extração de lítio, níquel, nióbio e terras raras, o país poderia avançar no processamento, refino e fabricação de produtos de maior valor agregado.
Na área de combustíveis renováveis, a experiência com o etanol e a disponibilidade de biomassa também tornam favorável desenvolver soluções verdes destinadas a setores de difícil eletrificação e alta emissão, como aviação e navegação.
Segundo o estudo, as transformações não devem ocorrer ao mesmo tempo.
As aplicações de inteligência artificial no setor elétrico e os sistemas de armazenamento de energia aparecem entre as tendências mais próximas, com horizonte de avanço entre 2026 e 2028.
Outras tecnologias ainda enfrentam barreiras técnicas e econômicas. É o caso da fusão nuclear, cuja aplicação comercial em larga escala permanece incerta, e da geração de energia no espaço, considerada uma "possibilidade de longo prazo".
A diferença entre os estágios de desenvolvimento também mostra que a transição energética dependerá de soluções disponíveis hoje e de tecnologias que ainda precisam demonstrar viabilidade econômica.
Para Patricia Muricy, sócia-líder para a indústria de energia, recursos naturais e industriais da Deloitte, a capacidade de integrar essas inovações será determinante para o funcionamento do sistema energético.
“A modernização das redes elétricas e dos sistemas de monitoramento e operação torna-se fundamental para garantir confiabilidade, eficiência e resiliência", afirmou, reforçando o papel decisivo da IA para ampliar a capacidade de previsão, otimização e tomada de decisão em um ecossistema "cada vez mais integrado, dinâmico e orientado pela inovação".
O relatório identifica dez frentes tecnológicas com diferentes horizontes de desenvolvimento e oportunidades para o Brasil.
A expansão dos data centers deve elevar a demanda por eletricidade, enquanto a inteligência artificial pode ajudar a prever a geração renovável e otimizar a operação dos sistemas elétricos.
A matriz renovável brasileira representa uma vantagem para atrair investimentos, desde que acompanhada de infraestrutura e capacidade de conexão à rede.
Baterias de grande capacidade, armazenamento de longa duração e usinas virtuais podem ajudar a equilibrar a oferta e a demanda de eletricidade. Essas tecnologias ganham importância com a expansão da geração solar e eólica, que enfrenta o gargalo da intermitência e depende das condições climáticas.
Com quase R$ 20 bilhões em jogo, o Brasil prevê dois leilões de baterias para dezembro. Na terça-feira, 27, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou os editais para os contratos que terão início em agosto de 2028.
Os minerais críticos já estão no centro da disputa geopolítica e serão cada vez mais relevantes para a produção de baterias, motores elétricos e materiais necessários para a transição energética.
A China detém a maior parte da capacidade mundial de processamento e refino desses materiais, além de dominar a oferta de terras raras, e os Estados Unidos querem reduzir essa dependência, buscando diversificar fornecedores e atrair parceiros com reservas relevantes.
Nesse cenário, o Brasil, que possui grandes reservas de nióbio, lítio, níquel e terras raras, ganha peso estratégico e pode negociar investimentos que tragam industrialização para o país, em vez de se limitar ao papel de exportador de matéria-prima.
Robôs submarinos, sensores inteligentes e sistemas autônomos podem ampliar a automação das operações offshore (em alto-mar). A experiência brasileira no pré-sal é apontada como uma vantagem para desenvolver e aplicar essas tecnologias.
Projetos de conservação, restauração florestal e manejo sustentável podem criar novas oportunidades econômicas ligadas à natureza. O desenvolvimento desse mercado depende de financiamento, monitoramento e mecanismos que garantam a integridade ambiental.
Combustível sustentável de aviação (SAF), biometano, diesel verde (HVO) e etanol de segunda geração podem contribuir para reduzir emissões em atividades nas quais a eletrificação é mais difícil. A disponibilidade de biomassa e a experiência do setor sucroenergético favorecem o Brasil.
O crescimento dos veículos elétricos e híbridos exigirá mais pontos de recarga e integração com a rede elétrica. No Brasil, a combinação de eletrificação e biocombustíveis aparece como uma alternativa para a descarbonização do transporte.
A tecnologia busca reproduzir, de forma controlada, o processo de fusão de núcleos atômicos para gerar energia. Apesar dos avanços científicos, a produção comercial em larga escala ainda depende da superação de desafios tecnológicos e econômicos.
A geração solar em órbita e o desenvolvimento de microrreatores orbitais estão entre as possibilidades de longo prazo. Ainda experimentais, essas tecnologias podem abrir novas frentes de pesquisa e desenvolvimento, inclusive para o Brasil.
O uso de eletricidade renovável para produzir hidrogênio e combustíveis derivados, como amônia e metanol de baixa emissão, pode contribuir para a descarbonização da navegação e da indústria siderúrgica. A infraestrutura portuária e a oferta de energia renovável são vantagens brasileiras para o desenvolvimento dessa cadeia.