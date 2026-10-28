A revolução verde começa a redesenhar as profissões do transporte

O caminhão ligou, mas não fez o barulho que Roberta Alves Abreu da Silva, 43, esperava. Na primeira aula prática da escola de motoristas do SEST SENAT, ela estranhou a ausência do ronco do diesel e da trepidação da cabine. Na estrada, descobriu que o silêncio não significava menos força. Mesmo na subida, o veículo respondia como um modelo convencional.

Formada em agronegócio e em busca da primeira oportunidade como motorista, Roberta começou a aprender uma profissão que já está mudando antes mesmo de sua estreia no mercado. E as mudanças não ficam restritas a quem está ao volante.

Com a substituição de ônibus a diesel por modelos elétricos, mecânicos precisam aprender a trabalhar com sistemas de alta tensão. Nas empresas, gestores passam a lidar com custos de energia, infraestrutura de recarga e novas exigências de manutenção. Para os motoristas, também surgem procedimentos diferentes de operação e segurança.

Roberta Alves: em busca da primeira oportunidade como motorista, ela se qualifica para operar novas tecnologias no transporte (Arquivo Pessoal/Divulgação)

A transição energética está mudando o transporte brasileiro e, com ele, o trabalho de quem mantém o setor em funcionamento.

O processo não significa necessariamente a substituição de profissões antigas por outras inteiramente novas. Em muitos casos, as ocupações permanecem, mas os conhecimentos exigidos para exercê-las mudam. Isso coloca a formação profissional entre os desafios da descarbonização, ao lado dos investimentos em veículos, combustíveis e infraestrutura.

Um estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT) de 2026 com dados de 134 países estima que 31,7% dos trabalhadores estão em ocupações que incluem atividades relacionadas à sustentabilidade, estejam elas exclusivamente dedicadas à proteção ambiental - ou não.



É o caso de atividades tradicionais que incorporam tecnologias, procedimentos e responsabilidades voltados à redução de emissões e ao uso mais eficiente dos recursos. É o caso de atividades tradicionais que incorporam tecnologias, procedimentos e responsabilidades voltados à redução de emissões e ao uso mais eficiente dos recursos.

Profissões conhecidas, novas exigências

No Brasil, o estudo Habilidades e Empregos Verdes para Adolescentes e Jovens no Brasil, publicado pelo UNICEF em 2025, identificou 6,8 milhões de empregos verdes, equivalentes a aproximadamente 9% dos vínculos empregatícios analisados. Cerca de 2 milhões desses postos eram ocupados por pessoas de 14 a 29 anos.

Os números não são diretamente comparáveis aos da OIT, pois as pesquisas adotam critérios diferentes. Os dois levantamentos, contudo, mostram que a economia verde não se restringe ao surgimento de novas profissões. Ela também modifica atividades já existentes.

Marcus Nakagawa, doutor em sustentabilidade pela Universidade de São Paulo (USP), observa que “práticas verdes” passaram a integrar a gestão das empresas, ampliando a necessidade de profissionais capazes de acompanhar indicadores ambientais, sociais, de governança, direitos humanos, entre outros.

Segundo ele, esse trabalho reúne pessoas de diferentes formações, da engenharia ao direito, passando pela administração e pelas ciências sociais. “É uma área muito pluralista, de um conhecimento bem amplo, e não existe uma formação de graduação específica para isso”, afirma.

No transporte, as mudanças aparecem tanto nas oficinas quanto no planejamento das operações. Vinicius Ladeira, diretor adjunto nacional do SEST SENAT, explica que a adoção de novas tecnologias exige conhecimentos que nem sempre fazem parte da formação tradicional dos trabalhadores.

"Novas tecnologias trazem consigo a necessidade de novos conhecimentos" Vinicius Ladeira, diretor adjunto do SEST SENAT

A eletrificação é um exemplo. Além da manutenção dos veículos, é preciso preparar equipes para lidar com sistemas elétricos e procedimentos específicos de segurança. A adoção de combustíveis alternativos também exige adaptações na operação e na infraestrutura das empresas.

A necessidade de atualização não se limita aos profissionais técnicos. Gestores precisam avaliar a viabilidade econômica das tecnologias, identificar alternativas de abastecimento e planejar investimentos considerando as características de cada operação.

A formação precisa chegar antes

Para acompanhar essas mudanças, o setor terá de formar novos profissionais e atualizar os conhecimentos de quem já trabalha no transporte. O desafio é garantir que a mão de obra esteja preparada para operar as novas tecnologias antes que a falta de qualificação se torne um obstáculo à sua adoção.

Uma das iniciativas nesse sentido ocorre em Ourinho, no interior de Minas Gerais, onde o SEST SENAT mantém uma parceria com a Scania, fabricante sueca de veículos comerciais. Por meio do projeto Escola de Motoristas Profissionais, a instituição oferece cursos gratuitos de formação para novos motoristas, com atividades práticas realizadas em um caminhão movido a gás natural ou biometano, disponibilizado pela montadora.

A iniciativa, que formou Roberta, busca enfrentar a escassez de motoristas profissionais e, ao mesmo tempo, aproximar os alunos de tecnologias que contribuem para reduzir as emissões do transporte rodoviário.

A preparação também alcança outras áreas. O SEST SENAT já oferece cursos voltados à manutenção de veículos elétricos e à operação de drones, equipamentos que também têm aplicações na logística. Essas iniciativas fazem parte da atuação do Sistema Transporte, que reúne ações de educação profissional, produção de conhecimento e desenvolvimento do setor, incluindo o trabalho do Instituto de Transporte e Logística (ITL).

Mas a diversidade das operações brasileiras exige diferentes caminhos de qualificação. Segundo Ladeira, a eletrificação tende a ganhar mais espaço no transporte urbano, enquanto outras tecnologias e combustíveis podem ser mais adequados às viagens de longa distância. A infraestrutura disponível e as características de cada região também influenciam essas escolhas.

Na prática, isso significa que um profissional responsável pela manutenção de ônibus elétricos precisará desenvolver competências diferentes das exigidas de quem opera caminhões movidos a biometano.

O desafio da educação profissional será acompanhar essas necessidades específicas e, ao mesmo tempo, oferecer conhecimentos que permitam aos trabalhadores se adaptar às transformações do setor.

A transição precisa incluir os trabalhadores

A transformação do mercado de trabalho também levanta uma questão social. A criação de ocupações associadas à sustentabilidade não garante, por si só, melhores condições de emprego ou acesso igualitário às oportunidades.

A pesquisa da OIT identificou que os homens ocupam mais de 70% dos empregos classificados como verdes nos países analisados. Os jovens de 15 a 24 anos também aparecem em proporção inferior à sua participação no conjunto do mercado de trabalho.

O UNICEF, por sua vez, ressalta a importância de ampliar o acesso à formação e evitar que desigualdades existentes sejam reproduzidas na economia de baixo carbono.

Essas preocupações fazem parte do conceito de transição justa, que associa a redução das emissões à proteção dos trabalhadores. A agenda envolve qualificação, condições dignas de trabalho, saúde, segurança e inclusão, além da participação de empresas e governos na construção das soluções. Essa é mais uma das agendas que o SEST SENAT lidera.

Às vésperas da COP31, essa relação entre descarbonização e proteção dos trabalhadores também orienta a discussão sobre o futuro do transporte.

No transporte, isso exige uma atuação que ultrapasse a oferta de cursos. É necessário aproximar as decisões sobre tecnologia das condições reais de trabalho, considerar os riscos das novas operações e preparar empresas e profissionais para mudanças que ocorrerão em ritmos diferentes.

A renovação da frota e a substituição dos combustíveis continuarão sendo fundamentais para reduzir as emissões. Mas os resultados dependerão também da capacidade de adaptar as profissões às novas exigências. O transporte do futuro será operado, em grande parte, por trabalhadores que já estão no setor. Prepará-los é uma condição para que a transição avance.