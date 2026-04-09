Natura consolida liderança na América Latina pelo nono ano consecutivo

A Natura é, pela nona vez consecutiva, a primeira colocada no setor de Beleza e Cuidados Pessoais da América Latina. Os dados são da Euromonitor Internacional, enviados à Casual EXAME em primeira mão nesta quinta-feira, 9. No ano passado, o mercado atingiu a marca de grifar]US$ 78,8 bilhões em circulação na região.[/grifar]

A liderança revela a fatia que a marca representa no mercado, mesmo diante de cenários desafiadores. Em 2025, a Natura atravessou a fase final da simplificação corporativa e da integração operacional com a Avon em mercados cruciais, como México e Argentina. E permaneceu em destaque mesmo com a retração de consumo observada no mercado brasileiro.

Hoje, a marca está entre as cinco maiores do mundo nesse segmento, mostra o estudo, e segue no topo do ranking do setor de Beleza e Cuidados Pessoais também na Argentina, Chile e Colômbia. No México é a segunda colocada e está entre as cinco primieras no Peru.

“O ano de 2025 trouxe desafios tanto pelo cenário macroeconômico quanto pelo contexto do nosso negócio. Estamos com uma estrutura mais ágil e eficiente agora, sem as restrições para investir do passado e muito bem posicionados para acelerar nosso crescimento na região", disse João Paulo Ferreira, CEO da Natura. "A América Latina é um mercado pujante, com forte expectativa de expansão e altamente relevante para o setor de beleza.”

Expansão nos mercados hispânicos e consolidação nas fragrâncias

Como grupo, a Natura lidera na América Latina desde 2020. Mas o primeiro lugar no ranking foi impulsionado sobretudo pela participação da marca em mercados estratégicos, como o brasileiro e o argentino, que somam 50% de todo o segmento na região. O México, onde a Natura figura na segunda posição, compreende outros 20% do total.

O crescimento do market share no Chile, no Peru e na Colômbia, países onde a integração com a Avon — realizada entre 2023 e 2024 — está mais madura, também fez diferença na pontuação final da Euromonitor. Os números do relatório são sustentados por um volume de vendas (GMV) que atingiu R$ 47 bilhões em 2025, em linha com o registrado no ano anterior em moeda constante.

Além do cuidado pessoal e de beleza, a Natura consolidou o prestígio em uma das categorias mais rentáveis do setor: a perfumaria. Pelo oitavo ano consecutivo, a marca lidera o segmento de fragrâncias na América Latina. E teve como diferencial competitivo a estrutura de criação: foi a primeira brasileira a ter três perfumistas exclusivos in-house, o que permite uma identidade olfativa autoral e o uso de ingredientes da biodiversidade brasileira.

O próximo passo agora é a disputa pelo mercado global de perfumaria, no qual a Natura já figura entre os 5 maiores players.