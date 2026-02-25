ESG

Em collab, Natura e Pantys lançam calcinha absorvente e revertem lucro para mulheres

Parceria entre companhia de beleza e marca de saúde feminina vai destinar parte dos lucros para projetos de enfrentamento ao câncer de mama e à violência de gênero

Campanha conjunta entre empresas vai apoiar projetos de dignidade menstrual, saúde feminina e a luta contra a violência de gênero

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 15h38.

Última atualização em 25 de fevereiro de 2026 às 15h50.

O Instituto Natura, organização sem fins lucrativos do ecossistema Natura e Avon, e a Pantys, primeira marca de calcinhas absorventes da América Latina, anunciaram uma colaboração exclusiva que vai além do mercado de produtos de higiene íntima.

A parceria, divulgada com exclusividade para a EXAME, chega com um lançamento de uma nova calcinha absorvente, além de um forte compromisso social: ampliar o debate sobre menstruação, promover autonomia feminina e reverter os lucros obtidos para causas ligadas aos direitos e à saúde das mulheres — entre elas, o enfrentamento ao câncer de mama e à violência de gênero, duas das mais graves ameaças à vida das mulheres no Brasil.

A calcinha absorvente reutilizável fruto da collab está disponível nos tamanhos P ao GG, pode ser usada por até 12 horas e é clinicamente e dermatologicamente testada, respirável, antibacteriana, antiodor e vegana. Com preço de R$ 57,00, o produto chega como uma alternativa mais sustentável aos absorventes descartáveis — compostos por até 90% de plástico, segundo campanha da Pantys. Estima-se que ao longo da vida uma pessoa que menstrua utilize mais de 15 mil itens descartáveis.

Parceria inédita entre empresas já está disponível entre as Consultoras de Beleza e por meio do site de ambas as marcas

O compromisso da collab vai além do produto. Todo o lucro gerado pelas vendas nos canais da Natura e da Avon será integralmente destinado às ações do Instituto Natura voltadas ao cuidado com a saúde das mamas e ao enfrentamento à violência contra as mulheres.

"A Avon e a Natura carregam uma história centenária de diálogo direto com as mulheres brasileiras. Agora, com a Pantys, o lucro das vendas será revertido para as causas ligadas ao cuidado com a saúde das mamas e o fim da violência contra mulheres no Brasil, ampliando o alcance de causas que fazem parte da nossa razão de existir", afirma Letícia Passini, gerente de Reputação e Comunicação do Instituto Natura.

Saúde e segurança feminina

O cenário do câncer de mama é preocupante. O Ministério da Saúde estima cerca de 74 mil novos casos da doença por ano, e a cobertura do rastreamento por mamografia ainda está longe do ideal: enquanto a meta seria que 70% das mulheres na faixa etária-alvo realizassem o exame a cada dois anos, estados do Norte registram cobertura de apenas 5,3%.

Especialistas apontam que o diagnóstico precoce segue sendo o principal fator associado à sobrevida — quando identificado em estágios iniciais e tratado oportunamente, o câncer de mama tem altas chances de controle. O atraso, no entanto, cobra um preço alto: mais de 173 mil mulheres morreram da doença entre 2014 e 2023.

A violência contra as mulheres também segue em níveis alarmantes. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 1.492 feminicídios em 2024 — o maior número desde a tipificação do crime em 2015, equivalente a cerca de quatro mulheres mortas por dia. O recorte racial aprofunda a gravidade do quadro: 60,4% das vítimas de violência são mulheres pretas e pardas, segundo dados do Sinan analisados pelo Ministério das Mulheres. Em 71,6% dos casos, a agressão acontece dentro de casa.

Já a Pantys destinará 20% do lucro das vendas realizadas em seus canais físicos e online ao Projeto Arrastão, apoiando adolescentes de 13 anos atendidas pelo programa no bairro do Campo Limpo, em São Paulo.

A iniciativa também prevê a doação de kits da marca para todas as participantes, além de uma aula sobre saúde feminina e ciclo menstrual, conduzida por uma ginecologista parceira, prevista para maio — em conexão com o Dia Internacional da Dignidade Menstrual, celebrado em 28 de maio.

Distribuição em escala nacional

Pela primeira vez em uma collab, a distribuição integra não apenas os canais próprios das marcas, mas também a rede de Consultoras de Beleza Natura e Avon — levando o diálogo sobre autonomia menstrual a milhões de pessoas em todo o país.

Lucro será destinado para projetos de garantia da saúde feminina, combate à violência contra a mulher e de dignidade menstrual

Para Emily Ewell, CEO e cofundadora da Pantys, a parceria materializa um compromisso que vai além do mercado. "Ainda hoje, milhões de meninas e mulheres enfrentam barreiras de acesso a produtos adequados, informação e acolhimento. Essa parceria reforça nosso compromisso de ampliar esse acesso por meio de inovação e sustentabilidade, transformando o cuidado com o ciclo em um direito e não em um privilégio."

Tatiana Ponce, vice-presidente de Marketing e P&D da Natura, reforça a visão da marca: "Ampliar o debate sobre menstruação também significa ampliar escolhas. Ao lado da Pantys, trazemos uma alternativa sustentável que coloca a autonomia no centro da conversa", disse.

A calcinha absorvente Pantys e Instituto Natura já está disponível com as Consultoras de Beleza Natura e Avon e nos sites da Natura, Avon e Pantys.

