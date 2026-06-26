Gerando Falcões inaugura 'Vila da Dignidade' e celebra 15 anos de atuação

Ao completar 15 anos, a organização também reforça sua meta de contribuir para tirar 1 milhão de pessoas da pobreza (Leandro Fonseca/Exame)
Repórter de ESG
Publicado em 26 de junho de 2026 às 10h26.
A Gerando Falcões inaugura nesta sexta-feira, 26, a Vila da Dignidade, espaço localizado em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, que passa a integrar a estrutura de formação da organização voltada ao enfrentamento da pobreza em favelas e periferias.
A iniciativa marca os 15 anos da instituição e foi concebida como um ambiente de treinamento, vivência e experimentação destinado a colaboradores, líderes sociais, mentores sociais e demais pessoas conectadas à rede da ONG.
Segundo a organização, o espaço foi planejado para funcionar como local de convivência e imersão, com foco em autonomia, acolhimento e desenvolvimento de capacidades ligadas à atuação territorial.
“A Vila da Dignidade nasce como um símbolo do que conseguimos construir ao longo desses 15 anos. O espaço representa um ambiente pensado para fortalecer pessoas, ampliar conexões e impulsionar a transformação social que queremos gerar nas favelas do país”, afirmou Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, em conversa exclusiva à EXAME.
Fundada a partir da premissa de que a pobreza é uma invenção humana e pode ser enfrentada por meio de soluções estruturadas, escaláveis e conectadas aos territórios, a Gerando Falcões opera hoje como um ecossistema de desenvolvimento social.
“Quando começamos, há 15 anos, não sonhávamos em construir uma organização grande, mas sim em provar que pobreza não é destino e que o talento está distribuído em todos os territórios. Hoje, olhamos para essa trajetória com gratidão, mas principalmente com senso de responsabilidade”, afirmou Edu Lyra.
A organização atua em modelo de rede de ONGs, apoiando e acelerando iniciativas locais em periferias e favelas. Segundo a instituição, essa rede reúne mais de 1.500 organizações sociais, em articulação com setor privado, poder público e lideranças comunitárias.
As iniciativas da ONG já alcançaram mais de 5,5 mil favelas nos 26 estados e no Distrito Federal. As frentes de atuação incluem empoderamento econômico, moradia digna, saúde, autonomia da mulher, primeira infância, educação, esporte, lazer, cidadania, cultura de paz e geração de renda.Gerando Falcões cria agência para levar a favela ao trabalho formal
Entre os programas desenvolvidos pela organização estão a Falcons University (universidade social voltada à formação de lideranças), Favela 3D (modelo de desenvolvimento que integra dignidade, digitalização e desenvolvimento), Decolagem e ASMARA (iniciativas de geração de renda e autonomia econômica).
"O que construímos até aqui mostra que é possível transformar realidades quando sociedade civil, empresas, governos e lideranças locais atuam juntos. Os próximos 10 anos serão sobre ampliar esse impacto e contribuir para levar 1 milhão de pessoas da pobreza à dignidade, porque o contrário da pobreza não é riqueza, mas sim é dignidade", explica o fundador.
Ao completar 15 anos, a organização também reforça sua meta de contribuir para tirar 1 milhão de pessoas da pobreza e levá-las à condição de dignidade nos próximos 10 anos. A visão declarada pela instituição inclui ainda o lema de que o futuro da atuação social deve ocorrer antes de “Marte ser colonizado”, expressão usada pela própria organização para sintetizar a urgência de sua agenda.