Gerando Falcões inaugura 'Vila da Dignidade' e celebra 15 anos de atuação

A Gerando Falcões inaugura nesta sexta-feira, 26, a Vila da Dignidade, espaço localizado em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, que passa a integrar a estrutura de formação da organização voltada ao enfrentamento da pobreza em favelas e periferias.

A iniciativa marca os 15 anos da instituição e foi concebida como um ambiente de treinamento, vivência e experimentação destinado a colaboradores, líderes sociais, mentores sociais e demais pessoas conectadas à rede da ONG.

Segundo a organização, o espaço foi planejado para funcionar como local de convivência e imersão, com foco em autonomia, acolhimento e desenvolvimento de capacidades ligadas à atuação territorial.

“A Vila da Dignidade nasce como um símbolo do que conseguimos construir ao longo desses 15 anos. O espaço representa um ambiente pensado para fortalecer pessoas, ampliar conexões e impulsionar a transformação social que queremos gerar nas favelas do país”, afirmou Edu Lyra, fundador e CEO da Gerando Falcões, em conversa exclusiva à EXAME.

Fundada a partir da premissa de que a pobreza é uma invenção humana e pode ser enfrentada por meio de soluções estruturadas, escaláveis e conectadas aos territórios, a Gerando Falcões opera hoje como um ecossistema de desenvolvimento social.

Luta pelo fim da pobreza

“Quando começamos, há 15 anos, não sonhávamos em construir uma organização grande, mas sim em provar que pobreza não é destino e que o talento está distribuído em todos os territórios. Hoje, olhamos para essa trajetória com gratidão, mas principalmente com senso de responsabilidade”, afirmou Edu Lyra.

A organização atua em modelo de rede de ONGs, apoiando e acelerando iniciativas locais em periferias e favelas. Segundo a instituição, essa rede reúne mais de 1.500 organizações sociais, em articulação com setor privado, poder público e lideranças comunitárias.

As iniciativas da ONG já alcançaram mais de 5,5 mil favelas nos 26 estados e no Distrito Federal. As frentes de atuação incluem empoderamento econômico, moradia digna, saúde, autonomia da mulher, primeira infância, educação, esporte, lazer, cidadania, cultura de paz e geração de renda.

Entre os programas desenvolvidos pela organização estão a Falcons University (universidade social voltada à formação de lideranças), Favela 3D (modelo de desenvolvimento que integra dignidade, digitalização e desenvolvimento), Decolagem e ASMARA (iniciativas de geração de renda e autonomia econômica).

"O que construímos até aqui mostra que é possível transformar realidades quando sociedade civil, empresas, governos e lideranças locais atuam juntos. Os próximos 10 anos serão sobre ampliar esse impacto e contribuir para levar 1 milhão de pessoas da pobreza à dignidade, porque o contrário da pobreza não é riqueza, mas sim é dignidade", explica o fundador.

Ao completar 15 anos, a organização também reforça sua meta de contribuir para tirar 1 milhão de pessoas da pobreza e levá-las à condição de dignidade nos próximos 10 anos. A visão declarada pela instituição inclui ainda o lema de que o futuro da atuação social deve ocorrer antes de “Marte ser colonizado”, expressão usada pela própria organização para sintetizar a urgência de sua agenda.