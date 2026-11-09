COP31 começa na Turquia com presidência a dois, pauta travada e 77 líderes a caminho

COP31, em Antália: cerca de 100 mil participantes e 77 chefes de Estado são esperados até 20 de novembro. (Kiara Worth / UN Climate Change)
Editora de ESG, Longevidade & Wellness
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06h09.
Última atualização em 9 de novembro de 2026 às 07h39.
A 31ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima, a COP31, começou nesta segunda-feira, 9, em Antália, na costa mediterrânea da Turquia, com a presença de delegações de mais de 190 países e um arranjo inédito no comando.
Os turcos sediam e presidem o encontro, enquanto a Austrália responde pelas negociações formais.
A sessão de abertura teve discursos de André Corrêa do Lago, presidente da COP30, Simon Stiell, secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), do ministro australiano do Clima e Energia, Chris Bowen, presidente das negociações, e do ministro turco do Meio Ambiente, Urbanização e Mudança do Clima, Murat Kurum, presidente da COP.
São esperados cerca de 100 mil participantes, de acordo com a organização da Conferência. A UNFCCC confirmou até o momento a presença de 77 chefes de Estado, que começam a desembarcar entre hoje e amanhã, terça (10), para a cúpula de líderes marcada para os dias 11 e 12.
O cenário é menos favorável que o de Belém, um ano atrás. A meta de limitar o aquecimento a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, fixada no Acordo de Paris, já foi ultrapassada.
A ONU agora trabalha para encurtar essa “ultrapassagem” e trazer as temperaturas de volta a patamares mais baixos até o fim do século, o que passa por cortar a dependência dos combustíveis fósseis num ritmo bem mais rápido que o atual.
No formato que nasceu de um impasse, Turquia e Austrália se dividiram no comando: Bowen tem autoridade exclusiva sobre as salas onde se discutem os textos (transição justa, financiamento climático, alinhamento ao 1,5°C), sempre em consulta com Ancara.
Já Kurum comanda a Agenda de Ação, conjunto de compromissos voluntários, sem força legal, sobre economia circular, metano, segurança alimentar e eletrificação.
A fronteira entre as duas cadeiras ainda gera ruído. Em setembro, Kurum afirmou a jornalistas que a decisão final sobre a conferência cabe à Turquia, enquanto Bowen tem repetido que os dois governos atuam em sintonia e com um único objetivo.
Como as decisões da UNFCCC exigem consenso entre quase 200 partes, qualquer desencontro entre os dois presidentes pode virar brecha para quem quer travar o texto.
O primeiro teste da presidência a dois já está na mesa. A agenda de negociações, lista de temas que os países aceitam discutir formalmente ao longo das duas semanas, ainda não foi aprovada, e tudo indica que vai demorar.
No fim de outubro, o Grupo Africano pediu à ONU espaço formal para tratar de financiamento para adaptação e de comércio.
Dias antes, a China havia sinalizado que quer incluir o “protecionismo” comercial e a livre circulação de tecnologias verdes, em resposta às barreiras impostas por EUA e União Europeia a seus produtos de energia limpa.
Os países ricos tendem a resistir, e a equipe australiana passou a semana passada tentando desarmar a disputa antes da plenária de abertura.
Em Belém foi diferente: a agenda de negociações passou já no primeiro dia, e a presidência brasileira comemorou. Na época, Ana Toni, CEO da COP30, lembrou que as quatro conferências anteriores não tinham conseguido abrir a pauta no prazo. Sem agenda, nenhum tema avança.
Quase todos os signatários de Paris estarão em Antália. A exceção são os Estados Unidos, retirados do acordo por Donald Trump. Parlamentares do Congresso americano, empresários e organizações da sociedade civil devem circular pelos pavilhões, mas sem mandato para negociar.
A ausência pesa menos do que pesaria há alguns anos, visto que a geopolítica que esvaziou a mesa também barateou a alternativa.
Com o petróleo ainda caro depois da guerra americana no Irã, a conta das renováveis ficou mais atraente. As importações de petróleo da China devem cair cerca de 12% em 2026, puxadas pela adoção em massa de carros elétricos, e a capacidade renovável chinesa já supera a do carvão.
No Paquistão, painéis solares instalados pelos próprios consumidores em telhados respondem por aproximadamente um quarto da eletricidade usada no país.
A eletrificação é a aposta central da presidência turca e o carro-chefe da Agenda de Ação. O tema mais espinhoso, contudo, segue fora da pauta oficial.
A transição para longe dos combustíveis fósseis, fórmula aprovada em Dubai na COP28, entrou no acordo daquele ano sem prazo nem plano, e reabri-la exigiria um consenso que os grandes produtores não oferecem.
Paola Yanguas Parra, do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD), observou ao Dialogue Earth que a Turquia não incluiu o assunto entre as prioridades da presidência. Uma lacuna que tem endereço conhecido desde Belém.
Na terça-feira (3), a presidência brasileira da COP30, ainda nas mãos do embaixador André Corrêa do Lago, apresentou em Brasília dois mapas do caminho, um para a transição dos fósseis e outro para interromper e reverter o desmatamento até 2030.
Os documentos serão debatidos em Antália nesta segunda, no caso das florestas, e na terça (10), no dos combustíveis.
Nenhum dos dois integra decisão negociada. Em Belém, a menção ao roadmap caiu de todos os textos finais por falta de consenso, e Corrêa do Lago assumiu a tarefa como iniciativa própria da presidência, com apoio declarado de mais de 80 países.
O guia dos fósseis propõe começar por um diagnóstico nacional, batizado de Preparação de Belém, e um Mutirão TAFF (sigla em inglês para a transição para longe dos fósseis) com etapas até 2033. A adesão é voluntária.
Fora da ONU, a pressão também cresceu. Neste ano, mais de 60 países reunidos na Colômbia, entre eles Reino Unido e membros da União Europeia, assumiram compromisso com a mesma transição. Essa “coalizão dos dispostos” pode ganhar adesões na Turquia.
O roteiro nacional dos fósseis, prometido pelo governo, ficou para depois. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou na sexta (6) 18 diretrizes sobre segurança energética, arrecadação, preços e subsídios, e um grupo de trabalho terá até 270 dias, prorrogáveis por mais 90, para redigir o documento.
A apresentação deve ocorrer só na COP32, em 2027, na Etiópia. Lula chamou as diretrizes de “embrião” do mapa. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, argumentou que o compromisso deste ano era definir critérios e parâmetros.
O plano doméstico contra o desmatamento, aprovado no mesmo dia pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, chega pronto.
Com ele na bagagem, Lula, que faz em Antália a primeira viagem internacional desde a reeleição, leva aos líderes a queda de 27% nas emissões líquidas brasileiras entre 2022 e 2024 e os US$ 7,8 bilhões já comprometidos com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo que remunera países por manter a floresta em pé e mira US$ 10 bilhões.
O Brasil chega à Turquia oferecendo ao mundo um roteiro que ainda não escreveu para si.
Entre guerras, inflação e avanço da extrema direita, muitos governos podem se contentar com uma conferência discreta. Ainda assim, há espaço para avanços concretos.
Entre eles estão o acolhimento dos planos brasileiros com promessa de levá-los adiante, algum progresso no financiamento para países em desenvolvimento, o fim da disputa sobre ciência climática que vem emperrando o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e o detalhamento do mecanismo de transição justa, voltado a trabalhadores que dependem dos fósseis.
O dinheiro segue no centro da mesa. Em Baku, na COP29, os países ricos aceitaram mobilizar US$ 300 bilhões por ano até 2035, longe do US$ 1,3 trilhão anual previsto no Roadmap Baku-Belém.
Desde então, cortes na ajuda externa e juros altos agravaram a fatura dos mais pobres, que encaram desastres como as enchentes no Nepal sem recursos para adaptar sua infraestrutura.
Se a presidência dividida funcionar, Antália pode mostrar que a “era da implementação”, expressão que Stiell repete desde fevereiro, cabe no formato das COPs.