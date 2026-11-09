ESG
LongevidadeCOP31Melhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

COP31 começa na Turquia com presidência a dois, pauta travada e 77 líderes a caminho

Conferência em Antália vai até 20 de novembro sem os EUA; mapa dos fósseis, levado pelo Brasil, entra em debate na terça

COP31, em Antália: cerca de 100 mil participantes e 77 chefes de Estado são esperados até 20 de novembro. (Kiara Worth / UN Climate Change)

COP31, em Antália: cerca de 100 mil participantes e 77 chefes de Estado são esperados até 20 de novembro. (Kiara Worth / UN Climate Change)

Lia Rizzo
Lia Rizzo

Editora de ESG, Longevidade & Wellness

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 06h09.

Última atualização em 9 de novembro de 2026 às 07h39.

Priorizar nos meus resultados Google

A 31ª Conferência das Partes da ONU sobre Mudança do Clima, a COP31, começou nesta segunda-feira, 9, em Antália, na costa mediterrânea da Turquia, com a presença de delegações de mais de 190 países e um arranjo inédito no comando.

Os turcos sediam e presidem o encontro, enquanto a Austrália responde pelas negociações formais.

A sessão de abertura teve discursos de André Corrêa do Lago, presidente da COP30, Simon Stiell, secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), do ministro australiano do Clima e Energia, Chris Bowen, presidente das negociações, e do ministro turco do Meio Ambiente, Urbanização e Mudança do Clima, Murat Kurum, presidente da COP.

São esperados cerca de 100 mil participantes, de acordo com a organização da Conferência. A UNFCCC confirmou até o momento a presença de 77 chefes de Estado, que começam a desembarcar entre hoje e amanhã, terça (10), para a cúpula de líderes marcada para os dias 11 e 12.

O cenário é menos favorável que o de Belém, um ano atrás. A meta de limitar o aquecimento a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais, fixada no Acordo de Paris, já foi ultrapassada.

A ONU agora trabalha para encurtar essa “ultrapassagem” e trazer as temperaturas de volta a patamares mais baixos até o fim do século, o que passa por cortar a dependência dos combustíveis fósseis num ritmo bem mais rápido que o atual.

Dois anfitriões, uma caneta

No formato que nasceu de um impasse, Turquia e Austrália se dividiram no comando: Bowen tem autoridade exclusiva sobre as salas onde se discutem os textos (transição justa, financiamento climático, alinhamento ao 1,5°C), sempre em consulta com Ancara.

Já Kurum comanda a Agenda de Ação, conjunto de compromissos voluntários, sem força legal, sobre economia circular, metano, segurança alimentar e eletrificação.

A fronteira entre as duas cadeiras ainda gera ruído. Em setembro, Kurum afirmou a jornalistas que a decisão final sobre a conferência cabe à Turquia, enquanto Bowen tem repetido que os dois governos atuam em sintonia e com um único objetivo.

Como as decisões da UNFCCC exigem consenso entre quase 200 partes, qualquer desencontro entre os dois presidentes pode virar brecha para quem quer travar o texto.

A primeira trava

O primeiro teste da presidência a dois já está na mesa. A agenda de negociações, lista de temas que os países aceitam discutir formalmente ao longo das duas semanas, ainda não foi aprovada, e tudo indica que vai demorar.

No fim de outubro, o Grupo Africano pediu à ONU espaço formal para tratar de financiamento para adaptação e de comércio.

Dias antes, a China havia sinalizado que quer incluir o “protecionismo” comercial e a livre circulação de tecnologias verdes, em resposta às barreiras impostas por EUA e União Europeia a seus produtos de energia limpa.

Os países ricos tendem a resistir, e a equipe australiana passou a semana passada tentando desarmar a disputa antes da plenária de abertura.

Em Belém foi diferente: a agenda de negociações passou já no primeiro dia, e a presidência brasileira comemorou. Na época, Ana Toni, CEO da COP30, lembrou que as quatro conferências anteriores não tinham conseguido abrir a pauta no prazo. Sem agenda, nenhum tema avança.

A cadeira vazia de Washington

Quase todos os signatários de Paris estarão em Antália. A exceção são os Estados Unidos, retirados do acordo por Donald Trump. Parlamentares do Congresso americano, empresários e organizações da sociedade civil devem circular pelos pavilhões, mas sem mandato para negociar.

A ausência pesa menos do que pesaria há alguns anos, visto que a geopolítica que esvaziou a mesa também barateou a alternativa.

Com o petróleo ainda caro depois da guerra americana no Irã, a conta das renováveis ficou mais atraente. As importações de petróleo da China devem cair cerca de 12% em 2026, puxadas pela adoção em massa de carros elétricos, e a capacidade renovável chinesa já supera a do carvão.

No Paquistão, painéis solares instalados pelos próprios consumidores em telhados respondem por aproximadamente um quarto da eletricidade usada no país.

Eletrificação na vitrine, fósseis na margem

A eletrificação é a aposta central da presidência turca e o carro-chefe da Agenda de Ação. O tema mais espinhoso, contudo, segue fora da pauta oficial.

A transição para longe dos combustíveis fósseis, fórmula aprovada em Dubai na COP28, entrou no acordo daquele ano sem prazo nem plano, e reabri-la exigiria um consenso que os grandes produtores não oferecem.

Paola Yanguas Parra, do Instituto Internacional para o Desenvolvimento Sustentável (IISD), observou ao Dialogue Earth que a Turquia não incluiu o assunto entre as prioridades da presidência. Uma lacuna que tem endereço conhecido desde Belém.

O roteiro global que o Brasil leva

Na terça-feira (3), a presidência brasileira da COP30, ainda nas mãos do embaixador André Corrêa do Lago, apresentou em Brasília dois mapas do caminho, um para a transição dos fósseis e outro para interromper e reverter o desmatamento até 2030.

Os documentos serão debatidos em Antália nesta segunda, no caso das florestas, e na terça (10), no dos combustíveis.

Nenhum dos dois integra decisão negociada. Em Belém, a menção ao roadmap caiu de todos os textos finais por falta de consenso, e Corrêa do Lago assumiu a tarefa como iniciativa própria da presidência, com apoio declarado de mais de 80 países.

O guia dos fósseis propõe começar por um diagnóstico nacional, batizado de Preparação de Belém, e um Mutirão TAFF (sigla em inglês para a transição para longe dos fósseis) com etapas até 2033. A adesão é voluntária.

Fora da ONU, a pressão também cresceu. Neste ano, mais de 60 países reunidos na Colômbia, entre eles Reino Unido e membros da União Europeia, assumiram compromisso com a mesma transição. Essa “coalizão dos dispostos” pode ganhar adesões na Turquia.

Promessa para fora, dever de casa adiado

O roteiro nacional dos fósseis, prometido pelo governo, ficou para depois. O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou na sexta (6) 18 diretrizes sobre segurança energética, arrecadação, preços e subsídios, e um grupo de trabalho terá até 270 dias, prorrogáveis por mais 90, para redigir o documento.

A apresentação deve ocorrer só na COP32, em 2027, na Etiópia. Lula chamou as diretrizes de “embrião” do mapa. A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, argumentou que o compromisso deste ano era definir critérios e parâmetros.

O plano doméstico contra o desmatamento, aprovado no mesmo dia pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, chega pronto.

Com ele na bagagem, Lula, que faz em Antália a primeira viagem internacional desde a reeleição, leva aos líderes a queda de 27% nas emissões líquidas brasileiras entre 2022 e 2024 e os US$ 7,8 bilhões já comprometidos com o Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo que remunera países por manter a floresta em pé e mira US$ 10 bilhões.

O Brasil chega à Turquia oferecendo ao mundo um roteiro que ainda não escreveu para si.

O que pode sair de Antália

Entre guerras, inflação e avanço da extrema direita, muitos governos podem se contentar com uma conferência discreta. Ainda assim, há espaço para avanços concretos.

Entre eles estão o acolhimento dos planos brasileiros com promessa de levá-los adiante, algum progresso no financiamento para países em desenvolvimento, o fim da disputa sobre ciência climática que vem emperrando o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e o detalhamento do mecanismo de transição justa, voltado a trabalhadores que dependem dos fósseis.

O dinheiro segue no centro da mesa. Em Baku, na COP29, os países ricos aceitaram mobilizar US$ 300 bilhões por ano até 2035, longe do US$ 1,3 trilhão anual previsto no Roadmap Baku-Belém.

Desde então, cortes na ajuda externa e juros altos agravaram a fatura dos mais pobres, que encaram desastres como as enchentes no Nepal sem recursos para adaptar sua infraestrutura.

Se a presidência dividida funcionar, Antália pode mostrar que a “era da implementação”, expressão que Stiell repete desde fevereiro, cabe no formato das COPs.

Acompanhe tudo sobre:COP31Turquia

Mais de ESG

Na abertura da COP31, Murat Kurum alerta que 'crises globais se agravam' e cobra ação conjunta

Financiamento climático pode chegar a US$ 1,4 trilhão por ano até 2035

ONU diz que mudanças climáticas ameaçam 90 milhões de refugiados e deslocados

O custo de envelhecer: a conta bilionária da falta de prevenção em saúde no Brasil

Mais na Exame

Ciência

Lua terá supercomputador capaz de processar dados sem depender da Terra

Mercados

Investigação na Nvidia, discurso de Lula e Focus: o que move os mercados nesta segunda

Um conteúdo Bússola

Empreendedorismo feminino: de tênis infantil a plataforma educacional

Mundo

Trump diz que convite a Dana White para cargo na Casa Branca era' brincadeira'