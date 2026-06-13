Mundo

Guia de MundoEUROPAGUERRA NA UCRÂNIACONFLITO EM GAZAARGENTINAELEIÇÕES NOS EUA

Uma mulher à frente da ONU? Candidatas disputam sucessão de António Guterres

Três candidatas competem pelo posto de secretária-geral da ONU,

Mulheres disputam secretaria-geral da ONU após 80 anos de mandatos masculinos. Na foto, as três candidatas aparecem ao lado da jornalista Zeinab Badawi, a segunda da esquerda (FABRICE COFFRINI/AFP)

Mulheres disputam secretaria-geral da ONU após 80 anos de mandatos masculinos. Na foto, as três candidatas aparecem ao lado da jornalista Zeinab Badawi, a segunda da esquerda (FABRICE COFFRINI/AFP)

Matheus Gonçalves
Matheus Gonçalves

Repórter

Publicado em 13 de junho de 2026 às 08h02.

Três candidatas disputam a secretaria-geral da ONU, e elas acreditam que já é a hora das mulheres tomarem as rédeas do grande mediador internacional.

As representantes são Michelle Bachelet, do Chile; Rebeca Grynspan, da Costa Rica; e María Fernanda Espinosa, do Equador, e concorrem para suceder ao atual secretário-geral, António Guterres. O português deixará o cargo no fim do ano, após uma sequência de dois mandatos iniciada em 2017.

O trio destacou suas credenciais diplomáticas durante um debate promovido por organizações independentes em Genebra, cidade que abriga a sede europeia da ONU. O debate foi realizado na Maison de la Paix, que abriga várias organizações e fica a poucos passos do Palácio das Nações da ONU.

Também foram convidados os outros dois candidatos: Rafael Grossi, da Argentina e diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, e o ex-presidente do Senegal, Macky Sall, que enviou uma breve mensagem em vídeo.

"Já estava na hora, não? Depois de 80 anos" de existência da ONU, disse Espinosa, ex-ministra das Relações Exteriores do Equador. Mas a pessoa que substituir Guterres deve ser "a melhor mulher, não qualquer mulher", acrescentou a política de 61 anos, uma "líder com muita energia".

Muitos países defendem que uma mulher lidere a ONU pela primeira vez, e a América Latina reivindica o posto com base em uma tradição de rotação geográfica, que nem sempre é respeitada.

"As mulheres podem trazer mais humanidade", afirmou a ex-presidente chilena Bachelet, de 74 anos, que já foi alta comissária da ONU para os direitos humanos.

Bachelet também ressaltou que o cargo deveria ser ocupado por uma mulher, mas, concordando com Espinosa, "não qualquer mulher", e sim alguém que, como ela, "não tema levantar a voz quando for necessário".

Por sua vez, Grynspan, de 70 anos e chefe da ONU Comércio e Desenvolvimento, disse que se candidata porque acredita que é "a melhor pessoa para o cargo". A ex-vice-presidente da Costa Rica também pede um processo de seleção isento de qualquer tratamento preferencial em relação às mulheres.

Uma ONU "insubstituível"

A candidata à seleção e nomeação do próximo Secretário-Geral das Nações Unidas, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, discursa durante um debate organizado pela GWL Voices, em Genebra. (Fabrice Coffrini/AFP)

A Assembleia Geral da ONU, composta pelos Estados-membros, só pode eleger o secretário-geral após uma recomendação do Conselho de Segurança. Ali, os cinco membros permanentes - Reino Unido, China, França, Rússia e Estados Unidos - têm poder de veto.

Prevê-se que as deliberações do Conselho comecem no fim de julho, e a votação da Assembleia Geral seja realizada nos meses seguintes.

As três candidatas expuseram nesta terça-feira, em Genebra, como reformariam a ONU, que enfrenta falta de financiamento, múltiplos conflitos e uma fé cada vez mais frágil no multilateralismo.

"A ONU não é o único ator na cena internacional, mas continua insubstituível", disse Espinosa.

"Mas a ONU é insubstituível porque é a única plataforma universal que reúne todos os países para enfrentar e responder aos desafios do mundo de hoje", acrescentou, destacando sua experiência como ex-presidente da Assembleia Geral.

Grynspan destacou que "a ONU é única, mas não está sozinha", e explicou que a organização tem um "problema de cultura" e precisa encontrar formas de forjar alianças com forças externas.

Bachelet insistiu que seria "uma secretária-geral independente, sempre em campo".

Parlamentares republicanos nos Estados Unidos já instaram Washington a bloquear Bachelet devido ao seu apoio ao direito ao aborto.

"Se alguém me vetar porque acredito na democracia, porque acredito no multilateralismo, porque acredito nos direitos das mulheres e porque acredito nos direitos humanos, a verdade é que me sentiria honrada", declarou aos jornalistas a também ex-diretora da ONU Mulheres.

Acompanhe tudo sobre:ONUMulheres

Mais de Mundo

Protestos ressurgem em uma Venezuela pós-Maduro

Tchéquia ou República Tcheca? Por que o país mudou de nome?

Memorando de entendimento com EUA 'nunca esteve tão próximo', diz Irã

EUA dizem que podem assinar acordo com Irã nos 'próximos dias'

Mais na Exame

ESG

Mulheres negras na alta liderança: iniciativa capacita profissionais para conselhos

Negócios

Após uma década abandonado, casarão histórico no Recife vira polo de startups com R$ 18 milhões

Mundo

Protestos ressurgem em uma Venezuela pós-Maduro

Esporte

Brasil x Marrocos: como foi o último embate entre as seleções em 2023