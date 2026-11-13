De Volta para o Futuro? Carro voador sai do papel graças às baterias

O carro voador está perto de deixar a ficção. Conhecido tecnicamente como eVTOL, sigla em inglês para aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical, o protótipo desenvolvido pela Eve, empresa ligada à Embraer, voou pela primeira vez em dezembro de 2025. O que tornou isso possível foi o avanço das baterias, o mesmo que impulsiona a transição energética no transporte terrestre.

O que é um carro voador?

O carro voador sobe e desce na vertical, como um helicóptero. Depois, segue para frente apoiado em asas, como um avião, só com energia elétrica. O modelo da Eve tem oito hélices para subir e descer e uma hélice traseira para avançar. Em agosto, o protótipo começou os testes de transição, ou seja, o voo somente para cima começou a dar lugar ao voo para frente, sustentado não só pelas hélices, mas também pelas asas. A certificação pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) segue em curso.

A ideia da tecnologia é focar em voos que hoje são feitos de helicóptero, como aqueles entre cidades e aeroportos ou passeios turísticos. Segundo a Eve, os trajetos médios devem ficar entre 25 km e 30 km, cerca de 15 minutos de voo, com até quatro passageiros. A promessa é fazer o mesmo com menos ruído e custo.

Qual o papel das baterias?

Mesmo que aviões elétricos não sejam novidade e modelos leves voem há quase duas décadas, decolar na vertical exige muita força em pouco tempo, e cada quilo de bateria é um quilo a menos de passageiro. Por quilo, as baterias ainda guardam dezenas de vezes menos energia que o querosene de aviação.

Esse limite começou a ceder na última década. Segundo o relatório Batteries and Secure Energy Transitions, da Agência Internacional de Energia, o preço das baterias de íon-lítio caiu de US$ 1.400 para menos de US$ 140 por kWh entre 2010 e 2023, além de terem ficado mais leves e duráveis. O avanço veio da escala dos carros elétricos e do armazenamento de energia para a rede, a mesma curva que viabiliza ônibus e caminhões elétricos.

Como ficam recarga e emissões?

Abastecer um helicóptero leva minutos, mas recarregar baterias demora mais e exige conexões de alta potência nos vertiportos, os pontos de pouso dessas aeronaves. Como trajetos curtos usam só parte da carga, a recarga pode ocorrer entre voos, em 15 a 20 minutos, segundo estimativas do setor.

Um helicóptero leve como o Esquilo consome cerca de 160 kg de querosene por hora, segundo a autoridade de aviação civil da Suíça. Num trajeto de 15 minutos, são emitidos cerca de 130 kg de CO₂. Com eletricidade renovável, o carro voador praticamente zera essas emissões na operação. Restam as emissões oriundas da fabricação, sobretudo das baterias.

O carro voador não vai substituir o transporte terrestre tão cedo, mas pode tomar o lugar do nicho dos helicópteros. A questão, antes vista como um objetivo possível apenas nos filmes de ficção científica, agora se mostra viável e exemplifica como o avanço das baterias leva a eletrificação a setores que antes pareciam fora de alcance.