Gupy expande programa de diversidade com foco em liderança feminina

A Gupy, empresa de gestão de recursos humanos, anunciou esta semana a expansão de sua iniciativa "Portas Abertas" com um evento gratuito focado exclusivamente na capacitação profissional de mulheres. Intitulado "Todas na Liderança", o programa visa preparar participantes para processos seletivos e posições de destaque no mercado de trabalho.

O evento acontecerá no próximo dia 22 de março, das 9h às 12h, em formato híbrido. Serão oferecidas 50 vagas para participação presencial na sede da empresa em São Paulo, além de vagas ilimitadas para acompanhamento online. As inscrições permanecem abertas até 17 de março através do site da iniciativa.

Esta nova edição marca uma evolução do programa "Portas Abertas", que anteriormente já realizou ações voltadas para pessoas negras e profissionais com mais de 45 anos. A empresa agora direciona seus esforços para promover a equidade de gênero em posições de liderança.

Carreiras femininas

Para desenvolver o programa, a Gupy estabeleceu parceria com a Todas Group, reconhecido como o maior ecossistema da América Latina dedicado ao desenvolvimento de carreiras femininas. A organização já impactou mais de 30 mil mulheres em cinco países latino-americanos.

"A Todas Group estudou durante 5 meses as 40 maiores líderes da América Latina, e identificou 16 habilidades que são aceleradoras de carreiras femininas", explicou Dhafyni Mendes, cofundadora do Todas Group. "Aplicamos essa metodologia nas maiores empresas da América Latina para aumentar as mulheres em cargos de liderança e será um prazer dividir esses aprendizados com todas as mulheres que querem crescer profissionalmente."

A programação inclui palestras, painéis de discussão, workshops e atividades práticas. Entre as participantes confirmadas estão Simone Coutinho, Líder de Diversidade e Inclusão no Santander Brasil, Graciela Mognol, Diretora de Marketing da BASF, e Cris Palmaka, presidente da SAP para América Latina e Caribe.

Jhenyffer Coutinho, líder da experiência da Pessoa Candidata na Gupy, ressaltou a importância da iniciativa. "Acreditamos que a diversidade e a inclusão são pilares fundamentais para um mercado de trabalho mais justo e inovador. Com o Gupy Portas Abertas, queremos não apenas capacitar mulheres, mas também inspirá-las a assumirem posições de liderança e transformarem suas carreiras", conta.

A iniciativa está alinhada à campanha institucional "Recomeços" da Gupy, que busca ampliar oportunidades para diferentes grupos no mercado de trabalho. Além da capacitação técnica, o evento promoverá networking entre as participantes, criando um ambiente para troca de experiências profissionais.

As interessadas podem se inscrever até 17 de março pelo site https://todasgroup.com.br/todasnalideranca/.