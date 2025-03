8 dicas para aumentar o protagonismo feminino no mercado financeiro

A participação feminina no mercado de investimentos tem crescido de forma significativa nos últimos anos, impulsionada pela busca por independência financeira e pela maior presença da mulher em tomadas de decisão no lar e no trabalho. No entanto, elas ainda representam apenas 26,26% dos investidores na B3, a Bolsa de Valores brasileira, segundo dados recentes.

Apesar do baixo percentual, o número de mulheres investidoras cresceu 7% no último ano, demonstrando um interesse crescente pelo mercado financeiro. A busca por conhecimento e a cautela são características marcantes do perfil feminino, que tende a optar por investimentos mais conservadores, como renda fixa e fundos de previdência.

“Isso acabou impulsionando uma presença feminina maior na tomada de decisões, inclusive nos investimentos. E a própria busca por crescimento, formação, experiência. Então, toda essa independência que a mulher conquistou ao longo desses últimos anos acabou se refletindo em todas as áreas, e o investimento financeiro é um exemplo”, destaca Bruna Centeno, economista, sócia e advisor na Blue3 Investimentos. A especialista sinaliza oito dicas para mulheres que querem investir:

1. Inicie pela Educação Financeira

A educação financeira é a base para construirmos uma vida mais segura e tranquila. Entender como lidar com o dinheiro é essencial para todas as pessoas, especialmente para quem tem dificuldade em poupar parte do salário para investir. O conhecimento financeiro permite que você faça escolhas mais inteligentes e personalizadas, evitando cair em armadilhas e modismos na internet que podem prejudicar seu patrimônio. Portanto, comece buscando fontes confiáveis de aprendizado, como livros renomados, cursos especializados e a orientação de profissionais capacitados.

2. Defina seus Objetivos Financeiros

É preciso definir os objetivos financeiros e planejar todas as etapas. Sem um objetivo claro, fica difícil construir uma estratégia eficiente de investimentos. Reflita sobre o que você deseja alcançar: comprar um imóvel, garantir uma aposentadoria confortável ou simplesmente aumentar sua renda mensal.

Estabeleça metas de curto, médio e longo prazo e escolha os ativos que mais combinam com cada uma dessas fases. Um assessor de investimentos vai avaliar seu perfil e seus objetivos e recomendar uma estratégia personalizada e em conjunto com você. A clareza dos objetivos ajuda a manter o foco e a disciplina nos aportes.

3. Reconheça seu perfil e opte por decisões personalizadas

Conheça seu perfil de investidora e respeite seus limites. Cada pessoa tem um nível diferente de tolerância ao risco. Mulheres, de forma geral, tendem a ser mais cautelosas, mas é importante conhecer o seu perfil para tomar decisões acertadas. Converse com um assessor de investimentos para identificar se você é conservadora, moderada ou arrojada. Isso ajudará a direcionar seus recursos para opções que estejam alinhadas com seu conforto e objetivos.

4. Tenha uma Reserva de Emergência

Antes de , é fundamental ter uma reserva de emergência que cubra imprevistos e situações inesperadas. Esse fundo deve ser suficiente para manter suas despesas fixas por, pelo menos, seis a doze meses, garantindo que você não precise recorrer a empréstimos ou se desfazer de investimentos em momentos inoportunos. Prefira aplicar esse valor em ativos seguros e de alta liquidez, como o Tesouro Selic ou CDBs, LCA e LCI de liquidez diária e fundos pós-fixados de resgate imediato. São todas essas opções quando o cliente precisa montar reserva de emergência e deixar recurso em liquidez. Isso garante que o dinheiro estará disponível sempre que precisar, sem perdas financeiras.

5. Diversifique seus Investimentos e reduza riscos

Colocar todo o seu dinheiro em uma única aplicação pode ser muito arriscado. A diversificação é uma estratégia inteligente para proteger seu patrimônio contra oscilações do mercado. Combine investimentos conservadores, como renda fixa, com opções mais arrojadas, como ações e fundos imobiliários, sempre respeitando seu perfil de investidora. Assim, você reduz riscos e otimiza seus retornos ao longo do tempo.

6. Cautela e segurança

Dê prioridade à segurança no início e avance conforme sua confiança e conhecimento adquirido. Começar pelos investimentos mais conservadores pode ser uma forma de ganhar confiança no mercado financeiro. Opte por produtos como Tesouro Direto e CDBs garantidos pelo FGC, que têm risco baixo e boa rentabilidade. À medida que se sentir mais segura, você pode diversificar sua carteira com ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, aproveitando o potencial de ganhos maiores no longo prazo.

7. Tenha um plano de aporte recorrente

Crie um plano de aporte recorrente e automatize seus investimentos. Um dos maiores desafios é manter a constância nos aportes. Para isso, estabeleça um valor mensal que caiba no seu orçamento e programe transferências automáticas para seus investimentos. Mesmo que o valor seja pequeno, o importante é criar o hábito e garantir que os recursos estejam sempre aplicados, aumentando seu patrimônio gradualmente.

8. Monitore e reavalie seus investimentos

Monitore seus investimentos e faça ajustes quando necessário. O cenário econômico pode mudar, assim como seus objetivos pessoais. Por isso, acompanhe regularmente o desempenho da sua carteira e esteja pronta para realizar ajustes, se necessário. Faça uma revisão pelo menos uma vez por semestre para garantir que seus investimentos continuem adequados às suas necessidades e expectativas.

