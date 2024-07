Em Belém, investidores e startups se reúnem para promover negócios sustentáveis na Amazônia

Belém do Pará receberá, em agosto, o maior evento de fomento ao empreendedorismo na Amazônia do país. O Bioeconomy Amazon Summit (BAS), promovido pelo Pacto Global da ONU - Rede Brasil e pela gestora de venture capital KPTL, reunirá 80 startups e impulsionará 60 delas. Além disso, há uma extensa programação de debates focados na inovação e no empreendedorismo relacionados às mudanças climáticas globais.

O evento acontecerá no dia 1º de agosto, das 9h às 18h, no Hangar Centro de Convenções, e contará com mais de 600 participantes, incluindo altas lideranças dos setores público e privado, representantes de organizações, empreendedores, investidores e sociedade civil. A programação pode ser conferida no site do evento, assim como as possibilidades de inscrição. Com isso, a capital paraense inicia uma série de eventos preparatórios para a COP30, conferência climática da ONU que acontecerá no mesmo local, em 2025.

O BAS conta com o apoio de diversas entidades, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), APEX Brasil, Mercado Livre, Sebrae (Pará) e a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará (SEMAS). Também possui parcerias com a B3, Banco Amazônia, Copastur Viagens e Turismo, Associação dos Negócios da Sociobioeconomia da Amazônia (Assobio), Climate Ventures, plataforma CUBO ESG, programa Empreende Amazônia, Jornada Amazônia, consultoria Kyvo Design-driven Innovation, e os parceiros de mídia EXAME e Rede Amazônica.

De acordo com Renato Ramalho, CEO da KPTL, o evento proporcionará troca e aprendizado entre os participantes. Ramalho destaca o histórico de investimentos da empresa em sustentabilidade desde 2013, iniciando com o fundo FIMA e culminando com o recente lançamento do Amazonia Regenerate Accelerator and Investment Fund em parceria com o BID Lab.

O Amazonia Regenerate Accelerator and Investment Fund terá um investimento inicial de US$ 11 milhões, com a meta de alcançar US$ 30 milhões nos próximos 18 meses. Estudos indicam que a bioeconomia no Brasil poderá gerar um faturamento industrial anual de US$ 284 bilhões até 2050.

O BAS será dividido em três ambientes: Arena Empreendedora, Plenária e um Round Table/Salas Temáticas. A Arena Empreendedora tem como propósito conectar micro e pequenos empreendedores locais com cientistas e investidores, oferecendo espaço para 60 startups de bioeconomia exporem seus negócios e participarem de palestras relacionadas a temas como Incentivos e recursos disponíveis para a inovação da Amazônia e Investimentos para Negócios de Impacto.