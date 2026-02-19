Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Auxílio-creche? O berçário 'secreto' da Natura que revolucionou a vida dos pais no trabalho

Modelo atende 180 crianças, fortalece engajamento e amplia equidade de gênero nas unidades da companhia

Patricia Bobbato, Diretora de Cultura, Desenvolvimento, Diversidade, Equidade e Inclusão e Bem-Estar da Natura

Patricia Bobbato, Diretora de Cultura, Desenvolvimento, Diversidade, Equidade e Inclusão e Bem-Estar da Natura

Raphaela Seixas
Raphaela Seixas

Redatora

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15h20.

Última atualização em 19 de fevereiro de 2026 às 15h48.

Enquanto boa parte das empresas discute modelos híbridos, retenção de talentos e políticas de diversidade, a Natura mantém, há mais de três décadas, uma decisão estrutural que antecedeu essas agendas.

Desde os anos 1990, a companhia opera um berçário corporativo próprio dentro de suas unidades, integrando o cuidado com a primeira infância à estratégia de pessoas.

Hoje, o espaço atende cerca de 180 crianças em Cajamar e no NASP, com uma equipe de aproximadamente 70 profissionais dedicados ao desenvolvimento infantil.

Para Patricia Bobbato, Diretora de Cultura, Desenvolvimento, Diversidade, Equidade e Inclusão e Bem-Estar da Natura, o berçário não é apenas um benefício adicional. “O berçário é, para mim, a expressão única de toda a nossa estratégia de bem-estar”, afirma.

Origem conectada ao propósito da empresa

O projeto nasceu de uma iniciativa do fundador Luiz Seabra, que até hoje participa das formaturas das crianças ao final do ciclo no berçário. A permanência do tema na alta liderança reforça o caráter estratégico da iniciativa.

Segundo Patricia, a decisão está diretamente ligada à razão de ser da companhia.

“Existimos para comercializar produtos e serviços capazes de promover o bem-estar bem. Essa relação harmoniosa do eu comigo, eu com o outro e eu com o mundo”, diz.

A partir dessa lógica, a política de benefícios passou a ser desenhada com foco no desenvolvimento integral das pessoas. O berçário, nesse contexto, tornou-se um dos pilares da proposta de valor da empresa para seus colaboradores.

Divulgação/Natura

Estrutura que vai além do auxílio financeiro

O espaço atende crianças a partir de quatro meses até dois anos e onze meses. O funcionamento ocorre das 5h30 às 20h30, contemplando tanto colaboradores administrativos quanto da operação fabril.

Nas unidades que não contam com berçário físico, a empresa oferece apoio financeiro para creche externa. Já nas unidades com estrutura própria, o serviço é integralmente custeado pela companhia durante o horário de trabalho do responsável.

“O berçário trabalha todas as dimensões do bem-estar que a gente acredita”, afirma Patricia.

A estratégia está organizada em cinco frentes emocional, social, física, financeira e ambiental.

No aspecto financeiro, o colaborador não tem custo com o serviço. No emocional, o retorno da licença parental ocorre com mais segurança. No social, fortalece-se o vínculo entre família e organização.

No físico, o ambiente é adaptado ao desenvolvimento infantil. No ambiental, a metodologia pedagógica mantém coerência com os valores da marca.

Divulgação/Natura

Paternidade ativa e equidade de gênero

Originalmente voltado às mães, o berçário passou a incluir também os pais. A mudança está alinhada à estratégia de diversidade e equidade da companhia.

“Trazer os pais para este lugar nos ajuda a combater realmente esse viés inconsciente de que a responsabilidade é sempre da mulher”, afirma Patricia. Segundo ela, incentivar a corresponsabilidade contribui para reduzir a sobrecarga feminina e fortalecer os vínculos familiares.

A presença ativa dos pais no espaço é vista como parte de uma transformação cultural mais ampla. “No final do dia, diminui muito a carga materna também. É um trabalho onde a gente tem fortalecido o tecido social mesmo”, diz.

Investimento em cultura e desempenho

Para a diretora, a sustentabilidade do modelo está na convicção de que não se trata de despesa operacional. “Vem da nossa convicção de que não é custo, ele é um investimento. A gente está investindo no bem-estar dos nossos colaboradores e das nossas famílias.”

Em um cenário corporativo que discute retenção, experiência do colaborador e equidade de gênero, a iniciativa da Natura demonstra como políticas de RH podem ser estruturadas com visão de longo prazo. Ao integrar o cuidado com a primeira infância à estratégia organizacional, a companhia consolida um modelo em que cultura, desempenho e propósito caminham juntos.

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingRecursos humanos (RH)InCompany
Próximo

Mais de Carreira

O dia em que Steve Jobs disse não a 70% da Apple — uma escolha estratégica que evitou sua falência

NR-1: como a nova norma irá impactar líderes e o futuro das empresas

Por que líderes de alto impacto estão trocando reuniões de 60 minutos por vídeos de 6 minutos?

O que líderes estão fazendo para o Ano do Cavalo de Fogo — e o que aprender com eles

Mais na Exame

Carreira

O dia em que Steve Jobs disse não a 70% da Apple — uma escolha estratégica que evitou sua falência

Mundo

China deve ter desaceleração do PIB em 2026, prevê FMI

Brasil

Paes anuncia Jane Reis como vice na chapa pela disputa do governo do Rio

Marketing

Entre a inteligência artificial e a inteligência ausente, estamos ficando com as duas