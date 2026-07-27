Incêndios desaceleram na Europa, enquanto nova onda de calor ameaça reacender 'nuvem de fogo'

Os incêndios florestais recordes que atingem a França e a Espanha perderam força nesta segunda-feira, 27, mas o alívio deve ser breve.
Autoridades dos dois países correm para estabilizar os focos de fogo antes da chegada de uma nova onda de calor, prevista para elevar as temperaturas a até 40°C a partir de quarta-feira e aumentar o risco climático.
A preocupação é ainda maior porque, nos dias mais intensos da crise, os incêndios se tornaram fortes o suficiente para gerar seu próprio fenômeno.
São as chamadas "nuvens de fogo", raramente registradas e que tornam as chamas mais difíceis de prever e conter, caso voltem a se intensificar.
"É algo que nunca vimos na França", afirmou Mark Vermeulen, chefe do serviço de bombeiros e resgate da região de Gironde, em coletiva de imprensa no domingo, 26.
Juntos, os dois países já somam mais de 325 mil pessoas deslocadas, entre moradores e turistas, incluindo cerca de 220 mil só em Gironde.
A nuvem de fogo se forma quando o calor das chamas sobe rapidamente para a atmosfera, esfria em altitude e se condensa, dando origem a uma tempestade capaz de produzir chuva, vento e raios próprios.
O problema é que esses raios podem acender novos focos de fogo, e os ventos gerados pela própria nuvem tendem a acelerar o avanço das chamas, criando um ciclo de retroalimentação.
Bombeiros europeus têm pouca experiência lidando com esse tipo de comportamento climático, mais comum nos Estados Unidos e do Canadá e e é justamente esse tipo de combate que o governo está tendo que correr para lidar.
Para a ciência, o padrão observado neste verão do hemisfério norte é um reflexo direto das mudanças climáticas.
Um estudo publicado na última semana por um grupo de cientistas já revelou que a seca prolongada e as três ondas de calor consecutivas registradas em junho e julho na Europa criaram condições ideais para a propagação do fogo. A queima de combustíveis fósseis é apontada como a principal causa para intensificar esse tipo de evento extremo.
O cenário já preocupa autoridades europeias além dos dois países mais afetados. A União Europeia monitora também o risco de incêndios em Portugal, Grécia e Alemanha, com expectativa de que a temporada se estenda até novembro.
Segundo estimativas oficiais, a área pode superar os 1 milhão de hectares queimados no continente em 2025.
Próximos dias decisivos para o combate às chamas
Na Espanha, dezenas de milhares de pessoas têm esperança de voltar em breve para casa, ou para o que restou dela, nas imediações de Madri.
Os incêndios "reduziram o avanço" durante a madrugada de segunda-feira, informou a delegação do governo espanhol, que advertiu, no entanto, que o fogo "segue ativo e sem estar estabilizado".
A janela de oportunidade é curta: a nova onda de calor deve durar pelo menos até domingo e a agência meteorológica AEMET alertou que o risco deve aumentar "a níveis extremos, dificultando ainda mais os trabalhos de combate".
Na França, o cenário é semelhante. "Temos menos focos ativos do que ontem. As condições meteorológicas são favoráveis, com menos vento", disse à AFP Wilfried Schneider, porta-voz do serviço de bombeiros.
Ainda assim, ele destacou que não é possível dizer que o incêndio está estabilizado. "Estabilizamos uma situação que era completamente instável, mas ainda não temos o fogo sob controle."
A chuva leve desta manhã deram um respiro aos bombeiros, mas a trégua deve ser curta. "Estão reunidas todas as condições para uma reativação do incêndio", afirmou à AFP Philippe de Gonneville, prefeito de Lège-Cap Ferret, um dos municípios atingidos.
Diante do temor de uma nova escalada, o presidente Emmanuel Macron convocou uma reunião de crise do governo para coordenar a resposta.
Para conter o avanço das chamas, a França mobilizou quase 4 mil bombeiros em Gironde, com apoio de militares e equipamentos do Exército. A União Europeia coordenou, por meio de seu mecanismo de assistência emergencial, o envio de aeronaves da Grécia, Itália e Turquia para a Espanha, além de helicópteros da Suíça e recursos adicionais para a França.
Já Portugal enviou mais de cem militares e dezenas de veículos para apoiar as operações espanholas.
Ainda assim, um representante da UE ponderou que ampliar o envio de aeronaves não é uma solução simples: "Nem sempre se trata de enviar mais 10 aviões. Eles precisam ser adequados aos cenários locais", destacou.
Diante da magnitude do fenomêno, moradores da região também se mobilizaram: agricultores têm usado seus próprios tratores para ajudar os bombeiros a conter as chamas, enquanto pessoas abrem as portas de casa para abrigar quem perdeu a moradia.
Onde o fogo mais avança
A Espanha enfrenta o que suas próprias autoridades classificam como o maior incêndio florestal de sua história recente, com cerca de 77 mil hectares queimados, a maior parte concentrada na província de Ávila, a noroeste de Madri.
Na França, o fogo teve início na quarta-feira passada perto de Saumos, na região de Gironde, e já consumiu 42 mil hectares, área quatro vezes maior que a cidade de Paris. O incêndio destruiu 240 residências e deixou 84 bombeiros feridos, embora nenhuma vítima civil tenha sido registrada até o momento.
Mas a crise não se resume a um único foco. Ao sul de Bordeaux, na altura de Biscarrosse, outro incêndio devastou 3.600 hectares e forçou a fuga de 30 mil pessoas, das quais 8 mil já puderam retornar para casa.
*Com informações de agências internacionais
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Bombeiros trabalham enquanto um incêndio florestal queima em Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa
(Bombeiros trabalham enquanto um incêndio florestal queima em Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa)
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Bombeiros trabalham para extinguir chamas que engolfam uma casa enquanto um incêndio florestal assola Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa
(Bombeiros trabalham para extinguir chamas que engolfam uma casa enquanto um incêndio florestal assola Pacific Palisades, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal de rápido avanço em um subúrbio de Los Angeles queimou prédios e provocou evacuações na terça-feira, enquanto ventos "com risco de morte" açoitavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica, fechando uma rodovia importante e cobrindo a área com fumaça espessa)
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Brasas voam enquanto um veículo e uma propriedade queimam durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025
(Brasas voam enquanto um veículo e uma propriedade queimam durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025)
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Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)
(Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP))
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Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP)
(Uma casa queima durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025. (Foto de JOSH EDELSON / AFP))
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O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal feroz em um subúrbio de Los Angeles devorou prédios e provocou evacuações em pânico em 7 de janeiro, enquanto ventos com força de furacão devastavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica.
Do outro lado da cidade, no extremo norte de Los Angeles, outro incêndio irrompeu em Eaton Canyon, perto de Pasadena, consumindo rapidamente 200 acres (81 hectares) mais tarde na noite, de acordo com autoridades da Floresta Nacional de Angeles
(O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima durante o incêndio de Eaton em Pasadena, Califórnia, em 7 de janeiro de 2025. Um incêndio florestal feroz em um subúrbio de Los Angeles devorou prédios e provocou evacuações em pânico em 7 de janeiro, enquanto ventos com força de furacão devastavam a região. Mais de 200 acres (80 hectares) estavam queimando em Pacific Palisades, um local de luxo com casas multimilionárias nas Montanhas de Santa Monica. Do outro lado da cidade, no extremo norte de Los Angeles, outro incêndio irrompeu em Eaton Canyon, perto de Pasadena, consumindo rapidamente 200 acres (81 hectares) mais tarde na noite, de acordo com autoridades da Floresta Nacional de Angeles)
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Uma casa é tomada pelas chamas durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025
(Uma casa é tomada pelas chamas durante o incêndio de Eaton na área de Altadena, no Condado de Los Angeles, Califórnia, em 8 de janeiro de 2025)
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Um bombeiro combate as chamas do incêndio queimando casas na Pacific Coast Highway em meio a uma forte tempestade de vento em 8 de janeiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 150 mil pessoas foram deslocadas.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Um bombeiro combate o incêndio Palisades enquanto ele queima casas na Pacific Coast Highway em meio a uma forte tempestade de vento em 8 de janeiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Um bombeiro fica em cima de um caminhão de bombeiros para combater o incêndio Palisades enquanto ele queima casas na Pacific Coast Highway em meio a uma forte tempestade de vento em 8 de janeiro de 2025 em Los Angeles, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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MALIBU, CALIFORNIA - JANUARY 8: Flames from the Palisades Fire burn a home on January 8, 2025 in Malibu, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second major fire continues to burn near Eaton Canyon in Altadena. Eric Thayer/Getty Images/AFP (Photo by Eric Thayer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Uma casa é consumida pelas chamas durante o incêndio Eaton, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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PACIFIC PALISADES, CALIFORNIA - JANUARY 07: A person uses a garden hose to extinguish flames in front of a home as palm trees burn nearby during the Palisades Fire amid a powerful windstorm on January 7, 2025 in Pacific Palisades, California. Fueled by intense Santa Ana Winds, the Palisades Fire has grown to over 2,900 acres and 30,000 people have been ordered to evacuate while a second fire has emerged near Eaton Canyon. Mario Tama/Getty Images/AFP (Photo by MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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O fogo consome uma casa enquanto o Eaton Fire se move pela área em 08 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Um bombeiro joga água enquanto uma casa queima durante o incêndio Eaton em 8 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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Uma pessoa vê uma casa queimando durante o incêndio Eaton em 8 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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: Casas queimam durante o incêndio Eaton em 8 de janeiro de 2025 em Altadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)
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O Templo e Centro Judaico de Pasadena queima logo após o nascer do sol durante o Incêndio Eaton em 08 de janeiro de 2025 em Pasadena, Califórnia.
(Incêndio em Los Angeles dizima casas, prédios e carros. Mais de 50 mil pessoas foram deslocadas.)