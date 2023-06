Finanças sustentáveis podem ajudar a trilhar o caminho para o ESG

Quais são as vantagens, hoje, para se contratar linhas sustentáveis em instituições financeiras, uma vez que no Brasil as condições ainda não são tão favoráveis em relação ao custo? As finanças sustentáveis e o papel do mercado financeiro no avanço do ESG foram debatidos em um painel do Mês do ESG, especial organizado pela Exame durante o mês de junho, que é sempre o mês do ESG na Exame.

Segundo Marina Albuquerque, analista de investimentos sustentáveis e de impacto no BTG Pactual, há vantagens tanto interna quanto externas. Para dentro da empresa o benefício é o engajamento: “Ao contratar, a empresa se compromete a atingir diversas metas e acaba comprometendo as áreas para convergir em direção ao ESG. É um pontapé inicial para mudar o mindset da companhia”, disse.

Para o público externo tem a ver com o posicionamento da marca: se ela está apta a contratar linhas verdes, está fazendo a lição de casa do ESG. “Isso mostra que diante dos seus concorrentes aquela empresa se diferencia. É importante para o cliente, que ao analisar um determinado setor pode perceber que esta ou aquela empresa não estão fazendo isso, o que acende um sinal vermelho”.

Luisa de Vasconcellos, head de negócios ESG do ItaúBBA, disse que atualmente as emissões de dívidas sustentáveis contam com dois tipos de comprometimentos: a primeira, mais simples, tem relação com um projeto sustentável que a empresa emissora pretende fazer, que pode ser algo relacionado à eficiência energética, com fontes renováveis, ou transporte limpo. A segunda está atrelada a metas da empresa no campo ESG, que podem ser de sustentabilidade, diversidade, mas que tem como fator complicador a necessidade de se engajar toda a empresa.

“Não é só uma área, é preciso um esforço conjunto integrado”, afirmou a executiva. “E nós do setor financeiro precisamos calcular bem estes riscos também analisando de uma forma integrada: vamos liberar recursos sustentáveis para uma empresa investir em energia renovável sendo que ela tem condenações por trabalho escravo?”

Para Frederic de Mariz, head de ESG do UBS BB para a América Latina, disse que ainda existem barreiras, especialmente no Brasil, apesar do potencial para o crescimento das finanças sustentáveis. “Tando do lado emissor, que por vezes deseja iniciar mas ainda não sabe como, como pelos intermediários, que ainda dificultam com regras sem padronização. E os investidores também, que emitem o título verde no Brasil, mas ainda sem condições de preço vantajosas, como há na Europa onde os preços costumam ser mais baixos”.

De toda forma o mercado está em ascensão, segundo Albuquerque, do BTG Pactual: no ano passado o crescimento, no Brasil, foi de 15% em volume, apesar de ter havido uma contração no mundo todo. Somente no ano passado 50 novos emissores começaram a participar das finanças verdes no País.