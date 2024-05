Melinda Gates vai deixar Fundação Gates para focar no ‘próximo capítulo’ de sua filantropia

Melinda Gates anunciou na segunda-feira que vai renunciar em 7 de junho ao posto de co-presidente da fundação filantrópica que leva seu nome e deu ex-marido, o bilionário Bill Gates. "É a hora certa de seguir em frente para o próximo capítulo de minha filantropia", disse ela num post no X.

Melinda acrescentou que ainda vai distribuir US$ 12,5 bilhões para seu trabalho de ajuda a mulheres e famílias graças a um acordo com o ex-fundador da Microsoft.



Depois do casal anunciar o divórcio em maio de 2021, Melinda French Gates disse que ficaria na organização filantrópica por dois anos e que a dupla tentaria liderar a fundação de forma conjunta.

"Sinto muito por ver Melinda sair, mas tenho certeza que ela terá um impacto enorme em seu futuro trabalho filantrópico", disse Bill Gates em comunicado.

I want to thank Melinda for her critical contributions to the Foundation from its very beginning. As a co-founder and co-chair Melinda has been instrumental in shaping our strategies and initiatives, significantly impacting global health and gender equality.

— Bill Gates (@BillGates) May 13, 2024