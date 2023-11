Warren Buffett diz que seu testamento será “simples” e público

Warren Buffett disse que a doação de sua fortuna para causas de caridade após sua morte estará aberta ao escrutínio público, embora o bilionário de 93 anos tenha dito que ainda está bem por enquanto.

“Sinto-me bem, mas percebo perfeitamente que estou jogando em tempo extra”, disse o CEO da Berkshire Hathaway em carta aos acionistas. Ele prometeu que mais de 99% da sua riqueza irá para a filantropia. “Depois da minha morte, a disposição dos meus bens será um livro aberto – sem fundos ‘imaginativos’ ou entidades estrangeiras para evitar o escrutínio público, mas sim um simples testamento”, disponível para inspeção em Omaha, Nebraska, onde vive.

Buffett é a nona pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US$ 120,8 bilhões, segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, e sua fortuna ganhou US$ 13,3 bilhões este ano. Em 2010, ele iniciou o Giving Pledge, com seus amigos Bill Gates e Melinda French Gates, dizendo que doaria sua fortuna durante a vida ou quando morresse. Quatro anos antes, ele começou a fazer doações massivas para a fundação de Gates, bem como para fundações ligadas a seus filhos.

Os três filhos de Buffett, com idades entre 65 e 70 anos, são os executores de seu testamento atual, bem como os administradores nomeados do fundo de caridade que receberá sua fortuna, disse ele na carta.

“Eles não estavam totalmente preparados para esta incrível responsabilidade em 2006, mas estão agora”, disse Buffett. “Na administração do testamento, os três devem agir por unanimidade. Devido à natureza aleatória da mortalidade, os sucessores devem sempre ser designados.”