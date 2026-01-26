Sete regras de comunicação assertiva que podem fazer suas reuniões valerem mais a pena

Redação Exame
Publicado em 26 de janeiro de 2026 às 17h44.
Reuniões que começam atrasadas, perdem o foco ou sequer deveriam ter acontecido são hoje um dos maiores vilões da produtividade no trabalho.
Para o especialista em liderança Peter Economy, eliminar encontros improdutivos não exige revolução — apenas boas práticas de comunicação e gestão.
Se o dia tem 1.440 minutos, boa parte deles se perde em atividades que não geram entregas concretas. Reuniões mal planejadas são um dos principais culpados. Economy alerta que não é preciso eliminar totalmente os encontros, mas sim mudar a forma como eles são conduzidos. O foco deve estar em clareza de objetivo, agilidade e resultado. As informações são da Inc.
A pergunta é simples: o que precisa ser diferente depois dessa reunião? Se a resposta não estiver clara, talvez ela nem precise acontecer. Propósito mal definido é o primeiro passo para conversas longas, vagas e improdutivas.
Quanto mais gente na sala, maior a chance de dispersão. Reuniões enxutas favorecem decisões mais rápidas, envolvem quem realmente precisa estar presente e liberam o tempo dos demais.
A pauta não deve ser decorativa. Ela orienta o tempo, os temas e evita desvios. Melhor ainda se for enviada com antecedência, para que todos possam se preparar.
Pontualidade é sinal de respeito com o tempo dos outros. Reuniões que começam tarde normalmente terminam tarde, sem entregar mais valor. Dê o tom certo desde o início.
Uma reunião só gera impacto quando termina com ações claras. Quem faz o quê, até quando? Se não houver definição de tarefas, é provável que nada aconteça depois.
Se o tempo reservado for de uma hora, mas o objetivo for atingido em 30 minutos, encerre. O tempo extra pode ser mais útil para executar do que para continuar discutindo.
Nem toda decisão precisa de uma chamada no Zoom. Muitas vezes, uma mensagem bem escrita, clara e direta é mais eficiente e respeita o tempo de todos.
