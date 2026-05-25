A bolsa de supermercado de R$ 22 que se tornou um dos itens mais desejados na moda

O ranking dos produtos mais desejados do mundo no primeiro trimestre de 2026, segundo a plataforma Lyst, teve uma entrada improvável: a tote bag da Trader Joe's, rede americana de supermercados, aparecendo ao lado da Maxi Flap da Chanel, da jaqueta de gola alta da Saint Laurent e do boné flat cap da Kangol. A bolsa de supermercado custa US$ 3,99. Já o acessório da Chanel é vendido por US$ 8.500.

A Trader Joe's tote foi viral pela primeira vez em 2024, quando a rede lançou uma versão em miniatura da sacola que vendia há décadas, por US$ 2,99. O fenômeno não parou. Em março de 2026, quando uma versão na cor lavanda chegou às lojas, clientes fizeram fila por horas do lado de fora das unidades. A bolsa esgotou no mesmo dia. No TikTok e no Instagram, vídeos de unboxing da sacola de supermercado geraram milhões de visualizações com a mesma naturalidade de um unboxing de Hermès.

À venda por R$ 22, bolsa da Trader Joe's reuniu filas de espera na rede de supermercados e protagoniza vídeos de unboxing no TikTok (Divulgação )

O que explica esse fenômeno é o mesmo que explica o sucesso da Maxi Flap da Chanel: relevância cultural. "Compradores profundamente engajados e culturalmente atentos estão se movendo entre marcas com base em qual delas parece mais viva e relevante para eles no momento", disse Katy Lubin, vice-presidente de marca da Lyst, ao Business Insider. "Você não precisa de décadas de herança para despertar desejo. Mas a herança sozinha também não vai te proteger."

Bolsa Maxi Flap, da Chanel, apresentada no primeiro desfile de Matthieu Blazy como diretor criativo da grife (Divulgação)

O Lyst compila seu ranking trimestral a partir de mais de 8 milhões de itens, filtrados por volume de menções nas redes sociais, engajamento e vendas na plataforma. O produto mais quente do trimestre foi a jaqueta de gola alta da Saint Laurent. O sapato pumps da Chanel em segundo. A tote da Trader Joe's ficou em oitavo, entre produtos de grifes que custam centenas ou milhares de dólares.

Para Lizzy Bowring, estrategista criativa e forecaster de tendências, o fenômeno reflete uma mudança na forma como consumidores mais jovens constroem identidade. "Eles estão curando suas identidades de forma mais eclética, misturando confortavelmente luxo vintage, marcas de herança e produtos cotidianos com valor cultural", disse ao Business Insider. Dessa forma, a tote bag da Trader Joe's se tornou um sinal de pertencimento a uma determinada tribo cultural, da mesma forma que uma Birkin ou um tênis de edição limitada.