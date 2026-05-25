A bolsa de supermercado de R$ 22 que se tornou um dos itens mais desejados na moda

Bolsa da rede estadunidense de supermercados Trader Joe's se tornou um dos itens mais desejados de moda neste ano (Getty Images)
Jonalista colaborador
Publicado em 25 de maio de 2026 às 11h37.
O ranking dos produtos mais desejados do mundo no primeiro trimestre de 2026, segundo a plataforma Lyst, teve uma entrada improvável: a tote bag da Trader Joe's, rede americana de supermercados, aparecendo ao lado da Maxi Flap da Chanel, da jaqueta de gola alta da Saint Laurent e do boné flat cap da Kangol. A bolsa de supermercado custa US$ 3,99. Já o acessório da Chanel é vendido por US$ 8.500.
A Trader Joe's tote foi viral pela primeira vez em 2024, quando a rede lançou uma versão em miniatura da sacola que vendia há décadas, por US$ 2,99. O fenômeno não parou. Em março de 2026, quando uma versão na cor lavanda chegou às lojas, clientes fizeram fila por horas do lado de fora das unidades. A bolsa esgotou no mesmo dia. No TikTok e no Instagram, vídeos de unboxing da sacola de supermercado geraram milhões de visualizações com a mesma naturalidade de um unboxing de Hermès.
O que explica esse fenômeno é o mesmo que explica o sucesso da Maxi Flap da Chanel: relevância cultural. "Compradores profundamente engajados e culturalmente atentos estão se movendo entre marcas com base em qual delas parece mais viva e relevante para eles no momento", disse Katy Lubin, vice-presidente de marca da Lyst, ao Business Insider. "Você não precisa de décadas de herança para despertar desejo. Mas a herança sozinha também não vai te proteger."
O Lyst compila seu ranking trimestral a partir de mais de 8 milhões de itens, filtrados por volume de menções nas redes sociais, engajamento e vendas na plataforma. O produto mais quente do trimestre foi a jaqueta de gola alta da Saint Laurent. O sapato pumps da Chanel em segundo. A tote da Trader Joe's ficou em oitavo, entre produtos de grifes que custam centenas ou milhares de dólares.
Para Lizzy Bowring, estrategista criativa e forecaster de tendências, o fenômeno reflete uma mudança na forma como consumidores mais jovens constroem identidade. "Eles estão curando suas identidades de forma mais eclética, misturando confortavelmente luxo vintage, marcas de herança e produtos cotidianos com valor cultural", disse ao Business Insider. Dessa forma, a tote bag da Trader Joe's se tornou um sinal de pertencimento a uma determinada tribo cultural, da mesma forma que uma Birkin ou um tênis de edição limitada.