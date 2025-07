O problema do Brasil é não enxergar a sustentabilidade como agenda de negócios, diz Jorge Abache

Enquanto a China transformou sua dependência energética em uma das maiores indústrias exportadoras de energia limpa do mundo, o Brasil segue desperdiçando "oportunidades bilionárias" na economia verde.

A diferença está na visão estratégica: os chineses enxergaram um negócio onde os demais países poderiam encarar apenas como um problema ambiental ou uma vulnerabilidade.

É a avaliação de Jorge Abache, professor de economia da Universidade de Brasília e um dos grandes especialistas em finanças climáticas.

"A China ganha muito dinheiro vendendo para o resto do mundo uma solução que nasceu como estratégica militar. O problema do Brasil é não enxergar a sustentabilidade como uma agenda de negócios", destacou em entrevista exclusiva à EXAME.

Como reflexo desta estratégia, o país asiático lidera em renováveis e em tecnologias da transição energética e o Brasil importa massivamente seus painéis solares, baterias e carros elétricos.

Mas não precisava ser assim, frisou o especialista. Isto porque, o país tem potencial para ser líder mundial em pelo menos três frentes: biocombustíveis, energia renovável competitiva e o que chama de "Power Shoring", conceito que ele mesmo desenvolveu ainda em 2022.

"Não temos falta de tecnologia, capacidade ou recursos naturais. O que precisamos é de uma visão estratégica e de coordenação nacional para transformar de fato em uma agenda robusta", explicou.

O Power Shoring é uma estratégia de "exportação de soluções verdes" para empresas intensivas em energia e que precisam descarbonizar. É o caso de indústrias pesadas como aço, alumínio, mineração e petróleo.

Para Jorge, o Brasil é o melhor país para liderar a estratégia e atrair capital ao fornecer muita energia renovável abundante e barata para o resto do mundo. Enquanto a política ainda não existe, outros países da América Latina como o México já estão investindo na ideia, lamentou o economista.

Biocombustíveis: 'potencial travado pela geopolítica'

Já no setor de biocombustíveis, o Brasil enfrenta obstáculos que têm pouco a ver com competitividade e muito com interesses geopolíticos. "Temos uma capacidade quase que singular de contribuir para a descarbonização do transporte internacional", destacou Jorge.

Mesmo com cinco décadas de experiência com etanol, uma infraestrutura consolidada e vantagens naturais únicas, o especialista explica que ainda há muita resistência -- especialmente da Europa. "Alguns países ainda não entendem esta solução sustentável como uma rota válida", acrescentou.

Os argumentos europeus contra os biocombustíveis brasileiros vão desde o insumo ser proveniente de desmatamento até pela competição com a produção global de alimentos, visto que estes combustíveis são provenientes de fontes renováveis como biomassa, plantas e resíduos orgânicos muito abundantes no agronegócio.

Na visão do economista, "se trata apenas de uma narrativa, não de fatos".

"O que realmente rege o mundo são interesses políticos e o mercado, não o que é 'bom para o clima'. Na hora do vamos ver, bloqueiam", complementou.

Dados recentes reforçam o potencial dos biocombustíveis na transição para uma economia de baixo carbono. Até 2028, a demanda global deste insumo para o setor de transportes deverá crescer pelo menos 30% ao substituir combustíveis fósseis, segundo a Agência Internacional de Energia (IEA).

Por outro lado, até 2030, haverá um déficit global de aproximadamente 20% neste suprimento para ser utilizado na aviação, transporte marítimo e rodoviário pesado.

Neste cenário, o Brasil pode ser protagonista: um estudo da Universidade de São Paulo com a Fapesp revela que o país já possui mais de um terço da demanda de combustível sustentável e tem a oportunidade única de reduzir até 800 milhões de toneladas de CO₂ até o final desta década sem comprometer a produção de alimentos.

A Lei do Combustível do Futuro, sancionada em outubro de 2024 pelo presidente Lula, estabelece marcos regulatórios para fomentar combustíveis renováveis no país, com programas nacionais para diesel verde, combustível sustentável para aviação (SAF) e biometano.

O que é solução, pode se transformar em 'problema'

Segundo Jorge, o Brasil possui vantagens geográficas únicas para a economia verde, mas isso também pode se tornar em um problema dentro do contexto geopolítico. "Todos os potenciais que estamos falando estão ancorados em geografia favorável. Não é possível produzir biocombustíveis na Europa, por exemplo. Mas a nível internacional, ninguém é amigo de ninguém e podem puxar nosso tapete", acredita o especialista.

O economista prevê que essa tensão pode aumentar com o estresse hídrico global. "O lugar onde mais tem água no mundo é a Amazônia. Eu diria que não é impossível que em um futuro próximo a região se torne ponto de alta vulnerabilidade para o Brasil."

Rumo à COP30

Com a COP30 se aproximando em Belém do Pará, Jorge defende uma "mudança radical no discurso brasileiro". Em vez de esperar doações e investimentos internacionais, o país deveria focar em "soluções de mercado" -- o que está intrinsicamente conectado com a sua visão de impulsionar a agenda de sustentabilidade com a de negócios.

"Não devemos esperar que os países ricos vão financiar a conta da crise do clima. Eles já disseram que está ficando difícil e na prática estão dizendo: esqueçam", disse ao se referenciar ao financiamento climático necessário na casa dos US$ 1,3 trilhão anuais para as nações mais vulneráveis lidarem com os efeitos mais severos das mudanças climáticas.

Em relação à exploração de petróleo na margem equatorial, Jorge reflete e diz que os recursos são necessários para o financiamento da própria transição energética.

"Aquilo ali é como se fosse uma poupança. São centenas de bilhões de dólares que estão enterrados lá", argumentou. "E a pergunta é: o Brasil pode se dar o luxo de não usar essas centenas de bilhões para financiar o seu desenvolvimento?"

Mudança de narrativa

O economista também acredita que a agenda climática voltará com força, mesmo após a série de retrocessos políticos e medidas dos Estados Unidos sob a administração de Trump. No entanto, com uma nova roupagem. "Vai haver a volta do reconhecimento da importância da sustentabilidade, mas não virá com o mesmo discurso. Daqui para a frente, será com a premissa de segurança nacional", concluiu.