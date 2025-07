Área antes submersa em represa na Ucrânia vira floresta após colapso causado por guerra

Duas décadas após o rompimento da barragem de Nova Kakhovka, no sul da Ucrânia, uma floresta densa passou a ocupar a área anteriormente tomada por um dos maiores reservatórios do país. A transformação ocorreu no antigo leito do rio Dnipro, região conhecida como Velykyi Luh, local de importância histórica e ambiental.

A estrutura hidrelétrica foi destruída em junho de 2023 durante o conflito envolvendo Rússia e Ucrânia, provocando a liberação de água e sedimentos sobre cidades e áreas rurais. A inundação afetou o abastecimento de água de cerca de 1 milhão de pessoas. A área do reservatório, de mais de 2.100 km², passou por um processo de revegetação espontânea.

Risco ambiental acompanha avanço da floresta

Segundo o Grupo de Trabalho sobre Consequências Ambientais da Guerra da Ucrânia (UWEC), a vegetação nativa avançou rapidamente, com o surgimento de salgueiros, choupos e zonas úmidas. Bilhões de sementes germinaram, e espécies como o esturjão ucraniano voltaram aos cursos d’água. Mamíferos terrestres também retornaram, criando um novo habitat.

Apesar disso, cientistas alertam para riscos ambientais. O fundo do antigo reservatório acumulava, antes da destruição da barragem, grandes quantidades de sedimentos contendo metais pesados oriundos de indústrias localizadas ao longo do rio.

Com o esvaziamento repentino, esses resíduos foram expostos e podem contaminar o solo e a água. O material particulado funciona como um reservatório de poluentes com potencial de atingir cadeias alimentares.

Estudos recentes indicam que a região abriga uma possível floresta de várzea de grandes proporções, mas enfrenta incertezas políticas e ambientais. O governo ucraniano analisa a possibilidade de reconstruir a barragem, o que pode comprometer a floresta emergente.