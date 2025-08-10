"É preciso inovação para que a sustentabilidade aconteça", afirma CEO do Grupo Malwee

Em 2024, o Grupo Malwee, de varejo têxtil, reutilizou 176,8 milhões de litros de água, um aumento de 58% em relação ao ano anterior. O total indica uma redução de 17% no consumo de água por peça produzida. A informação é do 11º Relatório de Sustentabilidade da empresa, divulgado com exclusividade para a EXAME, que relata avanços significativos em áreas como eficiência no uso de recursos naturais, igualdade de gênero e inovação em produtos sustentáveis.

A CEO da companhia, Gabriela Rizzo, contou que o avanço parte da pesquisa e desenvolvimento na otimização de processos, especialmente o tingimento de peças. "Investimos em maquinário mais eficiente em termos de consumo de água ao longo do tempo, o que formou a base para a otimização dos processos", explica. O aumento no reuso de água do tingimento também favoreceu as taxas sustentáveis da companhia, que prioriza desde o planejamento das soluções e cores as práticas de economia de água.

Diversidade

No campo social, o Grupo Malwee se destaca pela promoção da igualdade de gênero. Com 51% de mulheres em cargos de liderança, a empresa superou a média do setor têxtil, que é de 31%. "Essas movimentações não têm acontecido puramente para o alcance da meta e sim, por acreditarmos ser imprescindível que toda a sociedade garanta iguais oportunidades para todos os profissionais", conta Rizzo.

A diretora também ressalta que 60% das mulheres que alcançaram cargos de liderança já ocupavam o quadro de colaboradores. "É importante destacar esse dado de promoções internas de mulheres, porque isso é reflexo dos nossos programas internos de treinamento e desenvolvimento", aponta. Rizzo explica que o cargo que ocupa, sendo a primeira mulher de fora da família fundadora a se tornar CEO da Malwee, também é um reflexo dessa cultura.

Sustentabilidade e inovação

A sustentabilidade também se reflete nos produtos da Malwee. Em 2024, 90% das peças produzidas foram feitas com matérias-primas ou processos sustentáveis, com a meta de atingir 100% até 2030.

O Fio do Futuro, uma malha reciclada que utiliza roupas descartadas, é um exemplo dessa inovação, reduzindo em 44% a emissão de CO₂ e 33% o consumo de água em comparação com métodos tradicionais. "Entendemos o nosso papel dentro do setor e esse projeto vem com a finalidade de mostrar para o cliente que é possível ter uma peça bonita, boa e feita majoritariamente de outras peças", disse a diretora.

Outro destaque foi a Camiseta Ar.voree, fabricada com uma malha capaz de capturar CO₂ do ambiente e eliminar o gás durante a lavagem. Desenvolvida em parceria com a startup Xinterra, de Singapura, a camiseta pode capturar, após 25 lavagens, a mesma quantidade de carbono que uma árvore adulta. "É por meio desses esforços conjuntos que se consegue expandir o impacto, encontrando soluções para desafios complexos da indústria têxtil, como o resíduo e as emissões de carbono", afirma Rizzo.

Segundo a diretora, o Grupo Malwee acredita que a sustentabilidade e redução de impacto só acontecem por meio da inovação.

"Quando a gente pensa em mudar essa lógica para reduzir o impacto, a inovação precisa acontecer para que a sustentabilidade aconteça. O trabalho para desenvolver produtos e iniciativas com impacto positivo para as pessoas e o meio ambiente é um esforço que envolve toda a empresa", conta.

Próximos passos

Em resposta às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024, o Grupo Malwee também se destacou por sua atuação social, com doações de 35 mil peças íntimas e 3,5 toneladas de malha para a produção de jogos de cama, além de oferecer suporte financeiro a lojistas e parceiros afetados.

Em suas metas para o futuro, a Malwee estabeleceu a ampliação de 10% no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) até 2030, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento social e ambiental. "O desempenho dos indicadores de sustentabilidade é reportado mensalmente à Presidência e trimestralmente ao Conselho de Administração pelo Comitê de ESG, garantindo que os avanços e desafios sejam conhecidos em todos os níveis da empresa", conta.

A CEO enfatizou que a empresa continuará a investir em inovação e práticas responsáveis, com o objetivo de criar um impacto positivo para as pessoas e para o planeta.