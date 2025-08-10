"É preciso inovação para que a sustentabilidade aconteça", afirma CEO do Grupo Malwee

Em 2024, o Grupo Malwee, de varejo têxtil, reutilizou 176,8 milhões de litros de água, um aumento de 58% em relação ao ano anterior. O total indica uma redução de 17% no consumo de água por peça produzida. A informação é do 11º Relatório de Sustentabilidade da empresa, divulgado com exclusividade para a EXAME, que relata avanços significativos em áreas como eficiência no uso de recursos naturais, igualdade de gênero e inovação em produtos sustentáveis.
A CEO da companhia, Gabriela Rizzo, contou que o avanço parte da pesquisa e desenvolvimento na otimização de processos, especialmente o tingimento de peças. "Investimos em maquinário mais eficiente em termos de consumo de água ao longo do tempo, o que formou a base para a otimização dos processos", explica. O aumento no reuso de água do tingimento também favoreceu as taxas sustentáveis da companhia, que prioriza desde o planejamento das soluções e cores as práticas de economia de água.
Diversidade
No campo social, o Grupo Malwee se destaca pela promoção da igualdade de gênero. Com 51% de mulheres em cargos de liderança, a empresa superou a média do setor têxtil, que é de 31%. "Essas movimentações não têm acontecido puramente para o alcance da meta e sim, por acreditarmos ser imprescindível que toda a sociedade garanta iguais oportunidades para todos os profissionais", conta Rizzo.
Grupo Malwee: peças são produzidas com menor impacto ambiental do que teriam anteriormente
A diretora também ressalta que 60% das mulheres que alcançaram cargos de liderança já ocupavam o quadro de colaboradores. "É importante destacar esse dado de promoções internas de mulheres, porque isso é reflexo dos nossos programas internos de treinamento e desenvolvimento", aponta. Rizzo explica que o cargo que ocupa, sendo a primeira mulher de fora da família fundadora a se tornar CEO da Malwee, também é um reflexo dessa cultura.
Sustentabilidade e inovação
A sustentabilidade também se reflete nos produtos da Malwee. Em 2024, 90% das peças produzidas foram feitas com matérias-primas ou processos sustentáveis, com a meta de atingir 100% até 2030.
O Fio do Futuro, uma malha reciclada que utiliza roupas descartadas, é um exemplo dessa inovação, reduzindo em 44% a emissão de CO₂ e 33% o consumo de água em comparação com métodos tradicionais. "Entendemos o nosso papel dentro do setor e esse projeto vem com a finalidade de mostrar para o cliente que é possível ter uma peça bonita, boa e feita majoritariamente de outras peças", disse a diretora.
Outro destaque foi a Camiseta Ar.voree, fabricada com uma malha capaz de capturar CO₂ do ambiente e eliminar o gás durante a lavagem. Desenvolvida em parceria com a startup Xinterra, de Singapura, a camiseta pode capturar, após 25 lavagens, a mesma quantidade de carbono que uma árvore adulta. "É por meio desses esforços conjuntos que se consegue expandir o impacto, encontrando soluções para desafios complexos da indústria têxtil, como o resíduo e as emissões de carbono", afirma Rizzo.
Segundo a diretora, o Grupo Malwee acredita que a sustentabilidade e redução de impacto só acontecem por meio da inovação.
"Quando a gente pensa em mudar essa lógica para reduzir o impacto, a inovação precisa acontecer para que a sustentabilidade aconteça. O trabalho para desenvolver produtos e iniciativas com impacto positivo para as pessoas e o meio ambiente é um esforço que envolve toda a empresa", conta.
Próximos passos
Em resposta às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul em 2024, o Grupo Malwee também se destacou por sua atuação social, com doações de 35 mil peças íntimas e 3,5 toneladas de malha para a produção de jogos de cama, além de oferecer suporte financeiro a lojistas e parceiros afetados.
Em suas metas para o futuro, a Malwee estabeleceu a ampliação de 10% no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) até 2030, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento social e ambiental. "O desempenho dos indicadores de sustentabilidade é reportado mensalmente à Presidência e trimestralmente ao Conselho de Administração pelo Comitê de ESG, garantindo que os avanços e desafios sejam conhecidos em todos os níveis da empresa", conta.
A CEO enfatizou que a empresa continuará a investir em inovação e práticas responsáveis, com o objetivo de criar um impacto positivo para as pessoas e para o planeta.
-
1/45
Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG
(Vivo: companhia foi a empresa do ano no Melhores do ESG)
-
2/45
Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(Totvs: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
3/45
LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia
(LWSA: destaque na categoria Telecomunicações, Tecnologia e Mídia)
-
4/45
3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio
(3Tentos: vencedora na categoria Agronegócio)
-
5/45
SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio
(SLC Agrícola: destaque na categoria Agronegócio)
-
6/45
Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio
(Kepler Weber: destaque na categoria Agronegócio)
-
7/45
Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas
(Mondelez: vencedora na categoria Alimentos e Bebidas)
-
8/45
Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Danone: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
9/45
Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas
(Ambev: destaque na categoria Alimentos e Bebidas)
-
10/45
Magazine Luiza: vencedora da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Magazine Luiza)
-
11/45
Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Leroy Merlin: destaque da categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
12/45
Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce
(Mercado Livre: destaque na categoria Atacado, Varejo e E-commerce)
-
13/45
Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Randoncorp: vencedora da categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
14/45
WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(WEG: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
15/45
Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos
(Electrolux: destaque na categoria Bens de capital e Eletroeletrônicos)
-
16/45
MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário
(MRV: vencedora na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
17/45
Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Allos: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
18/45
Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário
(Tegra: destaque na categoria Construção civil e Imobiliário)
-
19/45
Copel: vencedora na categoria Energia
(Copel: vencedora na categoria Energia)
-
20/45
Isa Energia: destaque na categoria Energia
(Isa Energia: destaque na categoria Energia)
-
21/45
Cemig: destaque na categoria Energia
(Cemig: destaque na categoria Energia)
-
22/45
Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza
(Grupo Boticário: vencedora na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
23/45
Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Natura: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
24/45
Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza
(Eurofarma: destaque na categoria Farmacêutico e Beleza)
-
25/45
Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia
(Gerdau: vencedora da categoria Mineração, Siderurgia e Metalurgia)
-
26/45
ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(ArcelorMittal: destaque na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
27/45
Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia
(Companhia Brasileira de Alumínio: na categoria Mineração, siderurgia e Metalurgia)
-
28/45
Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário
(Lojas Renner: vencedora na categoria Moda e Vestuário)
-
29/45
C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo
(C&A: destaque na categoria Moda e Varerjo)
-
30/45
Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo
(Gupo Malwee: destaque na categoria Moda e Varejo)
-
31/45
Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Klabin: vencedora na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
32/45
Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Suzano: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
33/45
Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais
(Tetra Pak: destaque na categoria Papel, Celulose e Produtos Florestais)
-
34/45
Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Ultragaz: vencedora na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
35/45
Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Vibra: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
36/45
Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico
(Unipar: destaque na categoria Petróleo, Gás e Químico)
-
37/45
Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde
(Hospital Israelita Albert Einstein: vencedor na categoria Saúde)
-
38/45
Sabin: destaque na categoria Saúde
(Sabin: destaque na categoria Saúde)
-
39/45
Fleury: destaque na categoria Saúde
(Fleury: destaque na categoria Saúde)
-
40/45
EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística
(EcoRodovias: ganhadora da categoria Transporte e Logística)
-
41/45
Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística
(Motiva (ex-CCR): destaque na categoria Transporte e Logística)
-
42/45
Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística
(Localiza: destaque na categoria Transporte e Logística)
-
43/45
Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Aegea: vencedora na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
44/45
Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Sabesp: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)
-
45/45
Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular
(Orizon: destaque na categoria Tratamento de Resíduos e Economia Circular)