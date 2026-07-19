De pneu velho a parquinho: Zurich transforma resíduos de sinistros em brinquedos

A Zurich Seguros reaproveitou 543 pneus de caminhões, carros e motos envolvidos em sua operação de seguros para produzir brinquedos e estruturas de lazer destinadas a dez Centros Educacionais Unificados, os CEUs, equipamentos públicos que reúnem atividades de educação, cultura, esporte e convivência, em São Paulo.

Os parquinhos foram produzidos a partir de pneus provenientes de veículos sinistrados e incluem estruturas como pula-pulas, escadinhas e amarelinhas. A entrega está prevista para julho, no CEU Parque Novo Mundo.

A iniciativa faz parte do Zurich Recicla, programa criado a partir de ações iniciadas em 2021 para coletar, tratar, reciclar e reaproveitar resíduos gerados em diferentes etapas da operação da seguradora.

Como funciona o programa Zurich Recicla?

Além de pneus e outros materiais ligados à operação automotiva, o programa inclui celulares, equipamentos de informática, móveis, colchões, eletrodomésticos e eletroportáteis.

Desde o início das ações, a companhia afirma ter destinado de forma ambientalmente responsável mais de 520 toneladas de resíduos. Só em 2025, o volume chegou a 215,6 toneladas.

A produção dos brinquedos mobilizou cinco artesãos durante aproximadamente quatro meses. O processo contou com a participação da Eco Palace e da Arte em Pneus, empresas responsáveis pelo tratamento, reaproveitamento e transformação dos materiais.

CEU Parque Novo Mundo: unidade receberá em julho as novas estruturas de lazer e brinquedos sustentáveis, em parceria com Instituto Baccarelli

A ação combina economia circular, modelo baseado na manutenção de produtos e matérias-primas em uso pelo maior tempo possível, com uma frente de impacto social voltada a comunidades atendidas pelos CEUs.

Ao todo, 12 unidades geridas pelo Instituto Baccarelli fazem parte do escopo da iniciativa. Dez delas receberam os parquinhos.

Segundo os dados apresentados pela Zurich, essas dez unidades registram cerca de 5,8 milhões de atendimentos por ano, somam aproximadamente 170,6 mil pessoas cadastradas e são frequentadas regularmente por 33,4 mil crianças entre 4 e 12 anos.

Gestão de resíduos de seguros

A destinação dos pneus insere a gestão de resíduos na própria jornada do seguro, em vez de restringir a atuação da companhia à indenização ou ao reparo do veículo.

“À medida que o setor evolui, cresce também a responsabilidade das empresas sobre os impactos gerados por suas operações”, afirma Jason Sampaio, diretor de Sinistros da Zurich Seguros.

A companhia relaciona a iniciativa à expansão prevista para o setor automotivo. Segundo projeção da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea, o Brasil deve produzir 2,74 milhões de veículos em 2026, alta de 3,7% em relação ao ano anterior.

O crescimento da produção amplia também o debate sobre a destinação de materiais resultantes de sinistros, especialmente em uma cadeia que envolve seguradoras, oficinas, empresas de tratamento de resíduos e prestadores especializados.

Zurich Recicla: programa coleta, trata e reaproveita resíduos gerados nas diversas etapas da operação da seguradora

No caso dos parquinhos, a Zurich atua como articuladora do projeto, enquanto os parceiros executam o tratamento e a transformação dos pneus.

“É muito especial ver um material que antes fazia parte de um veículo voltar para a sociedade em forma de um espaço de lazer para crianças”, afirma Nathália Abreu, superintendente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social Corporativa da Zurich Seguros. "Essa transformação traduz o propósito do Zurich Recicla e reforça nossa convicção de que a sustentabilidade ganha força quando gera impacto positivo na vida das pessoas."