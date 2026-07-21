Brasil reduz 31% a área queimada em 2025, mas Cerrado segue liderando

Dois biomas respondem por quase tudo o que já pegou fogo no Brasil nas últimas quatro décadas.
Cerrado e Amazônia juntos concentram 86% de toda a área queimada no país desde 1985, em um retrato que ajuda a explicar por que, mesmo em um ano de queda, o primeiro segue liderando.
É o que revela a segunda edição do relatório anual do MapBiomas: o país queimou 12,7 milhões de hectares em 2025, quase metade do registrado em 2024 e uma redução de 31% em relação à média histórica.
A queda é puxada principalmente pela Amazônia, que teve a menor área queimada da série (3,1 milhões de hectares), exatamente um ano depois de bater o recorde oposto em 2024.
Mas enquanto o bioma amazônico respirou, o Cerrado manteve seu posto de "mais castigado" pelo fogo.
++ Leia mais: Desmatamento cai 17% na Amazônia e área destruída é a menor em oito anos
Foram 8,7 milhões de hectares queimados no ano passado, mais de dois terços de tudo que o Brasil queimou no ano. A liderança vem se repetindo todos os anos por lá: em média, são 9,6 milhões de hectares queimados anualmente, o maior volume entre os biomas brasileiros.
O Pantanal foi na direção contrária e teve o resultado mais expressivo: apenas 121 mil hectares queimados no período, uma queda de 85,6% em relação à sua própria média histórica e a menor área já registrada.
Já a Caatinga foi o único que fugiu à tendência de queda, queimando acima da média e somando 505 mil hectares.
O fogo que volta antes da floresta se recuperar
Além do total queimado, o relatório traz dois dados que revelam que a queda de 2025 está longe de significar que o problema esteja resolvido: a severidade do fogo sobre a vegetação e o intervalo de retorno, ou seja, quanto tempo uma mesma área leva para queimar de novo.
Os números mostram que 64% de toda a área queimada no Brasil desde 1985 pegou fogo mais de uma vez, e que mais da metade dessas áreas volta a queimar em até quatro anos.
Na Amazônia, esse ciclo é ainda mais curto: 31,6% da área queimada no bioma volta a pegar fogo em até dois anos e o tempo é insuficiente para a floresta se recuperar.
"É um bioma onde a vegetação não é adaptada ao fogo e intervalos tão curtos entre os eventos reduzem o tempo de recuperação florestal e aumentam o risco de novos incêndios, mais intensos e degradantes", destaca Luiz Felipe Martenexen, pesquisador da equipe MapBiomas Fogo e do IPAM.
No Cerrado, a dinâmica é diferente: o fogo é parte do funcionamento natural do bioma, mas a frequência também preocupa. Por lá, 66% de tudo já queimou mais de uma vez desde 1985, a maior proporção entre os biomas brasileiros.
"Quando esse regime se intensifica, aumentam os riscos de perda de biodiversidade e degradação ambiental", diz Vera Laísa Arruda, pesquisadora do MapBiomas Cerrado e do IPAM.
Outro achado é sobre onde o fogo realmente acontece. No Brasil, 71,5% da área queimada desde 1985 ocorreu em vegetação nativa.
Mas essa lógica se inverte justamente nos ecossistemas mais sensíveis: na Amazônia e na Mata Atlântica, o fogo em áreas antrópicas como pastagens já é predominante, respondendo por mais da metade das queimadas.
Queimadas concentradas em três estados
O levantamento também mostra o quanto o problema é geograficamente concentrado. Três estados respondem por 47% de toda a área queimada no Brasil nos últimos 41 anos: Mato Grosso, Pará e Maranhão.
Em nível municipal, 15 cidades concentram 11% de tudo que já queimou no país, com destaque para Corumbá (MS) e São Félix do Xingu (PA), que lideram o ranking histórico.
Para Ane Alencar, diretora de Ciências do IPAM e coordenadora do MapBiomas Fogo, esse tipo de mapeamento é o que permite orientar ações preventivas e definir as prioridades de forma mais oficiente dentro da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo.
"Saber onde o fogo é recorrente, com que frequência ele retorna, qual é sua severidade potencial e quais áreas estão queimando mais ou menos é essencial", conclui.
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - agro - boi - gado -fazenda - boiada - agronegocio - pecuaria -
Foto: Leandro Fonseca
data: 02/072023
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Amazonia
(Amazonia1)
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Amazonia
(Amazonia)
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - barco navegando rio amazonas
Foto: Leandro Fonseca
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Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação no Rio Amazonas
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Barco da marinha do Brasil - Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Comunidade ribeirinha no Rio Amazonas, entre Manaus e Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
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Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação no Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Barco no Rio Amazonas
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Ribeirinhos aguardam a passagem dos barcos na volta de Parintins (Leandro Fonseca/EXAME)
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Embarcação - caminhões tanque de combustivel - Rio Amazonas - Amazonia - ribeirinhas -
Foto: Leandro Fonseca
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Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - canoa
Foto: Leandro Fonseca
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Ribeirinhos no rio Amazonas
(Rio Amazonas -Amazonia - ribeirinhas - Foto: Leandro Fonsecadata: 02/072023)
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Trecho de floresta no Pará
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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(Notiê Amazonia -3 Crédito Wesley Diego Emes)
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Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
data: 04/2022
(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
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Casas ribeirinhas da Amazonia - AM
foto: Leandro Fonseca
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(Casas ribeirinhas da Amazonia - AM foto: Leandro Fonsecadata: 04/2022)
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - ribeirinha
foto: Leandro Fonseca
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Airão Velho - Ruinas de Airão Velho - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Ribeirinhas do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza - futebol
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Futebol - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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As árvores da Amazônia estão cada vez maiores, mas vivem em um equilíbrio delicado
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Rio Negro, na Amazônia
(Amazônia)
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Comunidade Ribeirinha Cachoeira do Parque Nacional do Jau - ICMBIO - Rio Jaú - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Turistas na Expedição Katerre - Turismo - Amazonia - AM - Rio Negro - Selva - Expedição Katerre - Natureza -
foto: Leandro Fonseca
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
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Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
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data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)
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Abaetuba no Pará - Amazonia - barcos - ribeirinhos - ribeirinhas - casas
Foto: Leandro Fonseca
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Abaetuba no Pará - Amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
data: outubro 2022
(Abaetuba no Pará - Amazonia -Foto: Leandro Fonsecadata: outubro 2022)