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OMM confirma El Niño forte a partir de agosto: o risco de desastres climáticos vai aumentar?

Chuvas intensas no Sul e Sudeste, incêndios florestais na Europa e calor recorde nos EUA marcaram a semana; A nova projeção é de que temperaturas do Pacífico vão superar 2,9°C nos próximos meses

O El Niño deve reforçar a tendência de temperaturas acima da média em grande parte do planeta nos próximos meses (Patricia de Melo Moreira/AFP)

O El Niño deve reforçar a tendência de temperaturas acima da média em grande parte do planeta nos próximos meses (Patricia de Melo Moreira/AFP)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 31 de julho de 2026 às 13h50.

Última atualização em 31 de julho de 2026 às 13h57.

Esta semana foi marcada por eventos climáticos extremos: mais de 500 municípios do Rio Grande do Sul e Santa Catarina em alerta para fortes chuvas, uma tempestade que matou ao menos cinco pessoas em São Paulo e no Rio, incêndios florestais recordes consumindo a Europa e Estados Unidos e Canadá batendo marcas históricas de calor.

Em um planeta já aquecido pelas mudanças climáticas, a preocupação agora é que um novo fator passe a potencializar esses extremos. Com o mundo já operando no limite, a pergunta de 2026 é: o El Niño vai agravar ainda mais o cenário? E quais os riscos para cada parte do mundo?

A resposta, segundo a atualização climática divulgada pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) nesta sexta-feira, 31, é que sim e o fenômeno deve se tornar forte a partir de agora:  as temperaturas médias da superfície do mar nas principais regiões de monitoramento do Pacífico devem ultrapassar 2,9°C entre agosto e outubro, patamar que caracteriza oficialmente um evento intenso.

Além disso, se soma a formação esperada de um Dipolo Positivo do Oceano Índico, quando o lado oeste do oceano fica mais quente que a média e o leste, mais frio. O resultado é uma combinação de fatores que, segundo a organização, tende a intensificar secas, enchentes e o risco de incêndios florestais especialmente nas áreas ao redor da bacia do Oceano Índico, como África Oriental, Sul da Ásia e Austrália.

As temperaturas do Atlântico Tropical também devem seguir acima da média, o que aumenta ainda mais os efeitos. Fora dessa bacia específica, o que a OMM projeta com mais confiança é um aumento generalizado das altas nos termômetros: há uma probabilidade muito elevada de calor acima da média em quase todos os continentes nos próximos três meses, com sinais mais fortes para África, sul da Europa, Península Arábica, subcontinente indiano, leste asiático, América Central, Caribe, África Austral, grande parte da América do Sul e Nova Zelândia.

Ou seja, boa parte dos lugares que já vinham sofrendo com eventos extremos neste primeiro semestre do ano.

Para a secretária-geral da OMM, Celeste Saulo, a mensagem central do novo relatório é mais sobre gestão de risco e adaptação climática do que a previsão em si.

"Previsões, por si só, não evitam desastres. Mas pessoas evitam", disse no comunicado, ao defender que a janela entre o alerta de hoje e a intensificação do fenômeno nos próximos meses é o tempo que governos e comunidades têm para agir.

A atualização é, na prática, a confirmação de um aviso que a própria OMM já vinha fazendo desde junho, quando estimou 80% de probabilidade do El Niño se formar entre junho e agosto, com possibilidade de intensidade forte.

Dois meses depois, a previsão se confirmou: o fenômeno está em curso, e a classificação "forte" passou de projeção para expectativa consolidada pelos modelos climáticos, reforçando os alertas da comunidade científica sobre seus potenciais impactos.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, tratou o dado com o tom mais duro e destacou que o El Niño chegou para aumentar um calor que já é recorde, enquanto a expansão de combustíveis fósseis segue alimentando essa crise.

Chuva de um lado, seca do outro: os efeitos desiguais no Brasil

O mecanismo por trás do El Niño é conhecido: as águas da região central e leste do Oceano Pacífico Equatorial ficam anormalmente mais quentes, o que altera a circulação atmosférica e modifica padrões de chuva, temperatura e vento em diferentes partes do mundo.

O fenômeno tende a aumentar o risco de seca em regiões da Ásia, da Austrália e da Amazônia, ao mesmo tempo em que intensifica as chuvas em áreas da América do Sul.

Os efeitos, porém, variam bastante entre as regiões. No Brasil, são sentidos de forma desigual: enquanto o Sul tende a enfrentar chuvas mais intensas e risco maior de enchentes, partes da Amazônia, do Nordeste e do Centro-Oeste caminham para o cenário oposto, com seca, calor extremo e condições mais favoráveis a incêndios florestais.

Em abril, o Cemaden caracterizou 2026 como um "desastre térmico" no país, pela combinação de uma dupla ameaça: El Niño e mudanças climáticas em curso. 

Embora a OMM não utilize oficialmente a classificação "Super El Niño", um estudo da Uniasselvi, que cruza dados de NOAA, NASA, INPE, Inmet, Cemaden e do Instituto Internacional de Pesquisa sobre Clima e Sociedade (IRI) usando inteligência artificial, adota esse termo para descrever um cenário ainda mais severo, com impactos em cadeia sobre a produção de alimentos, geração de energia, logística e qualidade de vida da população.

Segundo a análise, há 97% de probabilidade de o fenômeno permanecer até o início de 2027 e 81% de atingir a intensidade muito forte. 

Há perdas na produção de arroz e trigo no Sul por excesso de chuva, pressão sobre soja, milho e café no Centro-Oeste e Nordeste por estiagem, aumento no acionamento de termelétricas, alta nos preços de alimentos e agravamento das queimadas na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal.

Na saúde, o alerta é para o aumento de casos de dengue, chikungunya e zika e de leptospirose em áreas de enchente.

A mensagem da OMM é que o El Niño não cria sozinho os eventos extremos, mas tende a atuar como um amplificador de um sistema climático já alterado pelas emissões de gases de efeito estufa.

Por isso, o período entre agora e o pico do fenômeno representa uma janela para que governos, empresas e comunidades reforcem medidas de preparação e adaptação.

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    1/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP)

    2/17 Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 14 de maio de 2024. Crédito: Anselmo Cunha / AFP) (Homens movem pacotes em um barco através de uma rua inundada no centro histórico de Porto Alegre)

  • Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP)

    3/17 Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. A água e a lama tornaram os estádios e sedes do Grêmio e Internacional inoperáveis. Sem locais para treinar ou jogar futebol, os clubes brasileiros tornaram-se equipes itinerantes para evitar as enchentes que devastaram o sul do Brasil. (Foto de SILVIO AVILA / AFP) (Vista das áreas inundadas ao redor do estádio Arena do Grêmio em Porto Alegre)

  • Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP

    4/17 Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 29 de maio de 2024. Foto de SILVIO AVILA / AFP (Vista aérea do centro de treinamento do Internacional ao lado do estádio Beira Rio em Porto Alegre)

  • Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP)

    5/17 Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta, entre os municípios de Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul, Brasil, em 21 de maio de 2024. O Rio Grande do Sul experimentou um desastre climático severo, destruindo pelo menos seis pontes e causando interrupções generalizadas no transporte. O exército respondeu construindo pontes flutuantes para pedestres, uma solução temporária e precária para permitir que a infantaria atravesse rios durante conflitos. (Foto de Nelson ALMEIDA / AFP) (Pessoas atravessam uma ponte flutuante para pedestres sobre o rio Forqueta)

  • Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    6/17 Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, em 26 de maio de 2024. O estado sulista do Rio Grande do Sul está se recuperando de semanas de inundações sem precedentes que deixaram mais de 160 pessoas mortas, cerca de 100 desaparecidas e 90% de suas cidades inundadas, incluindo a capital do estado, Porto Alegre. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Ana Emilia Faleiro usa um barco para transportar suprimentos em uma rua inundada em Porto Alegre)

  • Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    7/17 Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Um homem limpa sua casa atingida pela enchente no bairro Sarandi)

  • Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP)

    8/17 Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi, um dos mais atingidos pelas fortes chuvas em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, em 27 de maio de 2024. Esta é a segunda enchente histórica que Marks enfrenta aos 94 anos de idade. A primeira foi em 1941, quando ele morava no centro de Porto Alegre. Cidades e áreas rurais no Rio Grande do Sul foram atingidas por semanas por um desastre climático sem precedentes de chuvas torrenciais e enchentes mortais. Mais de meio milhão de pessoas fugiram de suas casas, e as autoridades não conseguiram avaliar completamente a extensão dos danos. (Foto de Anselmo Cunha / AFP) (Alcino Marks limpa corrimãos sujos de lama após a enchente no bairro Sarandi)

  • 9/17 (Um trabalhador usa uma mangueira de alta pressão para remover a lama acumulada pela enchente)

  • 10/17 (Destruição no RS após chuvas e enchentes)

  • Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP

    11/17 Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil, tirada em 14 de maio de 2024. Foto de Anselmo Cunha / AFP (Vista da estátua de José e Anita Garibaldi na inundada Praça Garibaldi)

  • Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS).

    12/17 Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria (RS). (Resgate de pessoas afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, na Base Aérea de Santa Maria)

  • Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”

    13/17 Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações” (Eduardo Leite: “Faremos de tudo para garantir que a reconstrução preserve nossas vocações”)

  • Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS)

    14/17 Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS) (Imagem aérea de sobrevoo do presidente Lula em Canoas (RS))

  • 15/17 (Imagem aérea da destruição no Rio Grande do Sul - Força Aérea Brasileira/Reprodução)

  • Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas.

    16/17 Setor elétrico: Aneel propõe medidas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas para melhorar resposta a desastres causados pelas mudanças climáticas. (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas)

  • 17/17 (Vista aérea mostrando a estrada ERS-448 inundada em Canoas, no estado do Rio Grande do Sul)

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