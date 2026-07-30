ESG

COPMelhores do ESGAmazôniaAttest ESG

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

Marcopolo adota tecido feito com PET reciclado em poltronas de ônibus

Material desenvolvido para uso automotivo promete reduzir emissões e consumo de água, mas empresa não detalha escala inicial da aplicação

Projeto busca manter resistência, durabilidade e conforto do material convencional com uma matéria-prima de menor impacto ambiental (Germano Lüders/Exame)

Projeto busca manter resistência, durabilidade e conforto do material convencional com uma matéria-prima de menor impacto ambiental (Germano Lüders/Exame)

Letícia Ozório
Letícia Ozório

Repórter de ESG

Publicado em 30 de julho de 2026 às 18h00.

A Marcopolo, fabricante de carrocerias de ônibus, passou a incorporar aos revestimentos de suas poltronas um tecido produzido com PET 100% reciclado pós-consumo.

Desenvolvido em parceria com a DINI Têxtil, o material foi criado para atender às exigências da indústria automotiva em critérios como resistência, durabilidade e conforto.

Segundo as empresas, cada quilo do fio usado na fabricação reaproveita aproximadamente 200 garrafas PET.

O material substitui o poliéster virgem, matéria-prima fabricada a partir de recursos fósseis, em uma tentativa de reduzir o impacto ambiental associado à produção dos revestimentos.

Transporte sustentável

Estudos de ciclo de vida citados pela Marcopolo indicam uma redução de até 60% nas emissões de dióxido de carbono em comparação com o poliéster virgem.

A empresa também afirma que o processo demanda menos água, mas não informou a metodologia dos estudos, os valores absolutos de consumo nem a escala inicial de adoção do tecido.

O desenvolvimento segue o conceito de monomaterial, abordagem em que um componente é fabricado com apenas um tipo de matéria-prima. A escolha busca facilitar a desmontagem, a separação e a reciclagem do revestimento ao fim de sua vida útil.

A estratégia responde a um dos desafios da economia circular, modelo que procura manter materiais em uso pelo maior tempo possível e reduzir o descarte.

No setor automotivo, a combinação de diferentes fibras, espumas e acabamentos pode dificultar a recuperação dos componentes depois do uso.

De acordo com a Marcopolo, laudos técnicos indicaram desempenho equivalente ao dos tecidos convencionais em testes de abrasão, durabilidade e conforto ao toque. O material também segue os requisitos da IATF 16949, norma de gestão da qualidade voltada à cadeia automotiva.

O principal obstáculo técnico, segundo as empresas, foi recompor a matriz do polímero reciclado para atingir propriedades mecânicas e estéticas próximas às do material virgem.

A DINI Têxtil, responsável pelo desenvolvimento, tem uma planta industrial verticalizada, estrutura em que diferentes etapas de produção são concentradas na mesma operação.

Acompanhe tudo sobre:Setor de transporteMarcopoloÔnibus

Mais de ESG

30 de julho: Terra entra em 'cheque especial' e humanidade esgota recursos naturais do ano

As hidrelétricas estão preparadas para os eventos climáticos extremos?

Empresa americana escolhe Brasil para liderar sua expansão global no mercado de carbono

As dez maiores usinas de energia solar do mundo — e quantas são brasileiras

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Gás nacional, infraestrutura e mercado: o debate sobre Gas Release

Brasil

Tereza Cristina diz a aliados que aceita convite para vice de Flávio, mas aliança enfrenta entraves

Carreira

A empresa mede clima. O treinador mede condições de jogo

Mercados

O detalhe no balanço da Amazon que fez a ação da empresa disparar 9%