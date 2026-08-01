Como a illycafé driblou alta do café para superar os R$ 2 bilhões

O café ficou mais caro, mas a conta não chegou da mesma forma para todas as empresas do setor. Enquanto a alta do preço do café verde continuou pressionando os custos da indústria, a italiana illycaffè conseguiu manter o ritmo de expansão e encerrou o primeiro semestre de 2026 com crescimento de dois dígitos na receita.

Entre janeiro e junho, a companhia faturou 373 milhões de euros (r$ 2,2 bilhões na cotação atual), alta de 19% a câmbio constante na comparação com o mesmo período do ano passado. O resultado foi impulsionado pelo aumento dos volumes vendidos nos principais mercados da empresa, especialmente Itália e Estados Unidos.

O avanço ocorreu mesmo com o café verde custando, em média, cerca de 20% mais do que há um ano.

Ainda assim, a empresa conseguiu ampliar a rentabilidade. O EBITDA atingiu 53 milhões de euros no semestre, crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2025, resultado que a companhia atribui ao crescimento orgânico dos negócios.

"Encerramos um primeiro semestre extraordinário, com receita e EBITDA apresentando crescimento de dois dígitos. Esse resultado reflete a qualidade de nossas decisões estratégicas e o valor de nossa equipe, mesmo em um cenário de mercado particularmente desafiador", afirmou Cristina Scocchia, CEO da illycaffè em nota.

Em visita ao Brasil, em maio deste ano, Andrea Illy, presidente da Illycaffè, disse que as margens para o setor voltariam a subir em 2026. "A rentabilidade vai ser normalizada e retornar a níveis ótimos”, afirmou o executivo.

Nos últimos dois anos, o setor enfrentou uma escalada significativa nos preços, causada pela crise climática em dois dos principais produtores globais, o Brasil e o Vietnã.

O cenário levou a uma leve queda na rentabilidade em 2025, refletindo a dificuldade de repassar integralmente os aumentos ao consumidor sem afetar a demanda. Ainda assim, no ano passado, a receita da Illycaffè alcançou 700 milhões de euros, um aumento de 12%.

O primeiro semestre de 2026 não foi marcado apenas pelos resultados financeiros. Enquanto ampliava as vendas, a illycaffè preparava a estrutura para a próxima etapa de crescimento.

A companhia colocou em operação uma nova planta de torrefação em Trieste, na Itália, como parte do plano de duplicação da capacidade produtiva da unidade.

Ao mesmo tempo, firmou um acordo com a americana Westrock Beverage Company LLC para desenvolver e envasar uma linha de produtos voltada ao mercado dos EUA.

Os dois movimentos têm um objetivo em comum: dar suporte ao crescimento esperado pela companhia nos próximos anos.

Segundo a executiva, a entrada em operação da nova planta de torrefação, somada ao acordo firmado com a Westrock, permitirá sustentar a expansão da empresa nos próximos anos.

A receita da Illy

O crescimento veio de praticamente toda a operação global da companhia. Na Itália, principal mercado da illycaffè, a receita aumentou 19%, consolidando a liderança da marca no segmento premium.

Nos Estados Unidos, segundo maior mercado da empresa, as vendas também avançaram 19% a câmbio constante. Na Europa, o crescimento foi ainda maior: 21% em relação ao primeiro semestre de 2025.

O desempenho também refletiu a evolução dos canais de distribuição. Nos canais físicos, como Ho.Re.Ca. e Modern Trade, a empresa ampliou sua presença por meio da expansão da distribuição e do aumento da penetração da marca.

Já o comércio eletrônico continuou avançando apoiado em parcerias com grandes varejistas digitais e em programas de assinatura e fidelidade.