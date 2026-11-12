De Salvador a Trancoso: os 9 melhores hotéis da Bahia

A Bahia emplacou nove hotéis na terceira edição do ranking Casual EXAME 50 Melhores Hotéis do Brasil, com endereços em Salvador, Trancoso, Itacaré, Mata de São João, Maraú e Cocos. A lista foi definida por 34 especialistas, entre jornalistas, críticos e influenciadores de turismo e estilo de vida. Cada jurado indicou dez hotéis, em ordem de preferência, nos quais se hospedou ou com os quais teve contato profissional ao longo do último ano.

8º Fasano Salvador

Instalado em um prédio art déco tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (Ipac), o Fasano Salvador carrega no endereço parte da memória da cidade. Por mais de 45 anos, o edifício abrigou o jornal A Tarde, e a fachada ainda exibe o letreiro original do periódico, agora ao lado do sobrenome Fasano. São 70 apartamentos em 11 andares. O destaque é o 106, antiga sala da presidência do jornal, que preserva o piso de taco, os painéis de jacarandá e os adornos de gesso restaurados. No rooftop, a piscina revestida de granito Azul Bahia se abre para a Baía de Todos os Santos. No Gero, clássicos italianos convivem com moquecas, bobó de camarão e cocada de forno.

10º Fera Palace Hotel

Fachada do Fera Palace Hotel, edifício de 1934 na Rua Chile, 10º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Do alto do Centro Histórico de Salvador, o Fera Palace reúne arquitetura, arte, gastronomia e vista para a Baía de Todos os Santos. No rooftop, a cúpula de cobre original dos anos 1930 divide espaço com uma piscina de borda infinita revestida por azulejos artesanais e com o Fera Lounge, ponto para acompanhar o pôr do sol. A principal novidade está à mesa: o Arento, comandado pelo chef baiano Peu Mesquita, aproxima o litoral da Bahia do Mediterrâneo, com peixes, mariscos, ingredientes de produtores locais e massas artesanais. Nos interiores, obras de Nádia Taquary e fotografias de Akira Cravo dialogam com pisos originais e referências art déco do antigo Palace Hotel.

16º Uxua Casa Hotel & Spa

Piscina do Uxua Casa Hotel & Spa, em Trancoso, 16º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

No Quadrado de Trancoso, casas centenárias restauradas pelo designer Wilbert Das com artesãos locais guardam a história da vila; metade delas remonta à sua fundação. Nos jardins, destaca-se a piscina revestida por 40 mil pedras de quartzo verde. A Casa do Lago, a maior, tem três suítes, arte brasileira e piscina natural. A chef Ju Pedrosa trabalha ingredientes da Uxua Roça no restaurante, e um antigo barco de pescadores abriga o Praia Bar, a oito minutos a pé. O Vida Spa parte da biodiversidade baiana e de saberes Pataxó. Na Praia de Itapororoca, o Uxua Maré ocupa seis hectares de Mata Atlântica, com três casas.

18º Barracuda Hotel & Villas

The Corner Suite do Barracuda Hotel & Villas, 18º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Tarso Figueira/Divulgação)

No alto da Praia do Resende, em Itacaré, 17 suítes com grandes varandas se abrem para o mar ou para a mata, numa mistura de minimalismo sueco e bossa baiana, com design brasileiro de nomes como Carlos Motta e Sergio Rodrigues. Oito villas de quatro a oito suítes se espalham pela encosta, cada uma com piscina e serviço próprio, com chef e equipe. Sheyla Dócio e Ernando Oliveira comandam uma gastronomia de DNA baiano e, aos sábados, peixes e lagostas vão à brasa na Parrillada. O barco de madeira Cioba sobe o Rio de Contas até as cachoeiras. Empresa B, o grupo mantém o Instituto Yandê Itacaré, com projetos de educação, cultura e geração de renda.

19º Txai Resort Itacaré

Piscina do Txai Resort Itacaré, 19º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Três quilômetros de areia emolduram a Praia de Itacarezinho, onde bangalôs de piaçava, madeira e tela de dendê surgem entre coqueiros e os morros de uma fazenda de 92 hectares. No bangalô Premium, deck e piscina privativos ampliam a vida ao ar livre, e outras seis piscinas aparecem pelo caminho até a praia. No alto da colina, o Spa Shamash tem vista aberta para a costa. Nena, chef da casa há mais de duas décadas, dá à cozinha o sabor da Bahia. Trilhas levam a cachoeiras e fazendas de cacau, e o projeto Txaitaruga protege ninhos e acompanha a soltura de filhotes na própria Itacarezinho.

23º Tivoli Ecoresort Praia do Forte

Piscina de borda infinita do Tivoli Ecoresort Praia do Forte, 23º lugar no ranking Casual EXAME 2026 (Divulgação/Divulgação)

Um coqueiral de 30 hectares separa os quartos do mar em Praia do Forte, e é por esses jardins que se passeia a pé ou de bicicleta até as piscinas e a praia protegida pelos recifes. No Tabaréu, quase na areia, pescados e frutos do mar puxam o almoço para a praia, enquanto o Anantara Spa fica escondido no verde. As Tivoli Pool Villas, com três suítes e piscina própria, trouxeram uma maneira mais reservada de ficar no resort, a poucos minutos da vila de Praia do Forte e do Projeto Tamar.

34º KA BRU Beach Boutique Hotel

A longa piscina que corta o jardim e termina de frente para a Baía de Camamu é a assinatura do KA BRU Beach, na Ilha de Campinhos, em Maraú. São só seis suítes cercadas de verde, em uma construção contemporânea de linhas orgânicas, madeira e fibras naturais. A Top Suite tem 60 metros quadrados e terraço privativo com vista para o pôr do sol. Barcos levam a conhecer a Península de Maraú, e o chef Lucas Oliveira trabalha pescados, frutas e ingredientes orgânicos locais, além de assinar uma Chef's Table dedicada aos biomas brasileiros.

44º Pousada Trijunção

Na divisa de Bahia, Goiás e Minas Gerais, a Trijunção recebe poucos hóspedes em 28 mil hectares de Cerrado, com serras, veredas e rios em volta. São sete suítes rústicas e a Villa Jatobá, casa de 217 metros quadrados com duas suítes. O ponto forte são as saídas com pesquisadores e guias para acompanhar o monitoramento do lobo-guará, observar o raro jacaré-anão, fazer trilhas botânicas ou safáris noturnos. A fazenda mantém projetos com Onçafari e Embrapa e forma um corredor ecológico com o Parque Nacional Grande Sertão Veredas.

48º Fasano Trancoso

A maré baixa abre piscinas naturais diante da Praia de Itapororoca, onde o hotel mantém serviço à beira-mar e um longo deck voltado para a água. Mais recuados, 40 bangalôs contemporâneos de Isay Weinfeld aparecem no meio da mata, com varandas sombreadas e interiores de linhas limpas. O restaurante Praia Trancoso ocupa a sombra de uma grande amendoeira, com frutos do mar, carnes na parrilla e acarajé, enquanto o restaurante Fasano combina clássicos italianos com moqueca e bobó de camarão. Racket Club, fat bikes, caiaques e stand-up paddle animam os dias.

Confira o ranking completo dos 50 melhores hotéis do Brasil no especial da EXAME Casual.