BTG Pactual tem lucro recorde de R$ 5,3 bilhões e aprova recompra de até R$ 2 bilhões

BTG Pactual: Receita também bate recorde, de R$ 10,8 bilhões (Leandro Fonseca/Exame)
Editor de Invest
Publicado em 12 de novembro de 2026 às 06h18.
Última atualização em 12 de novembro de 2026 às 06h24.
O BTG Pactual teve lucro líquido ajustado recorde de R$ 5,3 bilhões no terceiro trimestre de 2026, alta de 17% em um ano, com receita de R$ 10,8 bilhões. O crédito a empresas, com receita de R$ 2,77 bilhões, e a gestão de fortunas sustentaram o resultado, enquanto o banco de investimento e a mesa de operações recuaram. O ROAE caiu de 28,1% para 26,4%, ainda acima da meta de 25%. A inadimplência no estágio 3 subiu para 6,9% da carteira, com cobertura maior, e os custos cresceram com a compra do HSBC Uruguai.
O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 5,3 bilhões, o maior da sua história e 17% acima do registrado no mesmo período de 2025. A receita total também foi recorde, de R$ 10,8 bilhões, alta de 13,8% em um ano, segundo as demonstrações financeiras enviadas à CVM nesta quinta-feira, 12.
O crédito a empresas e a gestão de patrimônio sustentaram o crescimento e compensaram o recuo das áreas mais sensíveis ao humor do mercado, como o banco de investimento e a mesa de operações.
O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) ficou em 26,4%. Sem os ajustes, o lucro contábil foi de R$ 5,09 bilhões, alta de 17,4%.
Em nota, o CEO Roberto Sallouti afirmou que a diversificação dos negócios permite ao banco "navegar em diferentes cenários macroeconômicos e capturar oportunidades ao longo dos ciclos".
No acumulado de nove meses, o lucro ajustado chegou a R$ 15,3 bilhões, alta de 26%, e a receita somou R$ 31,2 bilhões, avanço de 20,4%. O ROAE do período foi de 26,9%.
A área de crédito a empresas (Corporate Lending & Business Banking) registrou receita recorde de R$ 2,77 bilhões, alta de 28,4% em um ano. A carteira da área chegou a R$ 302 bilhões, crescimento de 22,3% na mesma comparação.
Parte desse avanço vem da consolidação do HSBC Uruguai, cuja compra o BTG concluiu em 13 de julho. Com a operação, o crédito fora do Brasil passou a representar cerca de 25% da carteira.
A carteira de pequenas e médias empresas voltou a crescer e somou R$ 33,6 bilhões, ante R$ 29 bilhões um ano antes. Somando o crédito ao consumidor, a carteira total do banco chegou a R$ 386 bilhões.
A linha de Consumer Finance & Banking, que reúne a operação do Banco Pan depois que o BTG concluiu, em janeiro, a incorporação de todas as ações da instituição, teve receita de R$ 1,6 bilhão.
A carteira de crédito ao consumidor alcançou R$ 84 bilhões, alta de 7,5% em três meses, apoiada principalmente no consignado privado.
Nas demonstrações consolidadas, as operações de crédito classificadas no estágio 3, que reúne contratos com atraso acima de 90 dias ou em inadimplência, somavam R$ 15,9 bilhões em setembro. O valor equivale a 6,9% da carteira, ante 6% em dezembro de 2025.
A provisão para esses créditos cresceu mais rápido, e a cobertura do estágio 3 passou de 65,5% para 68,5% no período. Nos nove meses, a despesa com provisões para perdas somou R$ 5,4 bilhões, 30% acima do mesmo período de 2025.
Pela Resolução 352 do Banco Central, que acompanha as novas regras contábeis para instrumentos financeiros em vigor desde 2025, o banco só baixa um crédito como prejuízo quando a provisão atinge 100% do valor contábil.
A área de Wealth Management & Personal Banking teve receita recorde de R$ 1,57 bilhão, 15% acima do terceiro trimestre de 2025. Os recursos de clientes sob gestão (WuM) chegaram a R$ 1,38 trilhão, alta de 22%.
Na gestora, a receita somou R$ 808,3 milhões, avanço de 8,1%, e os ativos sob gestão e administração passaram de R$ 1,4 trilhão, crescimento de 23%. Somadas, as duas áreas administram R$ 2,8 trilhões.
A captação líquida do trimestre foi de R$ 58 bilhões, abaixo dos R$ 83 bilhões de um ano antes. A comparação é afetada pela compra da JGP Wealth Management, que adicionou cerca de R$ 18 bilhões à captação de Wealth no terceiro trimestre de 2025. Sem esse efeito, a entrada de recursos na área, de R$ 30,2 bilhões, ficou em linha com a do ano passado.
Na gestora, a captação recuou de R$ 33,5 bilhões para R$ 27,9 bilhões.
No release de resultados, o banco afirma que a gestora seguiu expandindo sua plataforma de forma orgânica mesmo num ambiente desafiador para a indústria.
A receita de banco de investimento somou R$ 412,2 milhões, ante R$ 643 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 35,9%. No relatório da administração, o banco atribui o desempenho à desaceleração da atividade num cenário pré-eleitoral mais cauteloso, com contribuição sólida das operações de fusões e aquisições. A emissão de dívida (DCM) seguiu como principal fonte de receita da área.
A mesa de operações (Sales & Trading) gerou R$ 1,74 bilhão, 10,6% abaixo dos R$ 1,94 bilhão de um ano antes, quando a área havia batido recorde. O banco cita um ambiente macroeconômico desafiador e diz que o resultado foi sustentado pela franquia de clientes.
O VaR médio, indicador de risco de mercado, caiu para 0,23%, ante 0,30% um ano antes.
As despesas operacionais somaram R$ 4,52 bilhões no trimestre, puxadas por gastos administrativos maiores após a consolidação do HSBC Uruguai e por despesas tributárias que acompanham a alta da receita.
O índice de eficiência ajustado, que mede quanto da receita é consumido pelos custos, subiu para 37,8%, ante 34,1% no terceiro trimestre de 2025. Segundo o banco, o indicador foi impactado pelo crescimento inorgânico.
Os gastos com salários e benefícios chegaram a R$ 1,04 bilhão, 14,9% acima de um ano antes. O aumento veio principalmente do quadro maior de funcionários, que inclui cerca de 400 pessoas incorporadas com o HSBC Uruguai.
O ROAE de 26,4% ficou abaixo dos 28,1% do terceiro trimestre de 2025, mas segue acima do patamar sustentável de 25% que o banco passou a projetar para o ano. No acumulado de 2026, o indicador está em 26,9%.
O patrimônio líquido chegou a R$ 81,7 bilhões, 24,5% acima de um ano antes. Nos nove meses, dos R$ 14,6 bilhões de lucro contábil, R$ 3 bilhões foram distribuídos como juros sobre capital próprio e R$ 11,6 bilhões ficaram retidos no balanço.
Com a base de capital crescendo nesse ritmo, o lucro precisa avançar em velocidade parecida para manter o retorno no mesmo nível.
Os indicadores de capital melhoraram. O índice de Basileia subiu para 16,3%, ante 15,5% um ano antes, e o índice de cobertura de liquidez (LCR) passou de 168,5% para 179,4%.
A base de funding somou R$ 436 bilhões, alta de 32% em um ano. Em outubro, já depois do fechamento do trimestre, o banco vendeu no mercado 15,25 milhões de units que mantinha em tesouraria.
Além de concluir a compra do HSBC Uruguai, o BTG obteve no trimestre autorização para operar como banco no Peru. No release, o banco trata as duas operações como marcos da estratégia de expansão internacional.
O conselho de administração do BTG aprovou um novo programa de recompra de units BPAC11 de até R$ 2 bilhões. Pela cotação atual, o valor equivale a cerca de 35,9 milhões de units, perto de 0,9% das 3,88 bilhões em circulação.
As compras serão feitas na B3 em até 18 meses, com prazo final em 11 de maio de 2028, e as units adquiridas devem ficar em tesouraria ou ser canceladas.
Segundo a ata da reunião, o objetivo é aplicar de forma eficiente os recursos disponíveis em caixa. O dinheiro sairá da reserva de lucros, que somava R$ 12,6 bilhões ao fim de setembro. Hoje o banco mantém 12,1 milhões de units em tesouraria.
O BTG Pactual teve lucro líquido ajustado de R$ 5,3 bilhões no terceiro trimestre de 2026, recorde para o banco e 17% acima do mesmo período de 2025. Sem os ajustes, o lucro contábil foi de R$ 5,09 bilhões. A receita total somou R$ 10,8 bilhões, alta de 13,8% em um ano.
O ROAE caiu de 28,1% para 26,4% em um ano, no mesmo período em que o patrimônio líquido cresceu 24,5%, para R$ 81,7 bilhões, porque o banco retém a maior parte do lucro. Os custos também subiram com a consolidação do HSBC Uruguai, e o índice de eficiência passou de 34,1% para 37,8%. Mesmo assim, o retorno segue acima da meta de 25% divulgada pelo banco.
O banco de investimento teve receita de R$ 412,2 milhões, queda de 35,9% em um ano, e a mesa de operações (Sales & Trading) gerou R$ 1,74 bilhão, recuo de 10,6%. No relatório da administração, o banco atribui a desaceleração do banco de investimento a um cenário pré-eleitoral mais cauteloso.