BTG Pactual tem lucro recorde de R$ 5,3 bilhões e aprova recompra de até R$ 2 bilhões

O BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) encerrou o terceiro trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 5,3 bilhões, o maior da sua história e 17% acima do registrado no mesmo período de 2025. A receita total também foi recorde, de R$ 10,8 bilhões, alta de 13,8% em um ano, segundo as demonstrações financeiras enviadas à CVM nesta quinta-feira, 12.

O crédito a empresas e a gestão de patrimônio sustentaram o crescimento e compensaram o recuo das áreas mais sensíveis ao humor do mercado, como o banco de investimento e a mesa de operações.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) ficou em 26,4%. Sem os ajustes, o lucro contábil foi de R$ 5,09 bilhões, alta de 17,4%.

Em nota, o CEO Roberto Sallouti afirmou que a diversificação dos negócios permite ao banco "navegar em diferentes cenários macroeconômicos e capturar oportunidades ao longo dos ciclos".

No acumulado de nove meses, o lucro ajustado chegou a R$ 15,3 bilhões, alta de 26%, e a receita somou R$ 31,2 bilhões, avanço de 20,4%. O ROAE do período foi de 26,9%.

Crédito sustenta o resultado

A área de crédito a empresas (Corporate Lending & Business Banking) registrou receita recorde de R$ 2,77 bilhões, alta de 28,4% em um ano. A carteira da área chegou a R$ 302 bilhões, crescimento de 22,3% na mesma comparação.

Parte desse avanço vem da consolidação do HSBC Uruguai, cuja compra o BTG concluiu em 13 de julho. Com a operação, o crédito fora do Brasil passou a representar cerca de 25% da carteira.

A carteira de pequenas e médias empresas voltou a crescer e somou R$ 33,6 bilhões, ante R$ 29 bilhões um ano antes. Somando o crédito ao consumidor, a carteira total do banco chegou a R$ 386 bilhões.

A linha de Consumer Finance & Banking, que reúne a operação do Banco Pan depois que o BTG concluiu, em janeiro, a incorporação de todas as ações da instituição, teve receita de R$ 1,6 bilhão.

A carteira de crédito ao consumidor alcançou R$ 84 bilhões, alta de 7,5% em três meses, apoiada principalmente no consignado privado.

Inadimplência sobe, e a provisão acompanha

Nas demonstrações consolidadas, as operações de crédito classificadas no estágio 3, que reúne contratos com atraso acima de 90 dias ou em inadimplência, somavam R$ 15,9 bilhões em setembro. O valor equivale a 6,9% da carteira, ante 6% em dezembro de 2025.

A provisão para esses créditos cresceu mais rápido, e a cobertura do estágio 3 passou de 65,5% para 68,5% no período. Nos nove meses, a despesa com provisões para perdas somou R$ 5,4 bilhões, 30% acima do mesmo período de 2025.

Pela Resolução 352 do Banco Central, que acompanha as novas regras contábeis para instrumentos financeiros em vigor desde 2025, o banco só baixa um crédito como prejuízo quando a provisão atinge 100% do valor contábil.

Gestão de fortunas cresce

A área de Wealth Management & Personal Banking teve receita recorde de R$ 1,57 bilhão, 15% acima do terceiro trimestre de 2025. Os recursos de clientes sob gestão (WuM) chegaram a R$ 1,38 trilhão, alta de 22%.

Na gestora, a receita somou R$ 808,3 milhões, avanço de 8,1%, e os ativos sob gestão e administração passaram de R$ 1,4 trilhão, crescimento de 23%. Somadas, as duas áreas administram R$ 2,8 trilhões.

A captação líquida do trimestre foi de R$ 58 bilhões, abaixo dos R$ 83 bilhões de um ano antes. A comparação é afetada pela compra da JGP Wealth Management, que adicionou cerca de R$ 18 bilhões à captação de Wealth no terceiro trimestre de 2025. Sem esse efeito, a entrada de recursos na área, de R$ 30,2 bilhões, ficou em linha com a do ano passado.

Na gestora, a captação recuou de R$ 33,5 bilhões para R$ 27,9 bilhões.

No release de resultados, o banco afirma que a gestora seguiu expandindo sua plataforma de forma orgânica mesmo num ambiente desafiador para a indústria.

Banco de investimento e mesa

A receita de banco de investimento somou R$ 412,2 milhões, ante R$ 643 milhões no terceiro trimestre de 2025, queda de 35,9%. No relatório da administração, o banco atribui o desempenho à desaceleração da atividade num cenário pré-eleitoral mais cauteloso, com contribuição sólida das operações de fusões e aquisições. A emissão de dívida (DCM) seguiu como principal fonte de receita da área.

A mesa de operações (Sales & Trading) gerou R$ 1,74 bilhão, 10,6% abaixo dos R$ 1,94 bilhão de um ano antes, quando a área havia batido recorde. O banco cita um ambiente macroeconômico desafiador e diz que o resultado foi sustentado pela franquia de clientes.

O VaR médio, indicador de risco de mercado, caiu para 0,23%, ante 0,30% um ano antes.

Custos sobem com as aquisições

As despesas operacionais somaram R$ 4,52 bilhões no trimestre, puxadas por gastos administrativos maiores após a consolidação do HSBC Uruguai e por despesas tributárias que acompanham a alta da receita.

O índice de eficiência ajustado, que mede quanto da receita é consumido pelos custos, subiu para 37,8%, ante 34,1% no terceiro trimestre de 2025. Segundo o banco, o indicador foi impactado pelo crescimento inorgânico.

Os gastos com salários e benefícios chegaram a R$ 1,04 bilhão, 14,9% acima de um ano antes. O aumento veio principalmente do quadro maior de funcionários, que inclui cerca de 400 pessoas incorporadas com o HSBC Uruguai.

Rentabilidade abaixo de 2025, mas acima da meta

O ROAE de 26,4% ficou abaixo dos 28,1% do terceiro trimestre de 2025, mas segue acima do patamar sustentável de 25% que o banco passou a projetar para o ano. No acumulado de 2026, o indicador está em 26,9%.

O patrimônio líquido chegou a R$ 81,7 bilhões, 24,5% acima de um ano antes. Nos nove meses, dos R$ 14,6 bilhões de lucro contábil, R$ 3 bilhões foram distribuídos como juros sobre capital próprio e R$ 11,6 bilhões ficaram retidos no balanço.

Com a base de capital crescendo nesse ritmo, o lucro precisa avançar em velocidade parecida para manter o retorno no mesmo nível.

Os indicadores de capital melhoraram. O índice de Basileia subiu para 16,3%, ante 15,5% um ano antes, e o índice de cobertura de liquidez (LCR) passou de 168,5% para 179,4%.

A base de funding somou R$ 436 bilhões, alta de 32% em um ano. Em outubro, já depois do fechamento do trimestre, o banco vendeu no mercado 15,25 milhões de units que mantinha em tesouraria.

Expansão pela América Latina

Além de concluir a compra do HSBC Uruguai, o BTG obteve no trimestre autorização para operar como banco no Peru. No release, o banco trata as duas operações como marcos da estratégia de expansão internacional.

Recompra de até R$ 2 bilhões

O conselho de administração do BTG aprovou um novo programa de recompra de units BPAC11 de até R$ 2 bilhões. Pela cotação atual, o valor equivale a cerca de 35,9 milhões de units, perto de 0,9% das 3,88 bilhões em circulação.

As compras serão feitas na B3 em até 18 meses, com prazo final em 11 de maio de 2028, e as units adquiridas devem ficar em tesouraria ou ser canceladas.

Segundo a ata da reunião, o objetivo é aplicar de forma eficiente os recursos disponíveis em caixa. O dinheiro sairá da reserva de lucros, que somava R$ 12,6 bilhões ao fim de setembro. Hoje o banco mantém 12,1 milhões de units em tesouraria.