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Acordo firmado na COP31 vai apoiar 500 negócios da bioeconomia amazônica

Parceria entre Sebrae e Instituto Amazônia+21 busca aumentar a produtividade e destravar investimentos: “Vamos trabalhar diretamente com quem produz, o povo da floresta”, afirma diretora do Sebrae Nacional à EXAME

Sebrae Nacional e Instituto Amazônia+21 firmaram acordo no espaço da Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Blue Zone da COP31 (Michelle Fioravanti / CNI)

Sebrae Nacional e Instituto Amazônia+21 firmaram acordo no espaço da Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Blue Zone da COP31 (Michelle Fioravanti / CNI)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14h00.

Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 14h04.

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Se um litro de óleo de copaíba vendido na origem custa cerca de R$ 38, depois de destilado pode passar a valer R$ 800 dentro do mercado industrial.

Boa parte dessa diferença fica fora da Amazônia, e é esse potencial que uma nova parceria anunciada na COP31 quer manter nos territórios.

O Sebrae Nacional e o Instituto Amazônia+21 assinaram, em Antalya, na Turquia, um termo para avançar em um acordo que impulsiona as cadeias da sociobiodiversidade, como açaí, castanha, cacau, cupuaçu e copaíba.

A previsão é beneficiar até 500 negócios e organizações em quinze territórios da Amazônia Legal.

A iniciativa está em fase adiantada e deve valer de 2027 a 2031.

Entre as metas estão aumentar em 18% a produtividade, em 10% o faturamento dos negócios atendidos e em 15% o valor que fica retido nos territórios.

Para a diretora do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, o foco é a base da cadeia.

"Vamos trabalhar diretamente com quem produz, com o povo da floresta, para garantir que os produtos possam ser agregados na cadeia de valor", destacou, em entrevista à EXAME.

Tradicionalmente nas COPs, a missão do Sebrae é representar os pequenos negócios, envolvidos diretamente na agenda climática.

Na última COP30 em Belém, impulsionar a bioeconomia foi uma das prioridades da presidência brasileira. Apenas no bioma amazônico, o WRI estima que o modelo pode destravar R$ 45 bilhões ao PIB nacional. 

"Quando os benefícios chegam mais perto de quem colhe e produz, geramos mais riqueza, emprego e expectativa de desenvolvimento", complementou a diretora do Sebrae.

O presidente do Instituto Amazônia+21 e vice-presidente da CNI, Marcelo Thomé, usa o caso da copaíba para explicar a aposta.

“Com a parceria, queremos criar condições para que os produtores amazônicos participem das etapas mais rentáveis das cadeias produtivas, ampliando a industrialização local e a riqueza nos territórios", explicou.

Como os acordos buscam atrair investimentos para a Amazônia

A participação do Instituto na COP31 inclui outras duas frentes, previstas para esta quinta-feira, 12.

Uma é o memorando de entendimento de 24 meses com o Consórcio Amazônia Legal, entidade pública que reúne os nove estados da região, para ampliar a cooperação em projetos e a atração de investimentos sustentáveis.

A outra é um acordo com a consultoria EY para um estudo sobre o potencial industrial da Amazônia, com foco nas cadeias de café, madeira e proteína animal.

Segundo Thomé, o papel do Instituto é conectar esses atores.

“Queremos criar condições para que o potencial econômico do bioma se traduza em investimentos, geração de renda e conservação da floresta”, concluiu.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

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  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

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    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

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  • 10/10 (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

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