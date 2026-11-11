Acordo firmado na COP31 vai apoiar 500 negócios da bioeconomia amazônica

Se um litro de óleo de copaíba vendido na origem custa cerca de R$ 38, depois de destilado pode passar a valer R$ 800 dentro do mercado industrial.

Boa parte dessa diferença fica fora da Amazônia, e é esse potencial que uma nova parceria anunciada na COP31 quer manter nos territórios.

O Sebrae Nacional e o Instituto Amazônia+21 assinaram, em Antalya, na Turquia, um termo para avançar em um acordo que impulsiona as cadeias da sociobiodiversidade, como açaí, castanha, cacau, cupuaçu e copaíba.

A previsão é beneficiar até 500 negócios e organizações em quinze territórios da Amazônia Legal.

A iniciativa está em fase adiantada e deve valer de 2027 a 2031.

Entre as metas estão aumentar em 18% a produtividade, em 10% o faturamento dos negócios atendidos e em 15% o valor que fica retido nos territórios.

Para a diretora do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, o foco é a base da cadeia.

"Vamos trabalhar diretamente com quem produz, com o povo da floresta, para garantir que os produtos possam ser agregados na cadeia de valor", destacou, em entrevista à EXAME.

Tradicionalmente nas COPs, a missão do Sebrae é representar os pequenos negócios, envolvidos diretamente na agenda climática.

Na última COP30 em Belém, impulsionar a bioeconomia foi uma das prioridades da presidência brasileira. Apenas no bioma amazônico, o WRI estima que o modelo pode destravar R$ 45 bilhões ao PIB nacional.

"Quando os benefícios chegam mais perto de quem colhe e produz, geramos mais riqueza, emprego e expectativa de desenvolvimento", complementou a diretora do Sebrae.

O presidente do Instituto Amazônia+21 e vice-presidente da CNI, Marcelo Thomé, usa o caso da copaíba para explicar a aposta.

“Com a parceria, queremos criar condições para que os produtores amazônicos participem das etapas mais rentáveis das cadeias produtivas, ampliando a industrialização local e a riqueza nos territórios", explicou.

Como os acordos buscam atrair investimentos para a Amazônia

A participação do Instituto na COP31 inclui outras duas frentes, previstas para esta quinta-feira, 12.

Uma é o memorando de entendimento de 24 meses com o Consórcio Amazônia Legal, entidade pública que reúne os nove estados da região, para ampliar a cooperação em projetos e a atração de investimentos sustentáveis.

A outra é um acordo com a consultoria EY para um estudo sobre o potencial industrial da Amazônia, com foco nas cadeias de café, madeira e proteína animal.

Segundo Thomé, o papel do Instituto é conectar esses atores.

“Queremos criar condições para que o potencial econômico do bioma se traduza em investimentos, geração de renda e conservação da floresta”, concluiu.