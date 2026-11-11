Acordo firmado na COP31 vai apoiar 500 negócios da bioeconomia amazônica

Sebrae Nacional e Instituto Amazônia+21 firmaram acordo no espaço da Confederação Nacional da Indústria (CNI), na Blue Zone da COP31 (Michelle Fioravanti / CNI)
Repórter de ESG
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 14h00.
Última atualização em 11 de novembro de 2026 às 14h04.
Se um litro de óleo de copaíba vendido na origem custa cerca de R$ 38, depois de destilado pode passar a valer R$ 800 dentro do mercado industrial.
Boa parte dessa diferença fica fora da Amazônia, e é esse potencial que uma nova parceria anunciada na COP31 quer manter nos territórios.
O Sebrae Nacional e o Instituto Amazônia+21 assinaram, em Antalya, na Turquia, um termo para avançar em um acordo que impulsiona as cadeias da sociobiodiversidade, como açaí, castanha, cacau, cupuaçu e copaíba.
A previsão é beneficiar até 500 negócios e organizações em quinze territórios da Amazônia Legal.
A iniciativa está em fase adiantada e deve valer de 2027 a 2031.
Entre as metas estão aumentar em 18% a produtividade, em 10% o faturamento dos negócios atendidos e em 15% o valor que fica retido nos territórios.
Para a diretora do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, o foco é a base da cadeia.
"Vamos trabalhar diretamente com quem produz, com o povo da floresta, para garantir que os produtos possam ser agregados na cadeia de valor", destacou, em entrevista à EXAME.
Tradicionalmente nas COPs, a missão do Sebrae é representar os pequenos negócios, envolvidos diretamente na agenda climática.
Na última COP30 em Belém, impulsionar a bioeconomia foi uma das prioridades da presidência brasileira. Apenas no bioma amazônico, o WRI estima que o modelo pode destravar R$ 45 bilhões ao PIB nacional.
"Quando os benefícios chegam mais perto de quem colhe e produz, geramos mais riqueza, emprego e expectativa de desenvolvimento", complementou a diretora do Sebrae.
O presidente do Instituto Amazônia+21 e vice-presidente da CNI, Marcelo Thomé, usa o caso da copaíba para explicar a aposta.
“Com a parceria, queremos criar condições para que os produtores amazônicos participem das etapas mais rentáveis das cadeias produtivas, ampliando a industrialização local e a riqueza nos territórios", explicou.
A participação do Instituto na COP31 inclui outras duas frentes, previstas para esta quinta-feira, 12.
Uma é o memorando de entendimento de 24 meses com o Consórcio Amazônia Legal, entidade pública que reúne os nove estados da região, para ampliar a cooperação em projetos e a atração de investimentos sustentáveis.
A outra é um acordo com a consultoria EY para um estudo sobre o potencial industrial da Amazônia, com foco nas cadeias de café, madeira e proteína animal.
Segundo Thomé, o papel do Instituto é conectar esses atores.
“Queremos criar condições para que o potencial econômico do bioma se traduza em investimentos, geração de renda e conservação da floresta”, concluiu.