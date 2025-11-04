ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

COP30: Lula sanciona projeto que transforma capital do Brasil em Belém

Mudança é válida apenas durante a COP30, que acontece em Belém entre os dias 10 e 21 de novembro

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 11h20.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou nesta terça-feira, 4, o projeto de lei que transforma a capital do Brasil em Belém durante a COP30, que acontece entre os dias 10 e 21 de novembro.

A proposta havia sido aprovada pelo Senado Federal no dia 7 de outubro e aguardava a sanção presidencial.

O que muda?

O projeto da deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) garante que a capital do Brasil seja transferida simbolicamente para Belém durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá na cidade. Para a população, nada muda.

Durante esse período, os três poderes — Executivo, Legislativo e Judiciário — vão poder se instalar em Belém. O texto também prevê, segundo a Agência Senado, que todos os atos e despachos de Lula e dos ministros de Estados, assinados durante o período, terão o registro de Belém.

Acompanhe tudo sobre:COP30BelémBrasilLuiz Inácio Lula da Silva

Mais de ESG

Lógica econômica norteará COP30 contra negacionismo, diz André do Lago

Estados dos EUA reduzem 24% emissões: 'Nossa liderança é maior que uma pessoa'

Brasileiros querem que empresas financiem ações climáticas, diz estudo

Novo fundo promete US$ 200 milhões para a transição energética justa

Mais na Exame

ESG

Lógica econômica norteará COP30 contra negacionismo, diz André do Lago

Carreira

Bancos de Wall Street usam IA para treinar equipes, revisar códigos e até avaliar desempenho

Mundo

Tufão nas Filipinas deixa ao menos três mortos e 12 desaparecidos

Tecnologia

GM anuncia piloto automático que permitirá tirar os olhos da estrada