Quais vezes a família real britânica visitou o Brasil? Veja fotos

A visita do príncipe William ao Brasil marca o retorno da família real britânica ao país após 13 anos.

Apesar da agenda atual seja voltada a questões ambientais e diplomáticas, ela também pode relembrar outras vezes que a família real britânica visitou o país.

A última visita: príncipe Harry em 2012

A passagem mais recente de um membro da realeza britânica pelo Brasil aconteceu em março de 2012, quando o príncipe Harry visitou o país como parte do jubileu de diamante da rainha Elizabeth II.

Príncipe Harry no Rio: o então herdeiro participou de uma partida de rúgbi com crianças na praia do Flamengo, durante visita oficial ao Brasil em 2012. (John Stillwell/PA Images via Getty Images)

Durante a viagem, Harry participou de eventos esportivos e beneficentes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

No Rio, chegou a disputar uma partida de polo e visitou o Complexo do Alemão. A visita também teve um tom diplomático e ações de caridade apoiadas pela Casa Real.

Charles e Camilla: visita oficial em 2009

Antes de Harry, o então príncipe Charles e sua esposa, Camilla Parker Bowles, estiveram no Brasil em março de 2009.

A visita teve como foco temas ambientais e de sustentabilidade — pautas que Charles já defendia publicamente desde os anos 1980.

Charles e Camilla no Jardim Botânico: o então príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha conheceram ativistas ambientais durante visita oficial ao Rio de Janeiro em 2009. (Chris Jackson/Getty Images)

O casal visitou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, conheceu projetos sociais em comunidades cariocas e participou de um encontro com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.

A primeira visita de uma monarca: Elizabeth II em 1968

A viagem mais marcante da realeza ao Brasil foi, sem dúvida, a da rainha Elizabeth II, em novembro de 1968. A monarca chegou a bordo do iate real Britannia e percorreu várias cidades, incluindo Recife, Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Rainha Elizabeth II no Maracanã: durante visita ao Brasil em 1968, a monarca entregou um troféu a Pelé após partida do Santos, acompanhada do príncipe Philip, no estádio do Rio de Janeiro. (Mirrorpix via Getty Images)

Durante a visita, Elizabeth II foi recebida pelo então presidente Costa e Silva, participou de um desfile em carro aberto na Esplanada dos Ministérios e visitou o Maracanã, onde assistiu a uma apresentação da seleção brasileira de futebol.