Quais vezes a família real britânica visitou o Brasil? Veja fotos

Príncipe William no Maracanã: herdeiro do trono britânico posa com crianças de projetos sociais durante evento de futebol comunitário no Rio em novembro de 2025. (DANIEL RAMALHO/AFP via Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 12h49.
A visita do príncipe William ao Brasil marca o retorno da família real britânica ao país após 13 anos.
Apesar da agenda atual seja voltada a questões ambientais e diplomáticas, ela também pode relembrar outras vezes que a família real britânica visitou o país.
A passagem mais recente de um membro da realeza britânica pelo Brasil aconteceu em março de 2012, quando o príncipe Harry visitou o país como parte do jubileu de diamante da rainha Elizabeth II.
Durante a viagem, Harry participou de eventos esportivos e beneficentes em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.
No Rio, chegou a disputar uma partida de polo e visitou o Complexo do Alemão. A visita também teve um tom diplomático e ações de caridade apoiadas pela Casa Real.
Antes de Harry, o então príncipe Charles e sua esposa, Camilla Parker Bowles, estiveram no Brasil em março de 2009.
A visita teve como foco temas ambientais e de sustentabilidade — pautas que Charles já defendia publicamente desde os anos 1980.
O casal visitou o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, conheceu projetos sociais em comunidades cariocas e participou de um encontro com o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Brasília.
A viagem mais marcante da realeza ao Brasil foi, sem dúvida, a da rainha Elizabeth II, em novembro de 1968. A monarca chegou a bordo do iate real Britannia e percorreu várias cidades, incluindo Recife, Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.
Durante a visita, Elizabeth II foi recebida pelo então presidente Costa e Silva, participou de um desfile em carro aberto na Esplanada dos Ministérios e visitou o Maracanã, onde assistiu a uma apresentação da seleção brasileira de futebol.