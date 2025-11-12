COP30: Brasil e Califórnia fortalecem cooperação em clima e energia limpa

Em encontro durante a COP30, em Belém, nesta quarta-feira (12), a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o governador da Califórnia, Gavin Newson, reafirmaram o compromisso com o acordo anunciado em setembro, durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, entre o governo brasileiro e o do estado americano.

O objetivo de Brasil e Califórnia é ampliar as iniciativas climáticas nas áreas de mercados de carbono, transporte de baixa emissão, energia limpa e soluções baseadas na natureza, além de resiliência climática, patrimônio cultural, econômica circular e qualidade do ar.

Tanto a ministra brasileira quanto Newson disseram considerar que parcerias com governos subnacionais são fundamentais para garantir que as ações de enfrentamento à mudança do clima sigam avançando nos EUA.

Relevância econômica e política

Marina considerou importante a presença de Newson na COP30, tanto do ponto de vista econômico quanto político. A Califórnia é a maior economia subnacional do mundo. Se fosse um país, sua economia estaria entre a 4ª e 5ª do planeta.

O governo dos EUA, que não faz mais parte do Acordo de Paris, optou por não enviar uma delegação oficial à COP. Com isso, o país está representado por governos estaduais, como a Califórnia, empresas e sociedade civil.