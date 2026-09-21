Como um rodeio de 150 mil pessoas incorpora ESG à operação

Receber 150 mil pessoas em quatro dias exige uma operação que começa muito antes dos shows. No Jaguariúna Rodeo Festival, o Grupo DVT incorporou à estrutura do evento uma série de iniciativas de acessibilidade, inclusão, gestão de resíduos, acolhimento e bem-estar animal.

O festival, que começou no fim de semana passado e termina nos dias 25 e 26 de setembro em Jaguariúna, no interior de São Paulo, deve movimentar mais de R$ 200 milhões na economia local. A proposta do grupo é tratar essas frentes como parte da operação.

Na acessibilidade, o evento conta com uma rota que conecta os diferentes espaços, plataformas elevadas nos setores e estacionamento exclusivo. Uma central na praça de alimentação faz o credenciamento de pessoas com deficiência e acompanhantes. Os shows do palco principal terão interpretação em libras, enquanto a etapa de rodeio do dia 25 contará também com audiodescrição.

Para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), o festival oferece kits sensoriais e uma equipe de monitores treinada para esse atendimento. A programação também prevê a participação de integrantes do Centro do Autismo de Jaguariúna na prova de rodeio e de uma criança autista na abertura da prova dos três tambores.

Gestão de resíduos e preparação das equipes

A operação ambiental inclui uma central de triagem e reciclagem instalada dentro do próprio festival. Os resíduos coletados têm sua destinação final identificada e catalogada. A iniciativa integra o Universo Eco, programa realizado pelo Instituto de Compromisso com o Desenvolvimento Humano (ICDH), ligado ao Grupo DVT.

O grupo também utiliza a certificação ISO 20121, norma internacional para sistemas de gestão de eventos sustentáveis, em suas operações, incluindo o Camarote Bar Brahma.

A preparação das equipes é outra frente. Ambulantes recebem treinamento sobre atendimento, higiene e hospitalidade, enquanto 30 lideranças das áreas de atendimento participam de uma capacitação em primeiros socorros realizada com profissionais do Hospital de Jaguariúna e do Corpo de Bombeiros.

Durante o festival, um espaço de acolhimento funciona das 19h às 7h para oferecer escuta qualificada e suporte emocional ou jurídico a pessoas que eventualmente enfrentem situações de violência, assédio, preconceito ou crises de ansiedade. Há ainda uma estrutura específica para menores em situação de vulnerabilidade ou que se percam durante o evento.

O bem-estar animal também ganhou uma frente própria. Em parceria com o Centro Universitário de Jaguariúna (UNIFAJ), o festival promove um workshop sobre esportes equestres, com treinamento sobre recepção de animais, atendimento emergencial e provas equestres.

Para Deborah Fornazari, CGO do Grupo DVT, a estratégia é incorporar essas práticas à operação do festival. “Nenhuma dessas ações está aqui por acaso. Trazer bem-estar animal, acessibilidade e inclusão para dentro do sertanejo, ou seja, testar o que ainda não é padrão no setor, é parte da nossa cultura”, afirma.