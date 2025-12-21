Casa dos Ventos e Vestas investem R$ 5 bi em parque eólico de 828 MW

A desenvolvedora de energia renovável Casa dos Ventos e a fabricante dinamarquesa de turbinas Vestas anunciaram nesta semana a contratação de equipamentos para o complexo eólico Dom Inocêncio, no Piauí.
O acordo ultrapassa o valor de mais de R$ 5 bilhões e marca uma possível retomada dos investimentos após um período de desaceleração no fornecimento em grande escala para o setor eólico brasileiro desde 2023.
O complexo, com capacidade de 828 megawatts (MW), será instalado nos municípios de Dom Inocêncio, Lagoa do Barro e Queimada Nova, na região centro-sul do estado. A Vestas fornecerá 184 turbinas do modelo V150-4.5 MW e será responsável pela construção e pela operação e manutenção das unidades por 25 anos. O início das obras está previsto para 2026, com conclusão em 2028.
Quando estiver em operação, o Dom Inocêncio terá capacidade equivalente para abastecer aproximadamente 2 milhões de residências, contribuindo para aumentar a participação de fontes renováveis na matriz elétrica nacional.
Retomada de investimentos em energia
Lucas Araripe, diretor-executivo da Casa dos Ventos, explica que a parceria busca trazer soluções que oferecem a confiabilidade e performance necessárias para um empreendimento nessa dimensão. “Esse novo acordo é mais uma demonstração do nosso compromisso em apoiar a expansão do caráter renovável da matriz elétrica brasileira”, conta.
O projeto deve gerar mais de 8,5 mil empregos diretos e indiretos ao longo de sua construção e operação, conforme estimativas da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) e de estudo da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI).
A escolha pelo Piauí, segundo as empresas, quer firmar o estado como um polo estratégico para energia eólica. Atualmente, o Piauí é o terceiro maior gerador dessa fonte no Brasil, com ventos que atingem velocidade média acima de 12 metros por segundo em áreas do sudeste e litoral.
O estado registrou um Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 80,9 bilhões em 2023, com crescimento real de 3,1%, e acumula uma expansão econômica de 111,8% entre 2002 e 2023.
Competitividade do mercado eólico brasileiro
“É uma honra apoiar um parceiro que compartilha da mesma ambição: desenvolver projetos que impulsionam a transição energética, ampliam o acesso à energia limpa e estimulam o crescimento socioeconômico nas regiões onde estão”, disse Eduardo Ricotta, CEO da Vestas para a América Latina.
O executivo afirma que a fabricante trabalha para ampliar a competitividade do mercado brasileiro, impulsionando um ambiente de negócios baseado em tecnologia de ponta.
A parceria entre a Casa dos Ventos e a Vestas soma oito anos de colaboração. Para a fabricante dinamarquesa, o novo contrato fortalece sua posição no mercado brasileiro e demonstra a capacidade do país em atrair projetos complexos de grande porte.
-
1/27
(Rooftop solar power plant installation.)
-
2/27
(img_exame_energia_solar (1))
-
3/27
Em cenários de energia solar abundante e extremamente barata, o excedente de energia elétrica pode ser convertido em calor por uma resistência elétrica e armazenado de forma eficiente por horas ou até dias.
(GettyImages-1032683612 (1))
-
4/27
Energia solar: Banco da Amazônia apoia a transição energética por meio do financiamento e do apoio a projetos de energia limpa
(GettyImages-1032683612 (1))
-
5/27
Certificação 24/7: é uma alternativa para empresas que buscam unir consumo verificado e produção de energia renovável.
(Mixed race man checking solar panels)
-
6/27
installation and maintenance of solar panels
(installation and maintenance of solar panels)
-
7/27
Energia solar: China lidera ranking com mais de 5 empresas no top 10 global de capacidade instalada.
(A energia solar fotovoltaica representa cerca de 2,5% da energia gerada no país)
-
8/27
Placas de energia solar sendo instaladas em uma casa
(Nonprofit Organization Revolusolar Installs Solar Panels On A Favela Nursery)
-
9/27
Painéis solares em prédios no centro do Rio. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
(Prédios no Rio com energia solar)
-
10/27
Rio de Janeiro (RJ), 28/06/2023 - Painéis solares em prédios no centro do Rio. Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil
(Energia solar em condomínio do Rio de Janeiro)
-
11/27
Usina solar da Copa Energia na Bahia, inaugurada em março de 2024
(IMG_20240307_100349714_horizontal)
-
12/27
Usina solar da Copa Energia na Bahia, inaugurada em março de 2024
(Usina Solar da Copa Energia na Bahia Divulgação 07:03:24)
-
13/27
Usina Flutuante de Energia Solar na Água do Sul de Fuyang, na província de Anhui,
(usina-de-energia-solar)
-
14/27
Energia renovável: Lead Energy tem, sob sua gestão, 27 usinas renováveis, com um mix de energia verde, eólica, solar e biomassa
(conteúdo-revista-exame-2)
-
15/27
Usina solar em Fernando de Noronha: plantas fotovoltaicas contribuem com 10% da energia elétrica gerada no distrito
(neoenergia2)
-
16/27
Fábrica da MAM: energia solar para melhorar a eficiência energética
(unnamed (7))
-
17/27
[15:13] Julio-R Alves
Energia solar: meta da EDP Brasil é chegar a 1 GW até 2025
(390920_202204011452549491 copiar)
-
18/27
()
-
19/27
Fazenda Solar da Delta Energia, localizada em Três Lagoas (MS)
(1019_DELTA)
-
20/27
Energia solar: Brasil atinge marca histórica de energia solar
(Solar panel)
-
21/27
Painéis de energia solar
(Biggest Solar park of Africa in Egypt)
-
22/27
Evolua irá investir R$ 123 milhões em novas usinas solares em Minas Gerais para aumentar sua capacidade de geração de energia
(energia solar - painéis - renováveis)
-
23/27
Além do risco financeiro, o corte de geração renovável representa outra preocupação significativa.
(Painel de energia solar)
-
24/27
Ao instalarem sistemas fotovoltaicos, consumidores residenciais e comerciais diminuem sua dependência da geração centralizada, alterando o equilíbrio da oferta e da demanda.
(AES Tiete Solar Farm As Latin America Sets Record For Clean Energy Expansion)
-
25/27
(Solar Farm - energia solar)
-
26/27
Energia solar: retorno de investimento chega a ser em média 25% ao ano
(solar)
-
27/27
(Painéis solares, energia limpa)