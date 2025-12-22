ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Patrocínio:

espro_fa64bd

Parceiro institucional:

logo_pacto-global_100x50

PL propõe incorporar à política climática brasileira roteiro para reduzir fósseis e desmatamento

Proposta do senador Beto Faro transforma em lei os “mapas do caminho” defendidos pelo Brasil na COP30 e deve ser votada pelo Congresso

O roteiro para fim dos combustíveis fósseis foi endossado por cerca de 80 países na COP30 (Leandro Fonseca/Exame)

O roteiro para fim dos combustíveis fósseis foi endossado por cerca de 80 países na COP30 (Leandro Fonseca/Exame)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11h00.

Última atualização em 22 de dezembro de 2025 às 11h27.

Após a frustração com a não menção aos combustíveis fósseis e combate ao desmatamento no acordo final da COP30 em Belém, o presidente Lula cobrou que o Brasil apresentasse em até 60 dias um roteiro concreto para enfrentar os dois pilares centrais da crise climática.

O recado foi claro: se o consenso multilateral travou, o caminho precisaria ser construído dentro de casa.

É nesse contexto que presidência brasileira da COP — liderada pelo embaixador André Corrêa do Lago e pela CEO executiva Ana Toni — terá em 2026 um dos desafios mais complexos da diplomacia recente: transformar ambição política em política de Estado.

Na última sexta-feira, 19, esse movimento ganhou força legislativa. O Senado publicou o Projeto de Lei 6616/2025, de autoria do senador Beto Faro (PT-PA), que busca transformar em lei federal os dois “mapas do caminho” que ficaram fora das decisões da COP30: o da transição justa para uma economia de baixo carbono, com redução progressiva do uso de combustíveis fósseis, e o do desmatamento zero.

A proposta será apresentada de forma coordenada na Câmara dos Deputados pelos deputados Nilto Tatto (PT-SP) e Dilvanda Faro (PT-PA), segundo nota do PT divulgada nesta segunda-feira, 22.

No momento, o texto aguarda despacho para as comissões temáticas, onde deve enfrentar um debate intenso entre setores produtivos, ambientalistas, especialistas em clima e energia e representantes do agronegócio.

Mesmo em fase inicial, o senador demonstra otimismo com a tramitação. “Acreditamos que, dada a relevância da matéria — inclusive para a afirmação do protagonismo do Brasil na luta global para evitar o colapso do clima — o Congresso Nacional dará resposta sumária à proposição”, afirmou na nota.

Da COP30 rumo a lei

Durante a COP30, o Brasil liderou as discussões sobre a criação de roadmaps globais para a transição energética longe dos combustíveis fósseis e para o fim do desmatamento.

No entanto, a resistência de países produtores de petróleo, gás e carvão impediu que essas propostas fossem incorporadas ao texto final da conferência do clima, permanecendo como iniciativas da presidência brasileira e apoio expressivo de mais de 80 países.

O PL 6616/2025 busca justamente internalizar essas propostas, criando instrumentos com força de lei no âmbito da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) e institui o texto chamado como instrumento vinculante de planejamento de longo prazo, com horizonte até 2050.

“O desencontro entre a ambição expressa pelo Brasil no cenário internacional e a ausência de instrumentos internos equivalentes tornou urgente converter esse conteúdo em política de Estado”, afirmou Faro no texto do projeto.

Segundo o senador, a aprovação do PL colocaria o Brasil como “referência internacional inquestionável” em comprometimento climático  e ajudaria a responder às críticas à continuidade da exploração de petróleo, como na margem equatorial.

A lógica é explícita no texto: a riqueza gerada pelos fósseis deve financiar a própria transição para uma economia de baixo carbono.

Metas com prazos e salvaguardas

O projeto incorpora ao plano nacional s metas já assumidas pelo Brasil na sua Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC): redução de 59% a 67% das emissões líquidas até 2035, em relação a 2005, e neutralidade climática até 2050, em alinhamento com o Acordo de Paris e a Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (UNFCC).

No eixo da transição energética, o texto prevê a redução estrutural e progressiva das emissões e do uso de combustíveis fósseis, com ampliação de biocombustíveis, eletrificação do transporte e investimentos em hidrogênio de baixo carbono para setores de difícil descarbonização, como siderurgia, cimento e química.

Ao mesmo tempo, o PL estabelece salvaguardas: a transição deverá respeitar os princípios da segurança energética e da modicidade tarifária, evitando impactos desproporcionais para consumidores e garantindo compatibilidade com o planejamento energético nacional.

Além disso, o mapa do caminho terá de dialogar com políticas já em vigor, como o RenovaBio, a Lei dos Combustíveis do Futuro, os planos de energia, assim como a nova legislação do mercado regulado de carbono.

Um dos pilares centrais é a transição justa e o texto prevê apoio à qualificação profissional, proteção social e reconversão ocupacional de trabalhadores afetados pela redução do desmatamento e do uso de combustíveis fósseis, além de políticas de diversificação econômica para regiões dependentes dessas atividades.

Há também atenção específica a povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais, com respeito às suas formas próprias de organização social e uso sustentável dos recursos naturais, reconhecendo essas populações como mais vulneráveis diante da crise climática.

Na agenda de uso da terra, o PL estabelece a eliminação total do desmatamento ilegal em todos os biomas até dezembro de 2030 e o desmatamento líquido zero até 2035.

Na prática, isso significa que qualquer supressão legal de vegetação deverá ser compensada por restauração equivalente.

O texto prevê ainda a restauração de 12 milhões de hectares de vegetação nativa e a recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas até 2030.

Uma das inovações mais relevantes é a criação de orçamentos de carbono nacionais e setoriais, definidos a cada cinco anos, que estabelecem limites máximos de emissões para o conjunto da economia e para setores específicos, como energia, siderurgia, cimento e indústria química. Esses orçamentos funcionariam como "uma âncora de longo prazo" para políticas públicas e investimentos.

A revisão desses limites deverá obedecer ao princípio da não regressão climática, impedindo que compromissos já assumidos sejam enfraquecidos sem justificativa técnica robusta, um mecanismo que busca blindar a política climática de retrocessos. 

Quem paga a conta da transição?

Para financiar a implementação dos Mapas do Caminho, o projeto recorre a múltiplas fontes. Entre as principais medidas, está a determinação de que ao menos 50% dos recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima sejam destinados a projetos alinhados às metas do novo instrumento.

Além disso, o PL vincula no mínimo 10% do resultado financeiro do Fundo Social, abastecido por receitas do pré-sal, a ações de transição climática, desmatamento zero e transição justa.

Se aprovado e sancionado, o Brasil se tornaria um dos primeiros países em desenvolvimento a adotar, por lei, um marco regulatório para a transição para uma economia de baixo carbono, com metas, prazos, mecanismos de financiamento e instrumentos de planejamento de longo prazo.

Para Faro, a viabilização da legislação no Brasil tem potencial para inspirar outras nações a adotar marcos semelhantes.

  • Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas

    1/10 Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas (Museu das Amazônias: espaço de cultura pensado para ser um dos principais legados da COP30. Foca temas como meio ambiente, preservação e mudanças climáticas)

  • Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros

    2/10 Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros (Estação das Docas: inaugurada em 2000, é um dos principais pontos turísticos da cidade e esteve lotada durante todos os dias da COP30. Reúne restaurantes e terminal de passageiros)

  • Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30

    3/10 Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30 (Porto Futuro: área portuária transformada em polo cultural como um dos legados da COP30)

  • 4/10 (Nova Doca: parque linear inaugurado após a revitalização de um trecho de 1,2 quilômetro da Avenida Visconde de Souza Franco. O projeto inclui o tratamento de um dos tantos canais que cortam a cidade)

  • Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30

    5/10 Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30 (Mercado de São Brás: o prédio foi inaugurado em 1911, no auge do ciclo da borracha, e reformado para a COP30.)

  • Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico

    6/10 Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico (Ver-o-Peso: seu açaí com peixe frito continua sendo um ícone amazônico)

  • Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência

    7/10 Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência (Ver-o-Peso: mercado símbolo de Belém, foi parcialmente reformado para a COP30 e foi um dos destinos preferidos dos visitantes durante a conferência)

  • Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas

    8/10 Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas (Mercado de São Brás: reúne 80 espaços gastronômicos e é um novo point de paraenses e turistas)

  • Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém

    9/10 Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém (Avenida Duque de Caxias: uma das vias reformadas para dar acesso ao Parque da Cidade e que fica de legado para Belém)

  • Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia

    10/10 Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia (Porto de Outeiro: localizado a 20 quilômetros do centro de Belém, foi reformado para receber grandes navios durante a COP30 e será um hub de turismo para a Amazônia)

Acompanhe tudo sobre:ESGSustentabilidadeClimaMudanças climáticasCOP30DesmatamentoTransição energética

Mais de ESG

Casa dos Ventos e Vestas investem R$ 5 bi em parque eólico de 828 MW

Tendências de ESG: o que muda para as empresas em 2026

Belém fez da COP30 a conferência do setor privado

Restaurar a Amazônia pode triplicar o retorno de investimento no primeiro ano

Mais na Exame

Negócios

Homem mais rico do mundo encerra 2025 com maior fortuna já registrada

Future of Money

Bitcoin pode ter recuperação, mas especialista pede cautela

Economia

Iberia investirá 6 bilhões de euros e Brasil está nos planos, diz diretora

Casual

O legado dos 25 anos de eletrificação da Honda