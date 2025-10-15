China lidera setor eólico global e cresce 22,7% 2025

A China ampliou de forma significativa o uso de energia eólica no país e mantém posição de liderança global no setor. Dados oficiais e entrevistas com empresas mostram que, ao contrário da percepção de que o país apenas fabrica equipamentos para exportação, ele integra suas turbinas de forma ampla na matriz energética.

No primeiro semestre de 2025, a Administração Nacional de Energia (NEA) registrou 51,39 gigawatts (GW) de nova capacidade eólica conectada à rede.

Até junho, a capacidade eólica instalada acumulada atingiu 573 GW, um aumento de 22,7% em relação ao ano anterior. A geração de energia eólica chegou a 588 bilhões de quilowatts-hora, 15,6% acima de 2024, com taxa média de utilização de 93,2%.

No mercado financeiro, o setor eólico da bolsa de ações A da China registrou forte valorização em outubro, impulsionando os preços das ações de fabricantes de turbinas eólicas e refletindo a expansão do setor.

Da produção interna ao avanço tecnológico

No Porto de Zhuangyuan’ao, em Wenzhou, província de Zhejiang, empresas constroem um cluster industrial offshore que integrará toda a cadeia produtiva de energia eólica.

A Windey Energy Technology Group Co., líder neste segmento, lançou a maior turbina terrestre do mundo e uma plataforma flutuante de turbina offshore, ampliando a capacidade tecnológica nacional.

Segundo Luo Yongshui, gerente geral assistente da Windey Energy Technology, “sem inovação independente, não haveria energia eólica na China como existe hoje”.

Em 2024, o país adicionou 79,8 GW de nova capacidade eólica, equivalente a 68,2% do total global.

Testes extremos e expansão offshore

O supertufão Ragasa testou a resiliência das turbinas eólicas chinesas offshore. As 1.345 turbinas do Mingyang Smart Energy Group no Mar da China Meridional mantiveram operação estável.

Ye Fan, vice-presidente da empresa, afirma que, embora o desenvolvimento costeiro tenha potencial relevante, as áreas em águas profundas oferecem capacidade três a quatro vezes maior.

Expansão internacional e cadeia global

As empresas chinesas também atuam globalmente.

O Envision Group fechou acordo com a mineradora australiana Fortescue para fornecer 132 MW de turbinas e uma solução completa em Pilbara, oeste da Austrália. Lou Yimin, vice-presidente sênior do Envision Group, destaca que a tecnologia chinesa contribui para a transição energética em outros países.

Desde 2010, a China mantém o primeiro lugar mundial em capacidade anual de energia eólica instalada e possui a cadeia de suprimentos mais completa do setor.

Suas turbinas já foram exportadas para mais de 40 países, apoiando a expansão global da energia eólica.