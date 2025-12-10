Banco Europeu destina 300 milhões de euros para modernizar rede elétrica da Bahia

O Banco Europeu de Investimentos (BEI) destinará 300 milhões de euros (cerca de R$ 1,9 bilhão) ao financiamento da modernização da rede de distribuição de energia elétrica da Bahia, o quinto maior estado do país, com cerca de 15 milhões de habitantes.

O empréstimo foi concedido este ano por meio de um acordo com a Neoenergia, subsidiária brasileira da espanhola Iberdrola, após um rigoroso processo de diligências técnicas e ambientais.

Os recursos serão usados na ampliação da rede elétrica, na construção de novas conexões, na implementação de equipamentos de automação e em projetos que aumentarão o acesso à energia limpa.

O projeto, alinhado aos objetivos do Brasil de melhorar a eficiência energética e ampliar o uso de fontes renováveis na próxima década, já está em andamento e integra o Pacto Verde firmado com a União Europeia (UE).

Para o bloco europeu, a iniciativa é estratégica dentro do programa Global Gateway, que mobilizará 300 bilhões de euros (R$ 1,9 trilhão) até 2027 para promover conexões inteligentes, limpas e seguras nos setores digital, energético e de transportes, além de reforçar sistemas de saúde, educação e pesquisa ao redor do mundo.

“Este investimento representa um passo crucial para reforçar a infraestrutura energética do Brasil, apoiando simultaneamente nosso compromisso global comum com a ação climática”, destacou o vice-presidente do BEI, Ambroise Fayolle, em um evento realizado em Belém para celebrar a assinatura do acordo e ressaltar sua importância durante a conferência do clima da ONU, a COP30, em novembro deste ano.

O executivo também afirmou que o projeto “fortalece o setor privado e facilita a conexão das comunidades às energias renováveis” em um país que concentra 35% da carteira latino-americana do banco, equivalente a cerca de 5,7 bilhões de euros (R$ 35,3 bilhões).

Mais investimentos na Bahia

Por sua parte, a vice-presidente da Neoenergia, Solange Ribeiro, ressaltou o valor estratégico da parceria com o BEI e sua coerência com os compromissos climáticos globais.

“Graças a este novo projeto, já em andamento, a Neoenergia poderá intensificar os seus investimentos na Bahia, com foco na modernização da rede de distribuição em todo o estado”, acrescentou.

Ribeiro também insistiu em que a iniciativa “será fundamental para garantir que as energias renováveis cheguem às comunidades da Bahia de forma segura e eficiente”, fortalecendo o objetivo da companhia de promover um acesso equitativo à energia limpa»

A Neoenergia atua na distribuição de energia elétrica na Bahia desde 1997, atendendo a mais de 6 milhões de clientes em 415 municípios.

A empresa, que opera no Brasil há quase três décadas, atualmente possui 4,2 gigawatts (GW) de capacidade instalada de geração, dos quais 87% provenientes de fontes renováveis.