Bioeconomia: uma nova perspectiva para o desenvolvimento do Brasil

*Thais Ferraz, diretora programática do Instituto Clima e Sociedade (iCS) e Marcelo Behar, enviado especial de Bioeconomia da COP30
Em um mundo em que a crise climática já é realidade, ouvimos repetidamente que o Brasil pode ser um provedor global de soluções. No entanto, nosso modelo de desenvolvimento ainda está ancorado no passado.
Mas como transformar esse potencial em ação? A chave está em assumir o protagonismo a partir das nossas maiores riquezas: abrigar a Amazônia – a maior floresta tropical do mundo –, contar com uma das legislações ambientais mais avançadas e aproveitar a oportunidade de ampliar a produção agropecuária ao mesmo tempo em que capturamos carbono com a restauração de cerca de 40 milhões de hectares de áreas degradadas.
No último encontro do G20, o Brasil propôs e aprovou, por unanimidade, os dez princípios da bioeconomia.
E, em novembro, em Belém, a COP30 será a oportunidade de alinhar duas dimensões fundamentais: a climática — guiada pela ciência e pelas metas de redução de emissões — e a da natureza — que estabelece indicadores e objetivos para conservar a biodiversidade e regular o uso dos recursos naturais.
Faz-se urgente promover o uso sustentável da floresta. Para isso, é fundamental que haja um financiamento de longo prazo ajustado às realidades da sociobioeconomia e o reconhecimento oficial do papel das comunidades tradicionais nesse processo.
É preciso realocar subsídios das fontes não renováveis para as renováveis e criar mecanismos de financiamento do mercado de carbono previstos no Artigo 6.2 do Acordo de Paris, além do avanço na mensuração de serviços ecossistêmicos.
No âmbito da conservação, além da manutenção dos mecanismos de controle, é preciso um instrumento robusto, como o Fundo de Florestas Tropicais (TFFF), proposto em US$ 125 bilhões pelo governo federal.
Apesar do enorme desafio, bons ventos já anunciam mudanças. Programas como o AtivaCred aceleram crédito a agricultores da sociobioeconomia.
O Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia (PNDBio) articula ministérios para estruturar políticas. A BRB Finance Coalition já mobiliza 2,6 bilhões de dólares de investimentos privados para a restauração.
Avançam ainda iniciativas em ampliação de acesso a mercados e estruturação de cadeias produtivas. Para a COP30, o Brasil está desenvolvendo, junto a financiadores de soluções baseadas na natureza, critérios comuns que permitam a criação de um novo mecanismo de investimento.
O caminho está posto, mas é preciso coordenação e foco para implementá-lo com a escala necessária. Temos floresta, ciência, talento e capital para fazer da bioeconomia um diferencial competitivo do Brasil. Já passou da hora de mostrarmos ao mundo que somos o país do novo presente.
-
1/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Embarcação no Rio Amazonas)
-
2/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos navegando no Rio Amazonas)
-
3/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa - familia - criança
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Familia Ribeirinha no rio Amazonas)
-
4/30
Rio Amazonas - agro - criação - bufalo - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criação de búfalos no rio Amazonas)
-
5/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de palafita no rio Amazonas)
-
6/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos no rio Amazonas)
-
7/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de palafita na margem do rio Amazonas)
-
8/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa - familia - criança
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinho navegando no rio Amazonas)
-
9/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa - familia - criança
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeironho acompanhado barco de turismo no rio Amazonas para pedir prendas)
-
10/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeiros nas margens do rio Amazonas)
-
11/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa - familia - criança
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinho no rio Amazonas)
-
12/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
-
13/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
-
14/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - transporte
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Embarcação com turistas navegando no rio Amazonas)
-
15/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)
-
16/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)
-
17/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Lancha de transporte rápido de passageiros navegando no rio Amazonas)
-
18/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho na margem do rio Amazonas)
-
19/30
Rio Amazonas - lancha - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Lancha no rio Amazonas)
-
20/30
Rio Amazonas - amazon gas - combustivel - barco amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Transporte de gás no rio Amazonas)
-
21/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
-
22/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
-
23/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)
-
24/30
Rio Amazonas - barco hospital- amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Barco hospital navegando no rio Amazonas)
-
25/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Ribeirinhos navegando no Rio Amazonas)
-
26/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
-
27/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
-
28/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)
-
29/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)
-
30/30
Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia -
Foto: Leandro Fonseca
Data: 02/07/2025
(Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)